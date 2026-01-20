Молодость — это не только время возможностей, но и период «непростого состояния»: эмоциональных бурь, поиска себя и бесконечных вопросов. Как понять, что это любовь? Допустимы ли поцелуи до брака? Как справиться с одиночеством или отвержением? И почему Бог иногда молчит?

Лидия Нейкурс, опытный христианский консультант, собрала в этой книге 100 самых острых, актуальных и порой «неудобных» вопросов, которые волнуют парней и девушек. Здесь нет долгих нравоучений и теории, оторванной от жизни. Формат «вопрос-ответ» позволяет сразу перейти к сути проблемы.

Автор ведет с читателем откровенный диалог на равных, разбирая темы отношений, самооценки, чистоты и духовного роста. Эта книга станет надежным навигатором для тех, кто хочет пройти юность без роковых ошибок, сохранив сердце целым, а совесть — чистой. Настоящая энциклопедия взросления для современной христианской молодежи.

Лидия Нейкурс – Непростое состояние – 100 вопросов молодежи и ответов консультанта

Киев: «Джерело життя», 2013. – 160 с.

Лидия Нейкурс – Непростое состояние – Содержание

Предисловие