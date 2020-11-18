Сокровища Православия. Библиотека всемирной классики

Каждая глава «Невидимой брани» посвящена тому или иному вопросу из числа тех, что волнуют каждого христианина. Смысл вопроса ясно отражен в названии главы. Тот, кто стремится узнать, в чем состоит христианское совершенство, в чем смысл и суть христианских таинств, как надлежит вести себя верным христианам, к чему стоит проявлять склонность и чего следует избегать, как воспитывать в себе христианские добродетели, как достигать душевного мира и хранить его и какую молитву можно по праву назвать настоящей, найдет в «Невидимой брани» все эти ответы.

Великий труд старца Никодима призван в помощь тем, кто выбрал для себя духовный путь. Вечные истины остаются вечными, и издание подобной книги просто необходимо. Но поскольку в минувшем столетии мир поразительно изменился – а вслед за этим изменились и уклад жизни, и язык – многие слова и фразы книги, изданной лишь немногим больше века тому назад, могут восприниматься с трудом, из за чего их истинный смысл не всегда ясен при первом прочтении, особенно если читатель лишь начинает знакомиться с христианской верой. В этом издании первоисточник впервые дополнен краткими тезисами: приведенные в конце каждой главы, они выражают ее суть и проясняют некоторые моменты, сложные для понимания.

Никодим Святогорец - Невидимая брань

(Сокровища Православия. Библиотека всемирной классики)

Москва : Эксмо, 2020. — 544 с.

ISBN 978-5-04-108602-2

Никодим Святогорец - Невидимая брань - Содержание

Предисловие к изданию 1892 года Афонского Русского Пантелеимонова монастыря

Предисловие (составлено старцем Никодимом к рукописи, которою он пользовался)

ЧАСТЬ 1

Глава первая В чем состоит христианское совершенство. Для стяжания его необходима брань. Четыре вещи, крайне потребные для успеха в сей брани

Глава вторая Никогда ни в чем не должно верить себе самим и надеяться на самих себя

Глава третья О надежде на единого Бога и уверенности в Нем

Глава четвертая Как можно узнать, с ненадеянием ли на себя и совершенною надеждою на Бога действует кто

Глава пятая О погрешительности мнения тех, которые почитают чрезмерную печаль добродетелью

Глава шестая Некоторые ведения, служащие к очертанию предела и пространства неверия себе и полного упования на Бога

Глава седьмая О том, как надлежит нам упражнять ум свой, чтобы он не недуговал неведением

Глава восьмая О том, почему неправо судим мы о вещах и как стяжать правые о них суждения

Глава девятая О хранении ума от бесполезного многоведения и праздной пытливости

Глава десятая Как обучить волю свою, чтоб она во всех делах своих, внутренних и внешних, как последней цели искала одного благоугождения Богу

Глава одиннадцатая Некоторые напоминания, могущие подвигать волю нашу на желание всяким делом благоугождать Богу

Глава двенадцатая О многих желаниях и стремлениях, сущих в человеке, и о борьбе их между собою

Глава тринадцатая О том, как надлежит воевать против бессловесной воли чувственной, и о деланиях, какие должна проходить воля, чтобы стяжать навык в добродетелях

Глава четырнадцатая Как быть, когда высшая, разумная воля кажется совсем будто побеждаемою волей низшею и врагами

Глава пятнадцатая О том, что брань надо вести непрестанно и мужественно

Глава шестнадцатая Как воину Христову следует утром устроиться на брань

Глава семнадцатая В каком порядке следует нам поборать свои страсти

Глава восемнадцатая Как поборать внезапно поднимающиеся движения страстей

Глава девятнадцатая Как поборать плотские страсти

Глава двадцатая Как поборать нерадение

Глава двадцать первая Об управлении и добром пользовании внешними чувствами

Глава двадцать вторая О том, что те же чувственные предметы, о которых мы говорили, бывают средствами и орудиями к доброму управлению наших чувств, если от них будем мы переходить к помышлению о воплощении Бога Слова и о таинствах Его жизни, страданий и смерти

Глава двадцать третья Как от чувственных впечатлений переходить к нравственно-назидательным урокам

Глава двадцать четвертая Общие уроки об употреблении чувств

Глава двадцать пятая О том, как управлять языком

Глава двадцать шестая Как исправлять воображение и память

Глава двадцать седьмая Воину Христову надлежит всевозможно избегать тревог и смятений сердечных, если желает добре препобеждать врагов своих

