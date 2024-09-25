Жизнь - это удивительный ЛАБИРИНТ, в который человек попадает независимо от своего желания. Пути, которыми мы ходим, мысли, которые наполняют наш разум, желания и страсти, которые обуревают нас с неистовством, привычки, которые мы приобретаем с годам... Друзья, среда обитания, интересы, сбывшиеся и разбитыемечты, поиски вечного, непреходящего, истинного - все это лишь некоторые из множества поворотов человеческих судеб.

И нередко случается так, что не заметив, мы оказываемся замкнутыми в лабиринте, не находя выхода и мечемся до полного изнеможения сил, пока для некоторых становится уже слишком поздно...

Не всегда быстро случается найти потерянную дверь, но следуя приведенным советам, вы сможете выстоять и найтивыход. В самых отчаянных ситуациях есть надежда на счастливый исход. Эта книга представляет собой некий путеводитель к выходу для потерявшегося в стенах жизненного лабиринта, добрым советом пастыря для жаждущих обрести духовную свободу, увидеть мир шире и светлее, чем он кажется в тесноте и мраке, окружающих духовный мир человека.

В течение сорока лет Бог давал возможность духовно служить людям, нести свет Евангелия, помогаямногим понять и познать Истину Божию, чтобы жить победоносной жизнью в Духе силою Воскресившего Спасителя Иисуса Хрсиста. Этот материал подготовлен на основании бесед, проводимых с прихожанами церкви «Дом Евангелия» в Санкт-Петербурге, молитвенных размышлений и многообразноголичного духовного опыта.