История связей мусульманского Востока с немецкими землями восходит к эпохе правления Карла Великого (768-814; с 800 г. — император), избравшего своей резиденцией Аахен. Различные источники сообщают, что в 797 г. (или в 801 г.) Карл завязал дипломатические отношения с аббасидским правителем Гарун аль-Рашидом (786-809). (В знаменитых сказках «1000 и одна ночь» халиф бродит по улицам Багдада, переодевшись купцом, чтобы узнать о нуждах своего народа.)

Как сообщается, обе страны гарантировали свободу веры для представителей религиозного меньшинства в своих странах. В течение тысячелетия значительную часть Европы сотрясали мусульманские нашествия. Однако территория, на которой располагается современная Германия, оставалась практически нетронутой.

Архимандрит Августин (Никитин) - Ислам в Германии

СПб.: Восточный институт, 2015, 480 с.

ISBN 978-5-9907497-0-2

Архимандрит Августин (Никитин) - Ислам в Германии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ (1096-1270)

МАРТИН ЛЮТЕР И ИСЛАМ

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ

XIX СТОЛЕТИЕ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

ОСЬ «БЕРЛИН-МОСКВА-АНКАРА»

Берлин - Москва

Москва - Анкара

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Гитлер и Ислам

Ближний Восток

Великий муфтий аль-Хусейни — друг фюрера

«Арийский ислам»

Полумесяц и свастика

Сталин и ислам

Исламистская угроза — сродни нацистской

ГАСТАРБАЙТЕРЫ: НОВОЕ ЛИЦО ИСЛАМА (1950-1970-е гг.)

1980-е годы

1990-е годы

ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

МАЛЫЙ СТАМБУЛ В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ

КОРИЧНЕВЫЕ ПРОТИВ ЗЕЛЕНЫХ

Восточная Германия

WWW.«хайль гитлер»

Западная Германия

«Шаурма-скандал»

«Гамбургская суббота»

ХИДЖАБ ПРОТИВ КИПЫ

«БЕЛЫЙ ИСЛАМ»

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНЫЙ КУЛЬТУРКАМПФ

БУНДЕСМЕНЬШИНСТВО

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ

ПРИХОД К ВЛАСТИ

ЛИКБЕЗ ПО-ТУРЕЦКИ

КРАЙНИЕ МЕРЫ ПРОТИВ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ

ПОЛУМЕСЯЦ НАД КИРХОЙ

«ЧИТАЛ Я СЛАДОСТНЫЙ КОРАН...»

ИСЛАМ - «ПОКОРНОСТЬ». ИСЛАМИЗМ - НАСИЛИЕ

ИСЛАМИСТСКАЯ УММА

«Братья-мусульмане»

«Исламский фронт спасения» (ИФС)

Вооруженная исламская группа (ВИГ)

Исламский союз Палестины и ХАМАС (ИСП)

«Исламское общество Милли гёрюс» (ИОМГ)

Союз исламских организаций Европы (СИОЕ)

ГЕРМАНИЯ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

Германия и Израиль: заклятые друзья

Турция

Бундесвер и воины Аллаха

Афганистан

Ирак

Пакистан

Сомали

АХТУНГ! ПАРТИЗАНЕН!

ШИИТСКИЙ ИСЛАМИЗМ

ГЮНТЕР ГРАСС - ДРУГ ИРАНА

ГЕРМАНИЯ И КАВКАЗ

Чеченский вопрос

Дагестан

Азербайджан

ЗИГЗАГИ REALPOLITIK

ГЕШЕФТМАХЕРЫ

ИСЛАМОФИЛЫ, ИСЛАМОФОБЫ

САРРАЦИН ПРОТИВ САРАЦИН

ИСЛАМ - ЧАСТЬ ГЕРМАНИИ?

Ральф Джордано против Кристиана Вульфа

ПРОВАЛ «МУЛЬТИ-КУЛЬТИ»

ГРАНИЦЫ НА ЗАМОК?

ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ, СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ

Мюнхенский миротворец

Закат исламского мира?

Турецкие феминистки

О, спорт! Ты мир?

ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Приложение 1. В. Ряполов. Германо-турецкая агентура в Средней Азии и Афганистане в начале XX века

Приложение 2. Г. Кромшредер. Как я был «турком»

Приложение 3. В. Агеев. Танцы со свастикой

Приложение 4. К. Марольд. Почему немцы принимают ислам?

Приложение 5. А. Смильский. Халифат выслал патруль в Германию

Приложение 6. Д. Нечитайло. «Награда» Тахира Юлдашева

Приложение 7. А. Рубцов. Страна ненужных людей. (Будущее России глазами немецкого аналитика)

Архимандрит Августин (Никитин) - Ислам в Германии - Эпоха просвещения

Вплоть до XVII в. турецкая угроза и страх перед новым походом из Стамбула осложняли нормальные отношения с мусульманами. В самом начале XVIII в. ситуация начала меняться. В1701 году султан Мустафа II передал свои поздравления прусскому королю Фридриху I (1701-1713) в связи с его коронацией. Такой шаг привел к более или менее открытым отношениям между двумя сторонами. Когда герцог Курляндский подарил королю Фридриху 120 татар-мусульман, захваченных в ходе войны в плен, немецкий монарх приказал устроить им комнату для молитв, однако день отдыха у них был не в пятницу, как рекомендует ислам, а в воскресенье. Во времена своего правления Фридрих II Великий (1740-1786) также достаточно терпимо относился к другим верованиям. Говоря о гражданских правах католиков, он сказал: «Ко всем религиям следует относиться терпимо. Корона должна обеспечить равное их положение, и каждому должно быть позволено поклоняться так, как он считает верным». Далее он добавил: «Все религии равны и хороши, когда люди, проповедующие их — честны».

Чтобы создать противовес Габсбургам, Фридрих II нашел союзника в лице Османской империи, и были установлены дипломатические отношения. 9 ноября 1763 года первый турецкий посол Ахмед Ресми-эфенди приехал в Берлин со свитой из 73 человек, которых приветствовали жители города. Растроганный таким приемом, дипломат написал султану Мустафе III, что «жители Берлина почитают пророка Мухаммеда и не боятся признаваться, что готовы принимать ислам». В 1798 году в Берлине скончался очередной турецкий посол. Прусский король Фридрих Вильгельм III (1797-1840) приказал, чтобы того похоронили но исламским обычаям. Так, исламское кладбище Берлина стало первой землей, отведенной туркам в Германии. В эпоху Просвещения лютеровский взгляд на ислам подвергся серьезному изменению. Видной фигурой того времени был известный немецкий писатель Готгольд Эфраим Лессинг (1729-1781). Он был сторонником свободы мысли, в том числе в вопросах религии. Немецкий философ Георг Гегель (1770-1831) тоже восхищался исламом. Иоганн Вольфганг Гете (1749-1838) был большим знатоком этой религии. Из-за его хорошего отношения к исламу многие мусульмане считали Гете своим поэтом и даже единоверцем. Венские композиторы-классики также восхищались музыкой «А ля турка». Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) включил восточные мотивы в увертюру к своей опере «Похищение из Сераля». Также стоит вспомнить «Турецкий марш» Гайдна.