Глава двадцать восьмая Что делать, когда бываем уранены на брани

Глава двадцать девятая Какого порядка держится диавол в ведении брани духовной со всеми и как прельщает людей разных состояний нравственных

Глава тридцатая Как диавол утверждает грешников в рабстве греху

Глава тридцать первая Как враг удерживает в своих сетях тех, кои сознали бедственное свое положение и хотят избавиться от него, а к делу не приступают, и отчего добрые наши намерения нередко не приводятся в исполнение

Глава тридцать вторая О кознях врага против тех, которые вступили на добрый путь

Глава тридцать третья Как враг отклоняет от добрых дел и портит их

Глава тридцать четвертая Как враг самые добродетели обращает во вред делателям

Глава тридцать пятая Некоторые указания, благопотребные в деле препобеждения страстей и стяжания добродетели

Глава тридцать шестая О порядке стяжания добродетелей

Глава тридцать седьмая Какие расположения требуются для успеха в стяжании добродетелей вообще и как вести дело навыкновения в одной какой

Глава тридцать восьмая В добродетелях упражняться надобно со всем усердием и непрестанно

Глава тридцать девятая Не должно убегать встречающихся случаев к доброделанию

Глава сороковая Должно любить случаи к добродетелям, особенно затруднительные

Глава сорок первая Как в разных случаях можно преуспевать в одной и той же добродетели

Глава сорок вторая Сколько времени надлежит упражняться в каждой добродетели и какие признаки преуспеяния в ней

Глава сорок третья О том, что не следует слишком сильно желать освобождения от претерпеваемых скорбей, предаваясь всецело в волю Божию

Глава сорок четвертая Предостережение от злых советов диавола в добром

Глава сорок пятая Если судим строго ближних, то это от высокого о себе мнения и от наущения вражеского. Как преодолеть эту склонность

Глава сорок шестая О молитве

Глава сорок седьмая Что такое умная, или внутренняя, молитва и каких видов она бывает

Глава сорок восьмая Как научиться молиться сим образом.

Глава сорок девятая О молитве своей, самим молящимся слагаемой

Глава пятидесятая О кратких молитовках, или кратких молитвенных к Богу воздыханиях

Глава пятьдесят первая О молитве Иисусовой

Глава пятьдесят вторая Способствование к успеху в навыкновении молитве

Глава пятьдесят третья Дело молитвы в невидимой брани

ЧАСТЬ 2

Глава первая О пресвятом Таинстве Евхаристии

Глава вторая Как надлежит принимать святое Таинство Евхаристии, или принимать Христа Господа таинственно — в таинствах

Глава третья Как углублением в Таинство Евхаристии возгревать в себе любовь к Богу

Глава четвертая О причащении духовном

Глава пятая О благодарении Бога

Глава шестая О преданности в волю Божию

Глава седьмая О сердечной теплоте и об охлаждении и сухости сердца

Глава восьмая О хранении и испытании совести

Глава девятая О приготовлении к брани с врагами в час смертный

Глава десятая О четырех бывающих в час смерти искушениях вражеских. Первое искушение — против веры, и о способе преодоления его

Глава одиннадцатая Второе искушение в час смерти — отчаянием

Глава двенадцатая Третье искушение в час смерти — тщеславием

Глава тринадцатая Четвертое искушение в час смерти — призраками

Глава четырнадцатая О духовном мире сердца

Глава пятнадцатая О способах к хранению мира внутреннего

Глава шестнадцатая Мало-помалу установляется мир в сердце

Глава семнадцатая Для мира сердца надо убегать почестей и любить смирение и нищету

Глава восемнадцатая Необходимо душе пребывать уединенною в себе, чтоб Бог осенил ее миром своим

Глава девятнадцатая О благоразумии в делах любви к ближним для мира душевного

Глава двадцатая Душе, обнажась от своей воли, надлежит предавать себя Богу

Глава двадцать первая Не ищи утех и наслаждений, а единого Бога

Глава двадцать вторая Не малодушествуй, когда отходит или пресекается внутренний мир

Глава двадцать третья Многи козни врага на разорение внутреннего мира — блюдись

Глава двадцать четвертая Не должно смущаться оскудением духовных чувств и другими внутренними искушениями

Глава двадцать пятая Искушения всякие во благо нам посылаются

Глава двадцать шестая Врачевство против смущения какими-либо легкими погрешностями и слабостями

