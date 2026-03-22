Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Нежный - Там где престол сатаны

Add to Favorites
Category **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Ethics, Sociology Political Science, Philology Literature

Автором «так называемого романа» я стал как бы вынужденно (но пусть недремлющий кочет хоть горло себе надорвет в предрассветной мгле – не отрекаюсь!). Собственно, я даже не автор в полном смысле слова, а соавтор; не творец, а собиратель, канцелярист и редактор, составивший в более или менее единое целое законченные и незавершенные рукописи моего недавно погибшего друга, Сергея Павловича Боголюбова, его разрозненные записи и дневники.

Достоверность событий, в которые он оказался вовлечен и которые – как мог – изложил, сомнений не вызывает. Его неопровержимое доказательство – его гибель. Она же подтверждает подлинность обнаруженных им документов.

***

Революция раскалывает семью.

Внук принявшего мученическую кончину о. Петра Боголюбова, доктор московской «Скорой помощи» Сергей Павлович Боголюбов пытается обрести веру и понять смысл собственной жизни.

Вместе с тем он стремится узнать, как жил и как погиб его дед, священник Петр Боголюбов – один из хранителей будто бы существующего Завещания Патриарха Тихона.

Нежный Александр Иосифович - Там, где престол сатаны

Время.Москва. 2010
ISBN 978-5-9691-0421-1

ISBN 978-5-9691-0509-6

Нежный Александр Иосифович - Там, где престол сатаны - Содержание

  • Том 1

    • Часть первая - Заблудившийся

      • Глава первая - Старичок на пеньке

      • Глава вторая - У папы

      • Глава третья - Часть и целое

      Часть вторая - Мощи

      • Глава первая - Братья

      • Глава вторая - Трапеза духовная

      • Глава третья - Преподобного раздели

    • Часть третья - У родственника

      • Глава первая - В приемной на Кузнецком

      • Глава вторая - Хлеба нет

      • Глава третья - Изменник

      • Глава четвёртая - ДТП

    • Часть четвертая - Зверь

      • Глава первая - Поэма

      • Глава вторая - В Первопрестольной

      • Глава третья - Расстрел

  • Том 2

    • Часть пятая - Поиски

      • Глава первая - Жених и невеста

      • Глава вторая - Архив

      • Глава третья - Разрыв

    • Часть шестая - Узник № 115

      • Глава первая - Среда

      • Глава вторая - Четверг

      • Глава третья - Пятница

    • Часть седьмая - Завещание

      • Глава первая - В одну и ту же воду

      • Глава вторая - Земля обетованная

      • Глава третья - Завещание

Views 37
Rating
Added 22.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

