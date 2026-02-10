По словам митрополита Никифора, к столь сложной и, казалось бы, удаленной от Кипра теме, как украинский церковный вопрос, его побудили обратиться те разногласия, которые эта проблема вызывает в мировом Православии. Украинский церковный раскол, зародившийся в 1990-е годы под действием исключительно политических и националистических факторов, после 2018 г. неуклонно ширится и ныне уже грозит разделением всего православного мира. Эти общие для всех православных христиан последствия автор оценивает как катастрофические и видит в том прямую ответственность Константинопольского Патриархата, предпринявшего попытку решить проблему украинского раскола «самочинным и антиканоническим» путем.
Никифор митрополит Киккский и Тиллирийский - Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам
М.: Издательский дом «Познание», 2021. 128 с.
ISBN 978-5-6044874-4-0
Никифор митрополит Киккский и Тиллирийский - Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
Вступительные замечания
Церковной юрисдикции какого Патриархата принадлежит Украина?
Кто обладает правом предоставления автокефалии, и на каких условиях?
Обладает ли Вселенский Константинопольский Патриархат каноническим правом принимать апелляционные ходатайства вне своих пределов?
Разрыв евхаристического общения между Православными Церквами
Кто глава Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви?
Традиция Константинопольского расширенного Синода эндимуса
Соборно-иерархическое устроение Православной Кафолической Церкви
Выводы
Рекомендации
В качестве эпилога
