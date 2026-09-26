Никитин - Крещенные по вере

Книга Филиппа Никитина «Крещенные по вере: баптисты России в её прошлом и настоящем» — историко-религиоведческое исследование российского баптизма, рассчитанное прежде всего на читателя, не принадлежащего к этой конфессии. Автор прослеживает происхождение баптистского движения от Радикальной Реформации и формирования свободных церквей до его появления в России, объясняет основные вероучительные принципы баптистов и подробно исследует историю движения в советский и постсоветский периоды. Центральное место занимает малоизвестная история баптистского религиозного сопротивления в СССР: движение инициативников, Совет родственников узников, демонстрация у здания ЦК КПСС в 1966 году и судьба Георгия Винса.

Отдельная часть книги посвящена современному российскому баптизму на примере Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов: устройству общин, богослужению, молитве, семье и многодетности, социальной помощи людям с зависимостями, особому языку и субкультуре, а также устойчивым общественным стереотипам о баптистах. Исследование основано на научной литературе, архивных документах, конфессиональных источниках, периодике и свидетельствах участников событий. Дополнительное измерение создаёт семейная история автора, выросшего в многодетной баптистской семье, но впоследствии покинувшего церковь: внутреннее знание среды сочетается здесь с попыткой рассматривать её средствами исторической науки и религиоведения.

Никитин Филипп – Крещенные по вере – Баптисты России в её прошлом и настоящем

Никитин, Филипп. Крещенные по вере: баптисты России в её прошлом и настоящем. – М.: Издательство ББИ, 2026. – XX + 265 с.

ISBN 978-5-89647-448-7

Никитин Филипп – Крещенные по вере – Содержание

Благодарности

Предисловие

Йоханнес Дик. Еще раз о закрытом саде: вступительное слово к книге Филиппа Никитина

Часть I. Введение

Баптисты в мире и России: возникновение и современность Во что верят баптисты?

Часть II. Забытые советские диссиденты

Союз церквей евангельских христиан-баптистов: возникновение диссидентского сообщества Совет родственников узников (1964–1987): самая долговечная и самая радикальная правозащитная организация СССР События, не имеющие аналогов в советской истории: демонстрация баптистов у здания ЦК КПСС в 1966 году Баптист в международной политике: как Георгия Винса и других советских диссидентов обменяли на двух советских разведчиков, осуждённых в США

Часть III. Баптисты в переломное время

Перестройка и 1990-е годы: поиск Бога, религиозное возрождение и баптистская проповедь

Часть IV. Баптисты современной России

Что из себя представляет МСЦ ЕХБ как религиозный институт: краткое введение Религиозная жизнь баптистов «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева»: почему у баптистов много детей «Спасай взятых на смерть, неужели откажешься от обречённых на убиение?»: как баптисты помогают желающим освободиться от зависимостей Когда ДСП — не стройматериал, БМВ — не машина: мир баптистской субкультуры Баптисты и общество: мифы, стереотипы, фантастические образы и моральная паника Дети верующих родителей. Как нахождение в баптистской среде продолжает влиять на тех, кто не перенял веру родителей

Послесловие