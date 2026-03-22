Нежный - Комиссар дьявола
Признаюсь, господа: я в растерянности. Из сокровенной глубины главного партийного архива, из старых книг, которые — судя по их девственно-чистым, а иногда даже вообще неразрезанным страницам — один только я востребовал во второй по величине библиотеке России шестьдесят лет спустя после того, как их отпечатал безразличный станок; а также из книг довольно новых, изданных, например, всего четыре года назад, я извлек на свет Божий некую тень: из числа тех, кому следовало бы навсегда оставаться во тьме. По всем внешним признакам некогда это был человек, чья природа, однако, оказалась настолько искажена, что сама собой возникла мысль о тьме как его прародине, среде, в которой он был зачат и в которую стремился погрузить все живое.
Смущение мое усугублялось вдобавок и тем, что от него произошло потомство, еще и поныне обитающее в одном со мной городе и целенаправленно сохраняющее об отце, деде (а, наверное, уже и прадеде) самые лучшие воспоминания. Его дочь, например, ни слова не промолвила о нем как об одном из самых яростных и беспощадных строителей Вавилонской башни, совсем недавно рухнувшей на наших глазах и своими обломками едва ли не до смерти придавившей всех нас. Напротив: с трогательной нежностью она пишет об отце — бессеребренике, любящем муже, добром семьянине, искусном цветоводе и одаренном живописце, закопавшем свой тонкий дар в грубую прозу политической деятельности. «Всего отцом написано более ста полотен. Они не равнозначны по исполнению, но их объединяет любовь к природе и жизни, ко всему тому, что приносит человеку радость».
Александр Нежный – Комиссар дьявола
М.: «Протестант», 1993. – 272 с.
ISBN 5-85770-098-1
Александр Нежный – Комиссар дьявола - Содержание
Часть первая
Комиссар дьявола
Архив I
Часть вторая
Его Блаженство без митры и жезла
Третье имя
Партийные Савлы метят в Павлы
Час горьких воспоминаний
Дополнение к сказанному, или конец агента по делам религий
Архив II
Часть третья
Послесловие к паломничеству
Русский Апокалипсис
Возвращение блудного сына
