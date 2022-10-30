Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Невзлин - Оставаясь в меньшинстве

Леонид Невзлин - Оставаясь в меньшинстве
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History, **Persecution Secret Services
Мне семь лет. Я учусь в первом классе московской школы. Я уже умею читать и писать. На перемене классная руководительница Елена Николаевна вышла из кабинета, оставив на своем столе классный журнал. В открытое окно подул ветер, страницы зашелестели, и открылась последняя, там, где записаны фамилия, имя, отчество, адрес каждого ученика, а также национальность. Моя фамилия по алфавиту где-то во второй половине списка. Я любопытен. Читаю. В столбике «Национальность» везде – «русский», «русский», «русский», и вдруг напротив «Невзлин Леонид» написано: «еврей». А потом опять – «русский», «русский», «русский».
Первое ощущение – испуг. Меня как будто пронзило: я не такой, как все! Я один – не русский. Один – еврей. Я не просто другой, я – в меньшинстве. Значит, во мне что-то нехорошее есть. Быть в меньшинстве – плохо. Много лет я прожил с ощущением своей инаковости, того, что я отличаюсь от большинства. Что мое еврейство накладывает на меня печать изгоя, мешая слиться с русским большинством в моей стране – Советском Союзе. А кто такие евреи, что такое еврейский народ, что значит быть евреем – об этом я редко задумывался. Для меня это означало прежде всего быть не как все. Быть меньшинством. В СССР – стране, на словах декларировавшей братство народов, в реальности это означало дискриминацию. Достаточно рано, еще ребенком, я стал понимать: все советские граждане живут в окружении различных запретов, но на евреев наложены дополнительные ограничения. Воспринимал
я это как должное. Как обидный, но естественный порядок вещей.
С конца 80-х годов этот «естественный» порядок начал ломаться, распадаться вместе с советским режимом. Менялись все незыблемые понятия, определения и самоопределения. Наверное, тогда и началось мое внутреннее освобождение, ощущение независимости от большинства. Я долго и мучительно доходил до понимания, что моя свобода, мои права, мои убеждения – первичны. Именно это делает человека уникальной личностью.

Леонид Невзлин - Оставаясь в меньшинстве

электронное издание

Леонид Невзлин - Оставаясь в меньшинстве - Содержание

ПРОЛОГ
  • ГЛАВА 1. КОРЕННОЙ МОСКВИЧ ИЗ БЕЛОРУССКОГО МЕСТЕЧКА
  • ГЛАВА 2. МАРК, ЖЕНЯ И «КАТЮША»
  • ГЛАВА 3. КОМИССАРЫ, ВПЕРЕД !
  • ГЛАВА 4. МЫ — ОБРАЗЦОВАЯ СОВЕТСКАЯ СЕМЬЯ
  • ГЛАВА 5. «БЫТЬ ЕВРЕЕМ — В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО СТРАШНОГО»
  • ГЛАВА 6. ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
  • ГЛАВА 7. ДЕНЬГИ И СВОБОДА
  • ГЛАВА 8. МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ
  • ГЛАВА 9. КАК НЕ СТАТЬ «ОЛИГАРХОМ»
  • ГЛАВА 10. ПРОФЕССИЯ: ФИЛАНТРОП
  • ГЛАВА 11. СЕНАТОР ОТ МОРДОВИИ И ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
  • ГЛАВА 12. УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ
  • ГЛАВА 13: НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ
  • ГЛАВА 14. МОЙ ДРУГ МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ
  • ГЛАВА 15. ЧТО ТАКОЕ PEOPLEHOOD ?
  • ГЛАВА 16. ФОНД «НАДАВ»
  • ГЛАВА 17. О ВЕРЕ, БОГЕ И РЕЛИГИИ
  • ГЛАВА 18. ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ
  • ГЛАВА 19. ВОЙНЫ ЗА ПАМЯТЬ
  • ГЛАВА 20. ЛИБЕРАЛИЗМ И ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
WE ALL WANT TO CHANGE THE WORLD (Вместо эпилога)
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 335
Rating 5.0 / 5
Added 30.10.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books