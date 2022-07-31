Бизнес — и Евангелие? Что, кроме грозного "не можете служить Богу и мамоне", приходит нам на ум при таком сопоставлении?

Но если бизнес — не просто делание денег ради денег, у него, как и у всякой иной подлинно человеческой деятельности, есть свое место в Божием плане преображения человечества, и место это день ото дня становится все более значительным. Как именно бизнесу, а если точнее — бизнесмену, ибо Евангелие имеет целью спасение людей, а не процессов, занять это свое место, правильно ответить на призыв Божий? — вот о чем старается поведать эта книга.

Написанная на американском материале и имеющая в виду прежде всего американские проблемы, она на самом деле как нельзя более актуальна в современной России. И бизнес, и Евангелие долго преследовались у нас с одинаковым остервенением; стоит присмотреться к опыту страны, где эти два потока никогда никем насильственно не прерывались.

Автор, Ричард Джон Нейхауз, считается одним из самых выдающихся интеллектуалов современной Америки. Им написано свыше двадцати книг, он директор Института Религии и Общественной Жизни, главный редактор ежемесячника "First Things" и сверх того — пастырь. Неудивительно поэтому, что книга его не просто интересна и содержательна, она — душеполезна, указывая, каким образом возможно приносить пользу своей душе, стараясь о пользе своего дела.

Ричард Джон Нейхауз - Бизнес и Евангелие. Вызов христианину-капиталисту

Москва : "Вера и мысль", Poznan : "W drodze", 1994. - 330 с.

Ричард Джон Нейхауз - Бизнес и Евангелие. Вызов христианину-капиталисту - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

О чем и для чего написана эта книга

Часть I

1. Экономика; что вращает мир?

2. Какой капитализм выбрать?

Часть II

3. Традиция, в которой мы живем

4. Социальное Евангелие

Интерлюдия

5. Различая знамения времен

Часть III