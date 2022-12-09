Задумайся над одним даром, драгоценность которого становится видна, когда в тебе соединяются три вещи: сознание величия дара, любовь к Тому, Кто тебе его подает, и сознание пользы, которую он приносит. Эти-то три чудные вещи и выявляют дар, подаваемый в Таинстве Божественной Евхаристии. Задумайся о величии этого дара.

Бог, сотворив мир, даровал нам очень многое. Во-первых, Он даровал нам нас самих, приведя нас из небытия для того, чтобы мы существовали сотворенными по Его образу и подобию. Он даровал нам Свои бесчисленные творения, небесные и земные — не только невещественные и духовные, но также и материальные — для того, чтобы мы заботились о них. Он сотворил для нас небо, землю и все, что только в них есть. А еще более великим даром стало Боговоплощение, в котором Бог Слово соединился с человеческой природой для того, чтобы человека сделать богом по благодати.

Из всех возможных даров остался только один, но и его Господь даровал человеку в Божественной Евхаристии. В ней Он всем людям дает вкушать Свое пресвятое Тело и драгоценную Кровь, чтобы душа каждого человека стала обоженной, и в этом — богатство и благо для нас. Вот что говорит об этом Таинстве преп. Иоанн Дамаскин: «Таинство это называется “Принятием” потому, что через него мы принимаем в себя Само Божество; “Общением” — потому, что через него мы приходим в общение со Христом и делаемся причастными как Его плоти, так и Его Божеству».

Преподобный Никодим Святогорец - Что сделал Бог для нашего спасения. Поучения

(Святоотеческое наследие)

М. : Издательство имени святителя Игнатия Ставропольского, 2002. - 112 с.

Преподобный Никодим Святогорец - Что сделал Бог для нашего спасения. Поучения - Содержание

О величии Божественной Евхаристии

Отречение Петра

Наши грехи и неблагодарность Богу

Что сделал Бог для нашего спасения

«Легкие» грехи

Стремление к наслаждениям

Учение Евангелия

Война, начатая Христом

Зло, гнездящееся в грехе

Жизнь Христа

1. Его послушание родителям

2. Его труды

3. Его любовь

Размышления над притчей о блудном сыне

Наша любовь к Богу

Гордость — великое препятствие для нашего спасения

Лечение гордости

Бессильная вера

Грешащие с мыслью о последующем раскаянии

Две сети диавола

Искупление человека