Нибауэр, Крис - Нет Эго, нет проблем - Что буддисты знали о мозге раньше всех ученых

Кто мы? Почему мы здесь? Что значит быть человеком? Люди пытались решить эти проблемы с незапамятных времен. Философы, духовные лидеры, ученые и художники — все были к этому причастны. В западной философии лучший ответ на вопрос «кто мы такие» — это мышление, определяющая характеристика человечества. Нет более краткого примера, чем знаменитое высказывание философа Рене Декарта «cogito, ergo sum» или «я мыслю, следовательно, я существую».

Это почтение к мышлению резко контрастирует с принципами восточной философии, которые можно обнаружить в традициях буддизма, даосизма и некоторых школ индуизма. Их позиции в лучшем случае пропагандируют недоверие к мыслящему разуму и часто идут дальше, утверждая, что мыслящий разум — это часть проблемы, а не ее решение. Дзен-буддизм предлагает нам изречение: «Нет мыслей — нет проблем».

Движимая мозгом индивидуальность, которую по-разному называют «самость», «эго», «разум» или «Я», находится в центре западной мысли. С этой точки зрения мы провозглашаем величайших мыслителей — тех, кто меняет мир. Но кто это? Давайте внимательнее посмотрим на мыслителя, или «меня», которого мы все воспринимаем как должное. У этого определения будет большое значение на протяжении всей нашей дискуссии.

Это «Я» для большинства из нас — первое, что приходит в голову, когда мы думаем о том, кто мы есть. «Я» — это идея нашей индивидуальной самости, которая находится между ушами и за глазами и «пилотирует» тело. «Пилот» отвечает за все, он не меняется со временем и ощущается нами как то, что создает наши мысли и чувства. Он наблюдает, принимает решения и выполняет действия так же, как пилот самолета.

Идентичность/эго — это то, что мы считаем нашим истинным «Я», это индивидуальная самость, переживающая и контролирующая такие вещи, как мысли, чувства и действия. «Пилот» сам чувствует, будто управляет шоу. Он стабилен и непрерывен и контролирует наше физическое тело: например, именно «Я» понимает, что это «мое тело». Но в отличие от нашего физического тела оно не воспринимает себя как нечто изменяющееся, заканчивающееся (возможно, за исключением телесной смерти для атеистов) или находящееся под влиянием чего-либо, кроме себя самого.

Нибауэр, Крис - Нет Эго, нет проблем - Что буддисты знали о мозге раньше всех ученых

Перевод с английского М. И. Юрловой. — Москва : Эксмо, 2021. — 176 с.

ISBN 978-5-04-113714-4

Нибауэр, Крис - Нет Эго, нет проблем - Содержание

Предисловие

Введение

1. Познакомьтесь с интерпретатором — случайное открытие

2. Язык и категории — инструменты интерпретирующего разума

3. Восприятие паттернов и отсутствующее «Я»

4. Основы правополушарного сознания

5. Смысл и понимание

6. Правополушарный интеллект — интуиция, эмоции и креативность

7. Что такое сознание?

8. В поисках истинного «Я»

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