Глава двадцать седьмая Смущенному тотчас надо восстановить мир душевный

Никодим Святогорец - Невидимая брань - Глава первая В чем состоит христианское совершенство. Для стяжания его необходима брань. Четыре вещи, крайне потребные для успеха в сей брани

Все мы естественно желаем и заповедь имеем быть совершенными. Господь заповедует: …будите убо вы совершены, якоже Отец ваш Небесный совершен есть (Мф. 5, 48), святой Павел убеждает: …злобою младенствуйте, умы же совершени бывайте (1 Кор. 14, 20), в другом месте у него же читаем: …да будете совершены и исполнени… (Кол. 4, 12), и опять: …на совершение да ведемся… (Евр. 6, 1). Предначертывалась эта заповедь и в Ветхом Завете. Так, Бог говорит Израилю во Второзаконии: Совершен да будеши пред Господом Богом твоим (Втор. 18, 13). И святой Давид то же заповедует сыну своему Соломону: …и ныне, Соломоне, сыне мой, да знаеши Бога отец твоих, и служи Ему сердцем совершенным и душевною волею… (1 Пар. 28, 9). После сего не можем не видеть, что Бог требует от христиан полноты совершенства, требует то есть, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях.

Но если ты, возлюбленный во Христе читатель мой, желаешь достигнуть такой высоты, надобно тебе наперед узнать, в чем состоит христианское совершенство. Ибо, не узнавши этого, можешь уклониться с настоящего пути и, думая, что течешь к совершенству, направляться совсем в другую сторону.

Скажу прямо: самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним.

Но немало таких, которые говорят, что совершенство жизни христианской состоит в пощениях, бдениях, коленопреклонениях, спании на голой земле и в других подобных строгостях телесных. Иные говорят, что оно состоит в совершении многих молитвословий дома и в выстаивании долгих служб церковных. А есть и такие, которые полагают, что совершенство наше всецело состоит в умной молитве, в уединении, отшельничестве и молчании. Наибольшая же часть ограничивает сие совершенство точным исполнением всех уставом положенных подвижнических деланий, не уклоняясь ни к излишеству, ни к недостатку в чем либо, а держась золотой средины. Однако ж все эти добродетели одни не составляют искомого христианского совершенства, но суть лишь средства и способы к достижению его.

Что они суть средства и средства действенные к достижению совершенства в христианской жизни, в этом нет никакого сомнения. Ибо видим очень многих добродетельных мужей, которые проходят как должно сии добродетели с той целию, чтобы получить чрез это силу и мощь против своей греховности и худости, чтобы почерпнуть из них мужество противостоять искушениям и обольщениям трех главных врагов наших: плоти, мира и диавола, чтобы запастись в них и чрез них духовными пособиями, столь необходимыми для всех рабов Божиих, особенно же для новоначальных.

Они постятся, чтобы смирить плоть свою буйную; совершают бдения, чтобы изощрять око свое умное; спят на голой земле, чтобы не разнеживаться сном; связывают язык молчанием и уединяются, чтобы избежать и малейших поводов к учинению чего либо оскорбляющего Всесвятого Бога; творят молитвы, выстаивают службы церковные и иные совершают дела благочестия для того, чтоб внимание их не отходило от вещей небесных; читают о жизни и страданиях Господа нашего не для другого чего, как для того, чтобы лучше познать собственную свою худость и благосердую благость Божию, чтоб научиться и расположиться последовать Господу Иисусу Христу с самоотвержением и крестом на раменах своих и чтоб паче и паче возгревать в себе любовь к Богу и нелюбие к себе.

Но, с другой стороны, эти же добродетели тем, которые в них полагают всю основу своей жизни и своего упования, могут причинить больший вред, нежели явные их опущения, не сами по себе, потому что они благочестны и святы, а по вине тех, которые не как должно пользуются ими, – именно когда они, внимая только сим добродетелям, внешне совершаемым, оставляют сердце свое тещи в собственных своих велениях и в волениях диавола, который, видя, что они соступили с правого пути, не мешает им не только с радостию подвизаться в этих телесных подвигах, но и расширять и умножать их по суетному их помыслу. Испытывая при сем некоторые духовные движения и утешения, делатели сии начинают думать о себе, что возвысились уже до состояния чинов ангельских и чувствуют в себе присутствие Самого Бога; иной же раз, углубившись в созерцание каких либо отвлеченных, неземных вещей, мечтают о себе, будто совсем выступили из области мира сего и восхищены до третьего неба.