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Нейкурс - Непростое состояние

Нейкурс - Непростое состояние
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Молодость — это не только время возможностей, но и период «непростого состояния»: эмоциональных бурь, поиска себя и бесконечных вопросов. Как понять, что это любовь? Допустимы ли поцелуи до брака? Как справиться с одиночеством или отвержением? И почему Бог иногда молчит?

Лидия Нейкурс, опытный христианский консультант, собрала в этой книге 100 самых острых, актуальных и порой «неудобных» вопросов, которые волнуют парней и девушек. Здесь нет долгих нравоучений и теории, оторванной от жизни. Формат «вопрос-ответ» позволяет сразу перейти к сути проблемы.

Автор ведет с читателем откровенный диалог на равных, разбирая темы отношений, самооценки, чистоты и духовного роста. Эта книга станет надежным навигатором для тех, кто хочет пройти юность без роковых ошибок, сохранив сердце целым, а совесть — чистой. Настоящая энциклопедия взросления для современной христианской молодежи.

Лидия Нейкурс – Непростое состояние – 100 вопросов молодежи и ответов консультанта

Киев: «Джерело життя», 2013. – 160 с.

Лидия Нейкурс – Непростое состояние – Содержание

Предисловие

  • Часть 1. Знакомство

  • Часть 2. Дружба

  • Часть 3. Границы, границы... Для чего они нужны?

  • Часть 4. «Как получить ответ от Бога?»

  • Часть 5. «Готов ли я к браку?»

  • Часть 6. А что там, в браке?

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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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