Мне семь лет. Я учусь в первом классе московской школы. Я уже умею читать и писать. На перемене классная руководительница Елена Николаевна вышла из кабинета, оставив на своем столе классный журнал. В открытое окно подул ветер, страницы зашелестели, и открылась последняя, там, где записаны фамилия, имя, отчество, адрес каждого ученика, а также национальность. Моя фамилия по алфавиту где-то во второй половине списка. Я любопытен. Читаю. В столбике «Национальность» везде – «русский», «русский», «русский», и вдруг напротив «Невзлин Леонид» написано: «еврей». А потом опять – «русский», «русский», «русский».

Первое ощущение – испуг. Меня как будто пронзило: я не такой, как все! Я один – не русский. Один – еврей. Я не просто другой, я – в меньшинстве. Значит, во мне что-то нехорошее есть. Быть в меньшинстве – плохо. Много лет я прожил с ощущением своей инаковости, того, что я отличаюсь от большинства. Что мое еврейство накладывает на меня печать изгоя, мешая слиться с русским большинством в моей стране – Советском Союзе. А кто такие евреи, что такое еврейский народ, что значит быть евреем – об этом я редко задумывался. Для меня это означало прежде всего быть не как все. Быть меньшинством. В СССР – стране, на словах декларировавшей братство народов, в реальности это означало дискриминацию. Достаточно рано, еще ребенком, я стал понимать: все советские граждане живут в окружении различных запретов, но на евреев наложены дополнительные ограничения. Воспринимал

я это как должное. Как обидный, но естественный порядок вещей.

С конца 80-х годов этот «естественный» порядок начал ломаться, распадаться вместе с советским режимом. Менялись все незыблемые понятия, определения и самоопределения. Наверное, тогда и началось мое внутреннее освобождение, ощущение независимости от большинства. Я долго и мучительно доходил до понимания, что моя свобода, мои права, мои убеждения – первичны. Именно это делает человека уникальной личностью.

Леонид Невзлин - Оставаясь в меньшинстве

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Леонид Невзлин - Оставаясь в меньшинстве - Содержание

ПРОЛОГ

ГЛАВА 1. КОРЕННОЙ МОСКВИЧ ИЗ БЕЛОРУССКОГО МЕСТЕЧКА

ГЛАВА 2. МАРК, ЖЕНЯ И «КАТЮША»

ГЛАВА 3. КОМИССАРЫ, ВПЕРЕД !

ГЛАВА 4. МЫ — ОБРАЗЦОВАЯ СОВЕТСКАЯ СЕМЬЯ

ГЛАВА 5. «БЫТЬ ЕВРЕЕМ — В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО СТРАШНОГО»

ГЛАВА 6. ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

ГЛАВА 7. ДЕНЬГИ И СВОБОДА

ГЛАВА 8. МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ

ГЛАВА 9. КАК НЕ СТАТЬ «ОЛИГАРХОМ»

ГЛАВА 10. ПРОФЕССИЯ: ФИЛАНТРОП

ГЛАВА 11. СЕНАТОР ОТ МОРДОВИИ И ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ГЛАВА 12. УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ

ГЛАВА 13: НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ

ГЛАВА 14. МОЙ ДРУГ МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ

ГЛАВА 15. ЧТО ТАКОЕ PEOPLEHOOD ?

ГЛАВА 16. ФОНД «НАДАВ»

ГЛАВА 17. О ВЕРЕ, БОГЕ И РЕЛИГИИ

ГЛАВА 18. ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

ГЛАВА 19. ВОЙНЫ ЗА ПАМЯТЬ

ГЛАВА 20. ЛИБЕРАЛИЗМ И ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

WE ALL WANT TO CHANGE THE WORLD (Вместо эпилога)

БИБЛИОГРАФИЯ