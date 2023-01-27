Нежный - Изгнание Бога

От автора. Родился в 1940 г. С 18 лет работал в газетах. В «перестройку« я вошел литератором, готовым - нравственно, религиозно и профессионально - использовать открывшиеся (поначалу вполне ничтожные) возможности для защиты интересов Церкви и верующих. Так в разных изданиях: «Московские новости», «Литературная газета», «Известия», «Огонек» вышел целый цикл моей публицистики на эти темы. Наблюдения за происходящими в жизни переменами, многочисленные встречи, работа в архивах (в том числе - и в архиве КГБ) дали мне материал для книг «Сияла Оптина пустынь», «Взгляд со Святой горы», «Комиссар дьявола», «Допрос Патриарха».

Последняя в этом ряду - «Погружение во мрак», выражает мою сильнейшую тревогу в связи с очевидными попытками придать одной конфессии положение государственной. В последние десять лет работал над романом о трагедии Церкви в нашем Отечестве. Роман называется «Там, где престол сатаны» (есть такие слова в Апокалипсисе), охватывает семь десятилетий нашей жизни, и в двух томах издан в 2010 издательством «Время». Лауреат премии литературного журнала Союза писателей Москвы «Кольцо «А» (2007 г.), литературной премии «Венец» (2008 г.)

***

На исходе перестройки Председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов призвал пред свои очи священноначалие Русской православной церкви. Синод явился почти в полном составе: ныне здравствующие и правящие митрополиты Минский Филарет (Вахромеев), Крутицкий Ювеналий (Поярков), тогда еще Киевский Филарет (Денисенко), Ростовский Владимир (Сабодан), и Кирилл (Гундяев), тогда председатель Отдела внешних церковных сношений и архиепископ Смоленский, а теперь сами знаете кто.

В Кремль они явились со словами, что представляют «Церковь, которая всегда привыкла доверять власти». Все, как один, клялись в верности государству, просили у партии и правительства поддержки в борьбе с греко-католиками и горько жаловались хорошему человеку: «Вроде верно служили, и за то, что верно служили, теперь оказались ненужны» (цитирую по извлеченной из архива ЦК КПСС «Записи основного содержания беседы А.И. Лукьянова с иерархами Русской православной церкви).

Как оценил их речи Христос, сказать не берусь. Но полномочный представитель кесаря наверняка был ими доволен.

Александр Нежный - Изгнание Бога - Сборник

М.: Издательство «Хлебъ», 2011. 492 с., илл.

ISBN 978-5-905187-01-8

Александр Нежный - Изгнание Бога - Сборник - Содержание

ОБ АВТОРЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I ХРАНИТЬ ВЕЧНО

I Хранить вечно

II Архив I

III Зачем волку Отче наш

IV Час горьких воспоминаний

V Третье имя

VI Архив II

ЧАСТЬ II ОСЛЕПЛЕНИЕ

I Погружение во мрак

II Уроки сектоведения

III Безумный совет

IV Суд и вера I

V Суд и вера II

VI С приветом от Клары

VII Доктор Гааз und мы

VIII Изгнание Бога

ЧАСТЬ III ПАЛОМНИК

I Жизнь и смерть на Огненном

II Возрожденные люди

III На будущий год в Иерусалиме

2015-12-13