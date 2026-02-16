«Затрагивая сердца» Ральфа Нейбора — это специализированное практическое руководство, посвященное методам благовестия среди людей, которых автор классифицирует как «тип А». В терминологии Нейбора это светские, нерелигиозные люди, не имеющие церковного прошлого и обладающие глубоким иммунитетом к традиционным религиозным лозунгам или формальным церковным программам. Автор утверждает, что для того чтобы достучаться до их сердец, церковь должна отказаться от позиции «ожидания прихожан» и перейти к стратегии активного проникновения в повседневную жизнь людей через построение искренних, доверительных отношений.

Основной акцент в пособии сделан на концепции «групп заботы» и личного наставничества. Нейбор подробно описывает психологические барьеры современного человека и предлагает инструменты для их преодоления, такие как активное слушание, проявление безусловной любви и служение практическими делами. Книга учит верующих быть «солью» в своей естественной среде — среди коллег, соседей и друзей, — показывая, что Евангелие становится убедительным для скептиков только тогда, когда оно подтверждается живым примером преображенной жизни и подлинным интересом к нуждам другого человека.

Ральф В. Нейбор – Руководство «Затрагивая сердца» - Как достигать словом Евангелия неверующих «типа А»

Санкт-Петербург: Издательство «Библейский взгляд», 2000. – 148 с.

ISBN 5-8445-0029-6

Ральф В. Нейбор – Руководство «Затрагивая сердца» - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. СЕМИНАР ПО ИОАННА 3:16

ЧАСТЬ 2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Наше поручение

2. Наша весть

3. Наше посредничество

4. Наши мотивы

5. Наше служение

ЧАСТЬ 3. ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЯМ НА СОБРАНИЯХ ЯЧЕЙКИ

1. Рассказ о ваших контактах в «ойкосах»

2. Рассказ о вашем молитвенном бремени

3. Рассказ о занятиях по изучению Библии

4. Рассказ о твердынях в жизни неверующего

5. Рассказ об особых мероприятиях

ФОРМА ОТЧЕТА

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