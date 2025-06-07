Внутренняя жизнь мистических обществ и орденов, как правило, остаётся тайной не только для их современников, но и для последующих поколений, а если случайно приоткрывается, то ровно настолько, чтобы вызывать догадки и предположения, лишь усугубляющие атмосферу таинственности. Обнародование отдельных документов, по каким-либо причинам ускользнувших от уничтожения посвящёнными, воспоминаний, полных недомолвок, и слухов, питающих беспочвенные фантазии, — вот всё, что обычно приходится на долю исследователя. Таково положение дел на Западе и, в ещё большей степени, — в России, где до недавнего времени конец существования мистических обществ определяли 20-ми годами XIX века, а возрождённое в начале нынешнего века масонство рассматривали исключительно как форму политической оппозиции самодержавию.

Сейчас многое изменилось. Уже первое выборочное знакомство с делами, хранящимися в Центральном архиве ФСБ РФ — бывшем архиве ОГПУ–НКВД–МГБ–КГБ, показало наличие в 30-х годах нашего века в России разнообразных мистических групп, обществ и организаций, члены которых пополняли ряды заключённых ГУЛАГа и секретных сотрудников ОГПУ–НКВД. Как документы инквизиционных процессов в Европе позволяют историку представить картину духовных движений, уклоняющихся, а порою прямо альтернативных догмам господствующей Церкви, так и документы архивов коммунистической тайной полиции хранят драгоценные для историка, социолога и религиоведа сведения о людях и их мыслях, влиявших на гораздо больший круг своих современников, чем то можно было бы предполагать.

Появившиеся в последнее время публикации документов и воспоминаний рассказывают о существовании различных ветвей духовного масонства, о теософах и антропософах, чьи легальные организации одними из первых были закрыты советской властью, о розенкрейцерах и тамплиерах. Члены этих «лож», «орденов», групп и обществ, носивших различные названия, часто были знакомы друг с другом, вращались в одних и тех же кругах, встречались по службе и пользовались одними книгами и рукописным «самиздатом». В результате, различие между течениями оказывалось скорее формальным, чем по существу идей, оплодотворяемых одними и теми же источниками. Если же представить количество лиц, не получивших посвящения, однако пользовавшихся орденской литературой и принимавших участие в различного рода коллективных мероприятиях (легальные и полулегальные лекции, вечера, концерты и пр.), то за всеми этими мистическими движениями придётся признать достаточно серьёзное общественное значение.

Занимаясь в течение ряда лет судьбой московских тамплиеров, представлявших как бы «головную» организацию для многих периферийных обществ и орденов России, а вместе с тем и другими группами и орденами, которые оказывались с тамплиерами так или иначе связаны, я мог видеть, что ни одна из этих организаций не была сколько-нибудь чётким образованием, сравнимым с организациями такого же характера в Западной Европе или Америке.

Российские мистические «ордена» носили самодеятельный характер, не обладая организационными связями с подобными зарубежными центрами. Если в XVIII веке русские масонские ложи открывались с разрешения лож европейских, следивших за точным соблюдением уставов и орденским делопроизводством (акты, дипломы, переписка и т.п.), то в первые два десятилетия XX века и особенно в советское время мистические образования России имели вполне автономный характер, не вступая в организационные контакты с подобными же образованиями Старого и Нового Света.

Александр Никитин — Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры России

Москва: Информационно-издательское агентство «Прометей», 1998. — 344 с.

ISBN 5-86007-161-0

Александр Никитин — Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры России — Содержание