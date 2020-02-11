Исторические размышления о духовном и цивилизационном выборе великого князя Владимира - Крестителя Руси, который на много столетий вперед предвосхитил судьбу нашей многонациональной культуры, выводят к пониманию литературного творчества как сферы художественного воплощения коренных черт национального сознания, в том числе в его религиозном аспекте. Очевидным является колоссальное влияние Православия на становление и развитие русской культуры и, в частности, литературной традиции.

Илья Ничипоров - Русская литература и Православие: пути диалога

М.: ИП Захаров Н.С. («Синопсис»), 2019. - 288 с.

ISBN 978-5-9946-0307-9

Илья Ничипоров - Русская литература и Православие: пути диалога - Содержание

I. Русская литература и Православие: грани соприкосновения

II. На перекрестке индивидуальных художественных миров

III. Русская литература в зеркале

IV. Педагогический опыт

Илья Ничипоров - Русская литература и Православие: пути диалога- Глава 1

Вне сферы религиозной, духовно-нравственной проблематики невозможно представить искания многих персонажей русской литературы: Онегина и Печорина, Обломова и Болконского, братьев Димитрия, Ивана и Алексея Карамазовых, героев прозы и драматургии Чехова. . . Глубинные религиозные истоки драмы «лишнего» человека выявлены в «Пушкинской речи» Достоевского, а выдающийся философ и литературный критик протоиерей Сергий Булгаков, размышляя о «тоскующей, рвущейся и неспокойной» вере чеховских персонажей, о заблуждениях и прозрениях Ивана Карамазова, этого «русского интеллигента. . . с его пристрастием к мировым вопросам, с его склонностью к затяжным разговорам, с постоянным самоанализом, с его больной, измученной совестью», - емко сформулировал выстраданное русской литературой убеждение в том, что «Критерий добра и зла, а следовательно, и нравственности не может быть получен без метафизической или религиозной санкции».