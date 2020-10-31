ISBN 0-06-130003-9 (англ.)

ISBN 978-5-93958-040-8 (рус.)

Глава 1 НЕРАЗРЕШИМАЯ ПРОБЛЕМА

Глава 2 ХРИСТОС ПРОТИВ ОБЩЕСТВА

Глава 3 ХРИСТОС – ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА

Глава 4 ХРИСТОС НАД ОБЩЕСТВОМ

Глава 5 ХРИСТОС И ОБЩЕСТВО В ПРОТИВОРЕЧИИ

Глава 6 ХРИСТОС – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА

Глава 7 «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ НЕНАУЧНЫЙ ПОСТСКРИПТУМ»

Ричард Нибур - Христос и общество - Реформизм в Евангелии от Иоанна

Идеи реформизма можно найти на страницах Нового Завета без особого труда. Намеки на них содержатся и в рассмотренном ранее Первом послании Иоанна, но там они сопровождаются рассуждениями о том, что мир наш полон зла, преходящ и не умеет любить и что новое сообщество людей резко отличается от старого, поэтому послание ближе к обособленному христианству. Тема реформизма не чужда и св. Павлу, но она омрачается его размышлениями о плоти и смерти, а также о необходимости укрощать зло. В Евангелии от Иоанна данное направление выражено наиболее очевидно, хотя и там встречаются отшельнические нотки, проявившиеся еще в Первом послании этого автора.

О Четвертом Евангелии нередко приходится слышать, что оно соединяет в себе несовместимые вещи и что автор его, подобно двуликому Янусу, противоречит сам себе1. Тем не менее основные мысли реформистов там присутствуют.

Сама книга представляет собой попытку частичного преобразования общества, так как не только берет на себя труд изложить Благую весть Иисуса Христа в терминах, понятных греческому читателю, но и возносит привычные для него идеи Логоса и мудрости, истины и вечности на новый уровень и трактует их в свете знания о Христе.

Выше говорилось о вере реформистов в Творца, и уже тогда проводилась неявная связь с Евангелием от Иоанна. Начинается оно с бытия Слова и начала всего сущего через Него. Без Него ничего не возникло, сотворенный через Него мир стал Ему домом. По сути, любимый ученик Христа начинает свою книгу с того места, где заканчивается учение апостола Павла, который по какой-то причине не стал развивать эту концепцию и оставил вопрос открытым.