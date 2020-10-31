Ричард Нибур - Христос и общество

Нибур - Христос и общество - книги и модуль BibleQuote
Ричард Нибур является признанным классиком в области социальных наук и христианской этики благодаря книге "Христос и общество" (Christ and Culture, 1951), которая стала хрестоматийной. Г. Ричард Нибур (1894 – 1962) родился в штате Миссури (США) в семье американцев прусского происхождения.
Отец его был лютеранским пастором и поклонником творчества либерального немецкого теолога Адольфа фон Гарнака. Ричард защитил докторскую диссертацию по религиозной философии Эрнста Трельча, детский интерес к либерализму не был утрачен. Глубоко изучив это направление в теологии, Г.-Р. Нибур резюмировал отношение к нему в своем самом известном высказывании: «Бог без гнева привел людей без греха в Царство без Суда чрез Христа без Голгофы» («The Kingdom of God in America», 1937).
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Многосторонние дискуссии о соотношении христианства и цивилизации продолжаются и в наше время.
В них участвуют историки и теологи, государственные деятели и представители духовенства, католики и протестанты, приверженцы христианства и его противники. Эти споры проводятся публично — различными противостоящими друг другу партиями, но они же дают о себе знать и во внутренних конфликтах совести людей. Иногда полемика сосредоточивается на конкретных проблемах, например, на вопросах о месте христианской веры во всеобщем образовании или христианской этики — в экономической жизни. Иной раз она затрагивает более широкий круг вопросов, связанных с ответственностью церкви за общее мироустройство или с необходимостью нового ухода последователей Христа от мира.
Эти споры столь же запутанны, сколь и многосторонни. Иногда кажется уже, что проблема ясно определена — как пролегающая между приверженцами христианской культуры и нехристианскими поборниками полной секуляризации общественной жизни. И тут возникают новые сложности благочестивые верующие становятся почему-то на сторону безбожников, требуя, например, исключения религии из сферы народного образования или выступая в поддержку явно антихристианских политических течений. Раздается так много голосов, высказывается столько искренних, но разнообразных суждений относительно христианского ответа на поставленные обществом проблемы, возникает так много новых тем для дискуссии, что смущение и неуверенность охватывают многих христиан.
Ричард Нибур - Христос и общество
Пер. с англ. — Новосибирск: Посох, 2008. - 256 с.
ISBN 0-06-130003-9 (англ.)
ISBN 978-5-93958-040-8 (рус.)
Ричард Нибур - Христос и общество - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ОТ АВТОРА
Глава 1 НЕРАЗРЕШИМАЯ ПРОБЛЕМА
- 1. Суть проблемы
- 2. Понятие «Христос»
- 3. Понятие «общество»
- 4. Типичные подходы к решению проблемы
Глава 2 ХРИСТОС ПРОТИВ ОБЩЕСТВА
- 1. Новый народ и «мир»
- 2. Бегство Льва Толстого
- 3. Необходимая, хотя и неадекватная позиция
- 4. Богословские проблемы
Глава 3 ХРИСТОС – ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА
- 1. Приспособление к обществу в гностицизме и у Пьера Абеляра
- 2. Социопротестантизм и Альбрехт Ричль
- 3. В защиту общественной веры
- 4. Возражения богослова
Глава 4 ХРИСТОС НАД ОБЩЕСТВОМ
- 1. Церковь «золотой середины»
- 2. Синтез Христа и общества
- 3. Синтез под вопросом
Глава 5 ХРИСТОС И ОБЩЕСТВО В ПРОТИВОРЕЧИИ
- 1. Богословские идеи дуалистов
- 2. Дуализм в отношении к обществу у апостола Павла и Маркиона
- 3. Дуализм у Мартина Лютера и в современный период
- 4. Добродетели и пороки дуализма
Глава 6 ХРИСТОС – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА
- 1. Богословские догматы
- 2. Реформизм в Евангелии от Иоанна
- 3. Августин Блаженный и преображение общества
- 4. Взгляды Ф.-Д. Мориса
Глава 7 «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ НЕНАУЧНЫЙ ПОСТСКРИПТУМ»
- 1. Окончательное решение
- 2. Относительный характер веры
- 3. Социальный экзистенциализм
- 4. Свобода и зависимость
Ричард Нибур - Христос и общество - Реформизм в Евангелии от Иоанна
Идеи реформизма можно найти на страницах Нового Завета без особого труда. Намеки на них содержатся и в рассмотренном ранее Первом послании Иоанна, но там они сопровождаются рассуждениями о том, что мир наш полон зла, преходящ и не умеет любить и что новое сообщество людей резко отличается от старого, поэтому послание ближе к обособленному христианству. Тема реформизма не чужда и св. Павлу, но она омрачается его размышлениями о плоти и смерти, а также о необходимости укрощать зло. В Евангелии от Иоанна данное направление выражено наиболее очевидно, хотя и там встречаются отшельнические нотки, проявившиеся еще в Первом послании этого автора.
О Четвертом Евангелии нередко приходится слышать, что оно соединяет в себе несовместимые вещи и что автор его, подобно двуликому Янусу, противоречит сам себе1. Тем не менее основные мысли реформистов там присутствуют.
Сама книга представляет собой попытку частичного преобразования общества, так как не только берет на себя труд изложить Благую весть Иисуса Христа в терминах, понятных греческому читателю, но и возносит привычные для него идеи Логоса и мудрости, истины и вечности на новый уровень и трактует их в свете знания о Христе.
Выше говорилось о вере реформистов в Творца, и уже тогда проводилась неявная связь с Евангелием от Иоанна. Начинается оно с бытия Слова и начала всего сущего через Него. Без Него ничего не возникло, сотворенный через Него мир стал Ему домом. По сути, любимый ученик Христа начинает свою книгу с того места, где заканчивается учение апостола Павла, который по какой-то причине не стал развивать эту концепцию и оставил вопрос открытым.
Ричард Нибур - Христос и общество - модуль BibleQuote
02.07.12 - модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид
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