Нежный - Допрос Патриарха

Category **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Ethics, Sociology Political Science, Philology Literature

Эта книга — о жертвах и палачах; о бесконечной любви ко Христу и о недостойных попытках Его именем оправдать непомерную национально-религиозную гордыню; о скорби дня минувшего и тревоге дня нынешнего. Быть может, с ее помощью в нашем Отечестве поболее станет людей, нетерпимых ко всякой фальши. В таком случае я буду считать мою главную задачу выполненной. Вошедшие в «Допрос патриарха» тексты были написаны в разное время: с девяносто первого по девяносто шестой годы. В некоторых из них читатель может обнаружить незначительные совпадения, которые я не стал убирать вовсе не из-за лености, а из-за стремления в каждом подобном случае сохранить последовательность и логику доказательств.

Александр Иосифович Нежный - Допрос Патриарха

Москва: ГРААЛЬ, 1997 г., 577 с.

ISBN 5-7873-0008-4

Александр Иосифович Нежный - Допрос Патриарха – Содержание

Предисловие

Часть первая Палачи и мученики

  • Глава 1. Допрос Патриарха

  • Глава 2. Завещание Патриарха

  • Глава 3. Плач по Вениамину

  • Глава 4. Князь Ухтомский, епископ Андрей

  • Глава 5. Комиссар дьявола

Часть вторая Зачем волку “Отче наш”?

  • Глава 1. Письмо о правде

  • Глава 2. “Смиренные послушники” на тропе войны

  • Глава 3. Распятие в Обояни

  • Глава 4. Сумерки сознания

  • Глава 5. Крест на собственности

  • Глава 6. Игра у гроба

  • Глава 7. Зачем волку “Отче наш”?

Часть третья Звон небесный

  • Глава 1. Звон небесный

  • Глава 2. Взгляд со Святой горы

  • Глава 3. Послесловие к паломничеству.

  • Глава 4. Гибель и воскресение Казанского собора

