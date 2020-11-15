Никитин - Ислам в Германии
История связей мусульманского Востока с немецкими землями восходит к эпохе правления Карла Великого (768-814; с 800 г. — император), избравшего своей резиденцией Аахен. Различные источники сообщают, что в 797 г. (или в 801 г.) Карл завязал дипломатические отношения с аббасидским правителем Гарун аль-Рашидом (786-809). (В знаменитых сказках «1000 и одна ночь» халиф бродит по улицам Багдада, переодевшись купцом, чтобы узнать о нуждах своего народа.)
Как сообщается, обе страны гарантировали свободу веры для представителей религиозного меньшинства в своих странах. В течение тысячелетия значительную часть Европы сотрясали мусульманские нашествия. Однако территория, на которой располагается современная Германия, оставалась практически нетронутой.
Архимандрит Августин (Никитин) - Ислам в Германии
СПб.: Восточный институт, 2015, 480 с.
ISBN 978-5-9907497-0-2
Архимандрит Августин (Никитин) - Ислам в Германии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ (1096-1270)
МАРТИН ЛЮТЕР И ИСЛАМ
ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ
XIX СТОЛЕТИЕ
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
ОСЬ «БЕРЛИН-МОСКВА-АНКАРА»
- Берлин - Москва
- Москва - Анкара
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
- Гитлер и Ислам
- Ближний Восток
- Великий муфтий аль-Хусейни — друг фюрера
- «Арийский ислам»
- Полумесяц и свастика
- Сталин и ислам
- Исламистская угроза — сродни нацистской
ГАСТАРБАЙТЕРЫ: НОВОЕ ЛИЦО ИСЛАМА (1950-1970-е гг.)
- 1980-е годы
- 1990-е годы
ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
МАЛЫЙ СТАМБУЛ В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ
КОРИЧНЕВЫЕ ПРОТИВ ЗЕЛЕНЫХ
- Восточная Германия
- WWW.«хайль гитлер»
- Западная Германия
- «Шаурма-скандал»
- «Гамбургская суббота»
ХИДЖАБ ПРОТИВ КИПЫ
«БЕЛЫЙ ИСЛАМ»
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ШКОЛЬНЫЙ КУЛЬТУРКАМПФ
БУНДЕСМЕНЬШИНСТВО
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ
ПРИХОД К ВЛАСТИ
ЛИКБЕЗ ПО-ТУРЕЦКИ
КРАЙНИЕ МЕРЫ ПРОТИВ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ
ПОЛУМЕСЯЦ НАД КИРХОЙ
«ЧИТАЛ Я СЛАДОСТНЫЙ КОРАН...»
ИСЛАМ - «ПОКОРНОСТЬ». ИСЛАМИЗМ - НАСИЛИЕ
ИСЛАМИСТСКАЯ УММА
- «Братья-мусульмане»
- «Исламский фронт спасения» (ИФС)
- Вооруженная исламская группа (ВИГ)
- Исламский союз Палестины и ХАМАС (ИСП)
- «Исламское общество Милли гёрюс» (ИОМГ)
- Союз исламских организаций Европы (СИОЕ)
ГЕРМАНИЯ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ
- Германия и Израиль: заклятые друзья
- Турция
- Бундесвер и воины Аллаха
- Афганистан
- Ирак
- Пакистан
- Сомали
АХТУНГ! ПАРТИЗАНЕН!
ШИИТСКИЙ ИСЛАМИЗМ
ГЮНТЕР ГРАСС - ДРУГ ИРАНА
ГЕРМАНИЯ И КАВКАЗ
- Чеченский вопрос
- Дагестан
- Азербайджан
ЗИГЗАГИ REALPOLITIK
ГЕШЕФТМАХЕРЫ
ИСЛАМОФИЛЫ, ИСЛАМОФОБЫ
САРРАЦИН ПРОТИВ САРАЦИН
ИСЛАМ - ЧАСТЬ ГЕРМАНИИ?
- Ральф Джордано против Кристиана Вульфа
ПРОВАЛ «МУЛЬТИ-КУЛЬТИ»
ГРАНИЦЫ НА ЗАМОК?
ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ, СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ
- Мюнхенский миротворец
- Закат исламского мира?
- Турецкие феминистки
- О, спорт! Ты мир?
ЗАКАТ ЕВРОПЫ
- Приложение 1. В. Ряполов. Германо-турецкая агентура в Средней Азии и Афганистане в начале XX века
- Приложение 2. Г. Кромшредер. Как я был «турком»
- Приложение 3. В. Агеев. Танцы со свастикой
- Приложение 4. К. Марольд. Почему немцы принимают ислам?
- Приложение 5. А. Смильский. Халифат выслал патруль в Германию
- Приложение 6. Д. Нечитайло. «Награда» Тахира Юлдашева
- Приложение 7. А. Рубцов. Страна ненужных людей. (Будущее России глазами немецкого аналитика)
Архимандрит Августин (Никитин) - Ислам в Германии - Эпоха просвещения
Вплоть до XVII в. турецкая угроза и страх перед новым походом из Стамбула осложняли нормальные отношения с мусульманами. В самом начале XVIII в. ситуация начала меняться. В1701 году султан Мустафа II передал свои поздравления прусскому королю Фридриху I (1701-1713) в связи с его коронацией. Такой шаг привел к более или менее открытым отношениям между двумя сторонами. Когда герцог Курляндский подарил королю Фридриху 120 татар-мусульман, захваченных в ходе войны в плен, немецкий монарх приказал устроить им комнату для молитв, однако день отдыха у них был не в пятницу, как рекомендует ислам, а в воскресенье. Во времена своего правления Фридрих II Великий (1740-1786) также достаточно терпимо относился к другим верованиям. Говоря о гражданских правах католиков, он сказал: «Ко всем религиям следует относиться терпимо. Корона должна обеспечить равное их положение, и каждому должно быть позволено поклоняться так, как он считает верным». Далее он добавил: «Все религии равны и хороши, когда люди, проповедующие их — честны».
Чтобы создать противовес Габсбургам, Фридрих II нашел союзника в лице Османской империи, и были установлены дипломатические отношения. 9 ноября 1763 года первый турецкий посол Ахмед Ресми-эфенди приехал в Берлин со свитой из 73 человек, которых приветствовали жители города. Растроганный таким приемом, дипломат написал султану Мустафе III, что «жители Берлина почитают пророка Мухаммеда и не боятся признаваться, что готовы принимать ислам». В 1798 году в Берлине скончался очередной турецкий посол. Прусский король Фридрих Вильгельм III (1797-1840) приказал, чтобы того похоронили но исламским обычаям. Так, исламское кладбище Берлина стало первой землей, отведенной туркам в Германии. В эпоху Просвещения лютеровский взгляд на ислам подвергся серьезному изменению. Видной фигурой того времени был известный немецкий писатель Готгольд Эфраим Лессинг (1729-1781). Он был сторонником свободы мысли, в том числе в вопросах религии. Немецкий философ Георг Гегель (1770-1831) тоже восхищался исламом. Иоганн Вольфганг Гете (1749-1838) был большим знатоком этой религии. Из-за его хорошего отношения к исламу многие мусульмане считали Гете своим поэтом и даже единоверцем. Венские композиторы-классики также восхищались музыкой «А ля турка». Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) включил восточные мотивы в увертюру к своей опере «Похищение из Сераля». Также стоит вспомнить «Турецкий марш» Гайдна.
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