Ничипоров - Русская литература и Православие
Исторические размышления о духовном и цивилизационном выборе великого князя Владимира - Крестителя Руси, который на много столетий вперед предвосхитил судьбу нашей многонациональной культуры, выводят к пониманию литературного творчества как сферы художественного воплощения коренных черт национального сознания, в том числе в его религиозном аспекте. Очевидным является колоссальное влияние Православия на становление и развитие русской культуры и, в частности, литературной традиции.
Илья Ничипоров - Русская литература и Православие: пути диалога
М.: ИП Захаров Н.С. («Синопсис»), 2019. - 288 с.
ISBN 978-5-9946-0307-9
ISBN 978-5-9946-0307-9
Илья Ничипоров - Русская литература и Православие: пути диалога - Содержание
- I. Русская литература и Православие: грани соприкосновения
- II. На перекрестке индивидуальных художественных миров
- III. Русская литература в зеркале
- IV. Педагогический опыт
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