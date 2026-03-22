Нежный - Там где престол сатаны
Автором «так называемого романа» я стал как бы вынужденно (но пусть недремлющий кочет хоть горло себе надорвет в предрассветной мгле – не отрекаюсь!). Собственно, я даже не автор в полном смысле слова, а соавтор; не творец, а собиратель, канцелярист и редактор, составивший в более или менее единое целое законченные и незавершенные рукописи моего недавно погибшего друга, Сергея Павловича Боголюбова, его разрозненные записи и дневники.
Достоверность событий, в которые он оказался вовлечен и которые – как мог – изложил, сомнений не вызывает. Его неопровержимое доказательство – его гибель. Она же подтверждает подлинность обнаруженных им документов.
***
Революция раскалывает семью.
Внук принявшего мученическую кончину о. Петра Боголюбова, доктор московской «Скорой помощи» Сергей Павлович Боголюбов пытается обрести веру и понять смысл собственной жизни.
Вместе с тем он стремится узнать, как жил и как погиб его дед, священник Петр Боголюбов – один из хранителей будто бы существующего Завещания Патриарха Тихона.
Нежный Александр Иосифович - Там, где престол сатаны
Время.Москва. 2010
ISBN 978-5-9691-0421-1
ISBN 978-5-9691-0509-6
Нежный Александр Иосифович - Там, где престол сатаны - Содержание
Том 1
Часть первая - Заблудившийся
Глава первая - Старичок на пеньке
Глава вторая - У папы
Глава третья - Часть и целое
Часть вторая - Мощи
Глава первая - Братья
Глава вторая - Трапеза духовная
Глава третья - Преподобного раздели
Часть третья - У родственника
Глава первая - В приемной на Кузнецком
Глава вторая - Хлеба нет
Глава третья - Изменник
Глава четвёртая - ДТП
Часть четвертая - Зверь
Глава первая - Поэма
Глава вторая - В Первопрестольной
Глава третья - Расстрел
Том 2
Часть пятая - Поиски
Глава первая - Жених и невеста
Глава вторая - Архив
Глава третья - Разрыв
Часть шестая - Узник № 115
Глава первая - Среда
Глава вторая - Четверг
Глава третья - Пятница
Часть седьмая - Завещание
Глава первая - В одну и ту же воду
Глава вторая - Земля обетованная
Глава третья - Завещание
