Представленный читателю сборник содержит в себе 25 эссе известных в России философов и писателей рубежа XIX - XX столетий, которые стали классикой отечественного ницшеведения. Оценки, данные авторами в этой антологии, творчества немецкого философа Фридриха Ницше, порой противоположные по своему значению, что указывает на неоднозначность восприятия его работ в философских российских кругах того времени.

Ницше: Pro et contra - Антология

Издательство Русского Христианского гуманитарного института Санкт-Петербург, 2001 год – 1087 с.

ISBN 5-88812-085-5

Ницше: Pro et contra – Антология – Содержание

Ю.В.Синеокая. Российская ницшеана

В.П.Преображенский. Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма

Л.М.Лопатин. Больная искренность (Заметка по поводу статьи В.Преображенского "Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма")

Д.Я.Грот. Нравственные идеалы нашего времени (Фридрих Ницше и Лев Толстой)

П.Е Астафьев. Генезис нравственного идеала декадента

В.В.Чуйко. Общественные идеалы Фридриха Ницше

Н.К.Михайловский. Ещё о Ф.Ницше

А.Волынский. Литературные заметки: Аполлон и Дионис

Д.Н.Цертелев. Критика вырождения и вырождение критики.

В.С.Соловьев. Словесность или истина?

В.С.Соловьев. Идея сверхчеловека

Н.Минский. Фридрих Ницше

Л.Троцкий. Кое-что о философии "сверхчеловека"

П.Б.Струве. Miscellanea. Характеристика Ницше как мыслителя и художника

Л.Шестов. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)

Л.Шестов. Достоевский и Ницше (Философия трагедии)

С.Л.Франк. Фр. Ницше и этика "любви к дальнему"

Е.В. де Роберти. Ницше: его философия, его социология

Н.Трубецкой. Философия Ницше. Критический очерк

В.И.Иванов. Ницше и Дионис

В.М.Хвостов. Этика Ницше

А.Белый. Фридрих Ницше

С.П.Знаменский. "Сверхчеловек" Ницше

Ф.Ф.Зелинский. Фридрих Ницше и античность

А.Ф.Лосев. Фр. Ницше

Ю. В. Синеокая. Библиография (расширенная) работ по философии Ф. Ницше, вышедших в России с 1892 по 2000.

Примечания

Ницше: Pro et contra – Антология - Е. Н. Трубецкой – Философия Ницше. Критический очерк

«В наше время случается иногда, — говорит Ницше, — что человек вообще мягкий, умеренный и сдержанный, внезапно приходит в ярость, бьет посуду, опрокидывает накрытый стол, кричит, неистовствует, оскорбляет всех и вся и, наконец, отходит в сторону, стыдясь и злобствуя на самого себя. Для чего, зачем? Для того ли, чтобы голодать на стороне или чтобы задохнуться в собственных воспоминаниях? Для человека, обладающего потребностями возвышенной, разборчивой души, который редко находит свой стол накрытым и пищу готовою, опасность всегда велика; но в наши дни она чрезвычайна. Заброшенный посреди шумного и вульгарного века, с которым он не в состоянии делить трапезы, он легко может погибнуть от голода и жажды, или же от внезапной тошноты, если он все-таки решится есть с общего блюда. По всей вероятности, каждому из нас приходилось сидеть не на своем месте за общим столом; и как раз наиболее одаренные из нас, те, кого всего труднее насытить, знают эту опасную диспепсию, которая возникает вследствие внезапного прозрения и разочарования в пище или в соседях по столу — послеобеденную тошноту».

Здесь Ницше описывает собственную свою ссору с веком, собственное свое разочарование и уход от современного общества. В трапезе современной цивилизации все внушает ему отвращение, как сотрапезники, так и их духовная пища, как человек, так и его идеалы. «Бывают дни, — говорит он, — когда меня посещает чувство, мрачнее самой мрачной меланхолии — презрение к человеку. И чтобы рассеять всякие сомнения в том, кого и что я презираю, скажу прямо: я презираю нынешнего человека, с которым я роковым образом связан, как современник. Нынешний человек! Я задыхаюсь от его нечистого дыхания!» * Тут речь идет не о тех или других отдельных проявлениях современного человечества: философия Ницше есть дерзкий вызов современности вообще, протест против всего того, чем живет современный человек, против его религиозных верований и философских идей, против наших идеалов, социальных и этических, против современной науки и искусства.

«Моя философия, — говорит он, — заключает в себе победоносную мысль, которая должна погубить всякий другой образ мысли». Это прежде всего разрушительная критика, которая не хочет оставить камня на камне в здании современной культуры.

В своем отрицательном отношении к действительности Ницше не ограничивается одною современностью. Заявляя себя во всех отношениях «несвоевременным человеком», он относится со сравнительной терпимостью к временам прошедшим; но и эта терпимость дается ему ценою усилий над собой: история человечества для него — история душевных болезней, и самые занятия историей он сравнивает со странствованием в доме умалишенных. Как плод всего предшествующего развития человечества, наш век заключает в себе элементы средневековья и древности, обломки всех до него бывших культур. А потому всестороннее отрицание современности у Ницше обращается в отрицание человека и человечества вообще. Среди людей он не находит человека, который бы оправдывал существование человека и нашу веру в него.