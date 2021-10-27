Епископ Силуан Никитин - Финляндская Православная Церковь в 1957–1988 г.

Финляндская Православная Церковь (Православная Церковь Финляндии, Финляндская архиепископия Константинопольского Патриархата, ФПЦ) в настоящее время является одной из трех автономных Православных Церквей. Хотя с 1923 года она находится под юрисдикцией Вселенского Патриархата, для Русской Православной Церкви (РПЦ) Православная Церковь Финляндии всегда была и будет Церковью-дочерью. Семя православной веры на территории современной Финляндии было посеяно и взращено в период XI–XIV веков именно русскими подвижниками и миссионерами, труды и проповедь которых способствовали возникновению немногих, но жизнестойких приходов, перенесших в XIV–XV веках со стороны Швеции мощную католическую экспансию на восток и долгий период лютеранского давления с 1520-х по 1809 год.

По условиям Фридрихсгамского мирного договора в сентябре 1809 года к Российской империи была присоединена Финляндия, что означало наступление нового этапа в истории православия на финских землях, дотоле входивших в состав Шведского королевства. Он характеризовался значительным увеличением числа приходов и монастырей, началом использования за богослужением финского языка и переводом на него духовно-просветительской литературы, созданием православных братств и церковно-приходских школ с преподаванием в них на русском и финском языках. Осторожная политика Российского государства по отношению к новоприсоединенной территории с ее многовековыми инославными традициями и особенностями в целом не очень способствовала внешней православной миссии, но вместе с тем и не мешала формированию на территории Карельского перешейка и Северного Приладожья национальных финно-карельских приходов, в дальнейшем ставших и духовным, и материальным базисом Финляндской Православной Церкви.

В истории православия в Финляндии особо стоит отметить положительную роль, которую сыграло образование в 1892 году самостоятельной Финляндской и Выборгской епархии, а также попечительство ее мудрых и дальновидных архипастырей Антония (Вадковского) и Сергия (Страгородского), понимавших всю сложность и специфику жизни православных среди инославного большинства.

Епископ Силуан Никитин - Финляндская Православная Церковь в 1957–1988 г.

Москва : Издательствово Сретенского монастыря, 2021. 528 с. : фотоил.

ISBN 978-5-7533-1719-3

Епископ Силуан Никитин - Финляндская Православная Церковь в 1957–1988 г. - Оглавление

Архимандрит Михаил (Нуммела). Предисловие

Введение

Глава 1. Финляндская Православная Церковь и Финляндское Государство

Глава 2. Внутреннее устройство Финляндской Православной Церкви

Глава 3. Внешняя деятельность Финляндской Православной Церкви

Глава 4. Взаимоотношения Русской и Финляндской Православных Церквей во второй половине XX векаЗаключение

Список сокращений

Список источников и литературы

Именной указатель