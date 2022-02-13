Сложившаяся практика рассмотрения дел, связанных с исследованием материалов религиозного характера экстремистско-террористической направленности, демонстрирует, во-первых, отсутствие единообразия в решении вопроса о том, сведущих в каких науках лиц необходимо привлекать в качестве экспертов; а, во-вторых, лица, не имеющие судебно-экспертной квалификации, привлекаемые в качестве экспертов, не имеют правовых знаний, определяющих предмет экспертного исследования, не обладают требуемым набором компетенций (знаний, навыков и умений), обусловленным особой спецификой материалов религиозного дискурса, не владеют судебно-экспертными технологиями для полного и всестороннего исследования объектов экстремистско-террористической направленности.

Данная работа призвана продемонстрировать специфичность материалов религиозного характера экстремистско-террористической направленности как объекта судебного исследования, невозможность без специальной адаптации существующих методик судебно-экспертного исследования экстремистских материалов, а следовательно — необходимость разработки понятийно-методических и организационно-правовых основ судебной экспертизы материалов религиозного характера экстремистско-террористической направленности, т. е. необходимость формирования основ частной теории данной экспертизы на базе судебной экспертологии.

Преступления экстремистской направленности можно подразделить на сопряженные и несопряженные с применением физического насилия. Вторые обобщаются категорией так называемого «словесного (вербального) экстремизма».

Словесный религиозный экстремизм, т. е. экстремистские действия, совершенные на почве религиозной неприязни и облеченные в вербальную форму, является одним из самых опасных явлений современности. Следует отметить, что «провокаторами», «агрессорами» сегодня становятся все чаще радикалы, причисляющие себя к христианам, хотя, безусловно, наиболее наглядно это представлено в исламской риторике. Данные конфликты искусственно «подогреваются» для достижения определенных политических и иных целей, так как мировые религии (христианство, ислам, буддизм) основаны на терпимости и человеколюбии, не несут агрессии по своей сути. Данный факт позволяет некоторым исследователям оспорить легитимность понятия «религиозный экстремизм», однако данный термин устоялся в литературе. Тем не менее есть религиозные течения, которые прямо оправдывают насилие и жестокость. Лидеры таких религиозных организаций отказываются принять толкование Писаний в свете современных реалий, пропагандируя свое собственное, «правильное», скрываемое лжепатриотизмом и набожностью и тем не менее остающееся радикальным, толкование религиозных текстов (сегодня это наиболее наглядно представлено в исламской риторике).