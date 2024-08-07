Никола - История зарубежной литературы Средних веков

Область гуманитарной науки, изучающая историю средневековой культуры, называется медиевистикой (от фр. médiéval — «средневековый»). В настоящее время, особенно в отечественной науке, можно говорить о заметном повышении интереса к этой области знания. Но так было не всегда. Продолжительное время господствовало распространенное представление о низком уровне европейской культуры этого периода, особенно в сравнении с эпохой предшествующей — культурой Античности, — и эпохой последующей, — культурой Ренессанса. Уже история формирования понятия «Средние века» свидетельствует о тенденции к принижению культуры рассматриваемого периода. Обозначение эпохе дали гуманисты эпохи Ренессанса, в своих мировоззренческих установках исходившие из того, что они возродили культуру на уровень античной традиции, а предшествующее время было досадным провалом, «Средними веками» («Medium Aevum»), что проявилось как в уровне знания древних языков и древних культур, так и в уровне освоения многообразной картины мира. «Средними» гуманисты стали называть их потому, что это время находилось между Античностью и Ренессансом.

Неотъемлемой частью медиевистики является история средневековой литературы, которая входит в вузовский курс истории зарубежной литературы. В настоящее время российская школа, в том числе высшая, находится в процессе пересмотра многих дидактических принципов и задач и создания в связи с этим новых учебных пособий. К числу учебников нового типа относится школьный учебник по средневековой литературе, созданный И. О. Шайтановым и О. В. Афанасьевой1. Этот учебник, ориентированный на учащихся 10—11 классов, получил признание и в вузовской среде. Указанное пособие отличают современный подход и высокий научный уровень. Однако в этом учебнике, предназначенном для средней школы, многие явления средневековой литературы не могли найти должного отражения. Не случайно И. О. Шайтанов выступил инициатором подготовки учебного пособия по литературе Средних веков для вузов.

Необходимость нового вузовского учебника по средневековой литературе назрела уже давно, хотя бы потому что существующие в настоящее время пособия не отвечают назревшим потребностям учебного процесса. При изучении курса зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения студентам, как правило, рекомендуется учебник, созданный в 1940-е гг. известными отечественными учеными М. П. Алексеевым, В. М. Жирмунским, С. С. Мокульским и А. А. Смирновым. Первое его издание, увидевшее свет в 1947 г., называлось «История западноевропейской литературы. Раннее Средневековье и Возрождение»; разделы, посвященные литературе первой части курса, занимали в нем почти половину объема. Этот учебник неоднократно переиздавался, в последний, пятый раз, — в 1999 г.; в этом издании

материал по Средневековью составляет уже примерно треть.

Никола, М. И. - История зарубежной литературы Средних веков - Учебник для вузов

Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 451с.— (Высшее образование).— Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-9916-7038-8

Никола, М. И. - История зарубежной литературы Средних веков – Содержание

Предисловие

Введение. В контексте средневековой культуры

Что кончилось и что начиналось? Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

От устного слова к письменной культуре Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

Город, или Горизонталь истории Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

Собор, или Вертикаль духа Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

Время национальных государств Круг понятий и проблем

Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 1. Античность и христианство: проблема книжной культуры

1.1. Античное наследие как фактор развития средневековой культуры Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

1.2. Августин: от риторики к патристике Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

1.3. Боэций: система понятий нового знания Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

1.4. Иероним: перевод Библии Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

1.5. Бенедикт Нурсийский: устав монастырского общежития Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

1.6. Христианская поэзия Круг понятий и проблем

Вопросы и задания для самоконтроля

Рекомендуемая литература

Глава 2. Эпос: устная память о прошлом

2.1. Типология и периодизация западноевропейского эпоса Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

2.2. Мифологическая основа эпического предания: ирландские саги Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

2.3. Англо-саксонский архаический эпос « Беовульф» Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

2.4. От мифа к эпосу: эволюция формы на примере германской эпической традиции Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

2.5. «Песнь о Нибелунгах«»: из мифа в историю Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

2.6. Форма исторической памяти: «Песнь о Роланде» Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

2.7. Испанский героический эпос: «Песнь о Сиде» Круг понятий и проблем

Вопросы и задания для самоконтроля

Рекомендуемая литература

Глава 3. Куртуазная литература

3.1. Средневековая куртуазность как идеал Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

3.2. Куртуазная лирика. Система лирических жанров Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

3.3. Рыцарский роман. Классификация. Французский куртуазный роман Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

3.4. Немецкий рыцарский роман Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

3.5. Английский рыцарский роман. «Автор Гавейна» и аллитеративное возрождение Круг понятий и проблем

Вопросы и задания для самоконтроля

Рекомендуемая литература

Глава 4. Городская литература

4.1. Город в системе средневековой культуры Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

4.2. Повествовательность в городской литературе Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

4.3. Городская литература. Фаблио Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

4.4. Дидактика (экземпла, зерцала) Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

4.5. Сатира: «Роман о Лисе» Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

4.6. Аллегория: «Роман о Розе» Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

4.7. Средневековая драма Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

4.8. Моралите как явление средневековой культуры Круг понятий и проблем

Вопросы и задания для самоконтроля

Рекомендуемая литература

Глава 5. Латинская литература развитого Средневековья

5.1. Жанры латинской литературы развитого Средневековья Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

5.2. Эволюция богословской мысли. Схоластика и мистика Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

5.3. Петр Абеляр — новый человек Средневековья Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

5.4. Становление университетской традиции Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

5.5. Поэзия вагантов Круг понятий и проблем

Вопросы и задания для самоконтроля

Рекомендуемая литература

Глава 6. Данте и его время

6.1. Флоренция Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

6.2. Новый сладостный стиль Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

6.3. «Новая жизнь»: книга-исповедь Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

6.4. Творчество периода изгнания Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

6.5. «Божественная комедия» Круг понятий и проблем

Вопросы и задания для самоконтроля

Рекомендуемая литература

Глава 7. Средневековая литература переходного периода

7.1. Своеобразие переходного периода Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

7.2. Динамика жанровых процессов в английской поэзии XIV в Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

7.3. «Видение о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

7.4. «Отец английской литературы» Джеффри Чосер Круг понятий и проблем Задания для самоконтроля

7.5. Английская и шотландская баллада Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

7.6. Франсуа Вийон: от безличности жанра к личности поэта Круг понятий и проблем Задание для самоконтроля

7.7. «Смерть Артура» Томаса Мэлори как итог развития средневековой артурианы Круг понятий и проблем

Вопросы и задания для самоконтроля

Рекомендуемая литература

Заключение

Список литературы