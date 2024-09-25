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Николаев - Добрые советы в лабиринте жизни

Сергей Николаев - Добрые советы в лабиринте жизни
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Жизнь - это удивительный ЛАБИРИНТ, в который человек попадает независимо от своего желания. Пути, которыми мы ходим, мысли, которые наполняют наш разум, желания и страсти, которые обуревают нас с неистовством, привычки, которые мы приобретаем с годам... Друзья, среда обитания, интересы, сбывшиеся и разбитыемечты, поиски вечного, непреходящего, истинного - все это лишь некоторые из множества поворотов человеческих судеб.
И нередко случается так, что не заметив, мы оказываемся замкнутыми в лабиринте, не находя выхода и мечемся до полного изнеможения сил, пока для некоторых становится уже слишком поздно...
Не всегда быстро случается найти потерянную дверь, но следуя приведенным советам, вы сможете выстоять и найтивыход. В самых отчаянных ситуациях есть надежда на счастливый исход. Эта книга представляет собой некий путеводитель к выходу для потерявшегося в стенах жизненного лабиринта, добрым советом пастыря для жаждущих обрести духовную свободу, увидеть мир шире и светлее, чем он кажется в тесноте и мраке, окружающих духовный мир человека.
В течение сорока лет Бог давал возможность духовно служить людям, нести свет Евангелия, помогаямногим понять и познать Истину Божию, чтобы жить победоносной жизнью в Духе силою Воскресившего Спасителя Иисуса Хрсиста. Этот материал подготовлен на основании бесед, проводимых с прихожанами церкви «Дом Евангелия» в Санкт-Петербурге, молитвенных размышлений и многообразноголичного духовного опыта.

Сергей Николаев - Добрые советы в лабиринте жизни

С.-Петербург, 2011
ISBN 978-5-91300-025-5

Сергей Николаев - Добрые советы в лабиринте жизни - Оглавление

  • Предисловие
  • Наследуй триумф спасенных
  • Не бойся - только веруй
  • Соблюдай заповеди Христа
  • Помни - послушание дороже жертвы
  • Живи по Евангелию
  • Не забывай помолиться Богу
  • Не страшись
  • Стой в вере
  • Люби людей, несмотря ни на что
  • Не согрешай во гневе
  • Запасайся маслом
  • Неси покой сердцам
  • Береги ключи счастья
  • Не смущайся обстоятельствами
  • Будь уверен - Бог всегда рядом
  • Различай действия Духа и плоти
  • Живи принципами, а не предпочтениями
  • Отдай все предельно
Views 274
Rating 5.0 / 5
Added 25.09.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (2)

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