Признаюсь, господа: я в растерянности. Из сокровенной глубины главного партийного архива, из старых книг, которые — судя по их девственно-чистым, а иногда даже вообще неразрезанным страницам — один только я востребовал во второй по величине библиотеке России шестьдесят лет спустя после того, как их отпечатал безразличный станок; а также из книг довольно новых, изданных, например, всего четыре года назад, я извлек на свет Божий некую тень: из числа тех, кому следовало бы навсегда оставаться во тьме. По всем внешним признакам некогда это был человек, чья природа, однако, оказалась настолько искажена, что сама собой возникла мысль о тьме как его прародине, среде, в которой он был зачат и в которую стремился погрузить все живое.

Смущение мое усугублялось вдобавок и тем, что от него произошло потомство, еще и поныне обитающее в одном со мной городе и целенаправленно сохраняющее об отце, деде (а, наверное, уже и прадеде) самые лучшие воспоминания. Его дочь, например, ни слова не промолвила о нем как об одном из самых яростных и беспощадных строителей Вавилонской башни, совсем недавно рухнувшей на наших глазах и своими обломками едва ли не до смерти придавившей всех нас. Напротив: с трогательной нежностью она пишет об отце — бессеребренике, любящем муже, добром семьянине, искусном цветоводе и одаренном живописце, закопавшем свой тонкий дар в грубую прозу политической деятельности. «Всего отцом написано более ста полотен. Они не равнозначны по исполнению, но их объединяет любовь к природе и жизни, ко всему тому, что приносит человеку радость».

Александр Нежный – Комиссар дьявола

М.: «Протестант», 1993. – 272 с.

ISBN 5-85770-098-1

Александр Нежный – Комиссар дьявола - Содержание

Часть первая

Комиссар дьявола

Архив I

Часть вторая

Его Блаженство без митры и жезла

Третье имя

Партийные Савлы метят в Павлы

Час горьких воспоминаний

Дополнение к сказанному, или конец агента по делам религий

Архив II

Часть третья