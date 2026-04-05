Никодим Святогорец - Эортодромион, или Путь к Пасхе
Книга «Эортодромион» (в переводе — «Шествие по праздникам») представляет собой сокровищницу афонского богословия XVIII века. Это первый полный перевод на русский язык фундаментального труда преподобного Никодима Святогорца, посвященного толкованию канонов, которые составляют основу православного богослужения Страстной седмицы и Пасхи.
Никодим Святогорец, обладавший феноменальной памятью и энциклопедическими знаниями, проделал колоссальную работу по систематизации святоотеческого наследия. В этой книге он раскрывает глубочайшие догматические и нравственные смыслы песнопений свв. Иоанна Дамаскина и Космы Маюмского, делая сложные византийские тексты понятными и живыми для каждого верующего.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2026. — 608 с.
ISBN: 978-5-7533-2024-7
Никодим Святогорец - Эортодромион, или Путь к Пасхе - Содержание
Издание охватывает самый напряженный и духовно значимый период церковного года — от триумфального Входа в Иерусалим до Светоносного Воскресения:
Неделя ваий (Вербное воскресенье): Толкование праздничного канона, подготавливающее к встрече Грядущего Господа.
Страстная седмица: Подробный разбор трипеснцев и канонов Великих Понедельника, Вторника, Среды, Четверга и Пятницы. Никодим объясняет каждое пророчество и каждый исторический прообраз страданий Христа.
Великая Суббота: Комментарии на один из самых поэтичных канонов («Волною морскою»), раскрывающий тайну сошествия Господа во ад.
Светлая Пасха: Глубокое экзегетическое исследование «Пасхального канона» Иоанна Дамаскина — «праздников праздника и торжества из торжеств».
