В работе рассматривается возможность появления новой универсальной системы взглядов, стремящейся объединить различные культурные, философские и религиозные традиции в условиях глобализации. Автор анализирует тенденции современного мира — развитие науки, рост межкультурных контактов, формирование глобального общества — и размышляет о том, как эти процессы могут влиять на религиозное сознание человечества.

Особое внимание уделяется сравнению традиционных религий и новых мировоззренческих концепций, которые претендуют на роль общепланетарной духовной системы. Автор обсуждает вопросы духовной идентичности, религиозного синтеза и будущего религии в глобальном мире.

Книга представляет собой философско-религиоведческое размышление о возможных направлениях развития религиозного сознания человечества и о том, как идеи глобального единства могут влиять на будущее религии и культуры.

Николай Николаев – Новая мировая религия – Опыт сравнительного размышления о планетаризме

М.: ИД «Городец», 2023. – 472 с.

ISBN 978-5-907641-19-8

Николай Николаев – Новая мировая религия – Содержание

Предисловие

Благодарности

Вступление

ЧАСТЬ 1. ИДЕИ, СОЗДАЮЩИЕ НАС

Глава 1. Смысл жизни Наука и религия: движение навстречу?

Глава 2. Упорядочивая Вселенную Во что же нам верить?

Глава 3. Религия: закат и снова рассвет - «Горе вам, книжники и фарисеи…» - «Духовной жаждою томим…»

ЧАСТЬ 2. НОВАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ

Глава 4. Группа идей, захватывающих мир Спаси планету! - Практическая экология против иррациональности планетаризма

Глава 5. Сравнимы ли религии? Универсальная ценность религиозной идеи - Предмет сравнения — религия

Глава 6. Универсальная структура религии Универсальная структура религии в христианстве - Универсальная структура религии в исламе - Универсальная структура религии в буддизме - Универсальная структура религии в марксизме - Идеи, ставшие объектами веры, но не ставшие религиями - Универсальная структура религии в планетаризме



ЧАСТЬ 3. КАК НАУЧНАЯ ИДЕЯ СТАЛА РЕЛИГИЕЙ

Глава 7. В поисках новой истины Пророки новой религии - Дихотомия Мальтуса

Глава 8. Планетаризм идет в народ Вера и дело – Добровольность - Миссионерство

Глава 9. Сакральное и профанное Территория сакрального - После смерти

Глава 10. Догматизация веры Горение. Догма. Контроль – Соборы - Священное Писание и священное предание

Глава 11. Апология веры Сила искусства – Литература – Кино – Чудеса - Годовой круг



ЧАСТЬ 4. ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕЛИГИИ

Глава 12. Этика и религия Жертвы вечности - Этика или этики? - Откуда мы знаем, как поступить правильно?

Глава 13. Этика планетаризма Утилитаризм — этика новой религии - Принуждение к морали

Глава 14. Какова ценность человеческой жизни? Ценна ли жизнь ребенка? - Аборт: преступление или благо - Стоит ли долго жить?

Глава 15. Семья и гендер

Глава 16. Права человека и животного Собаки, дети, пенсионеры… кто разумнее? - Животные в Третьем рейхе - Свободу коровам! - Животное раздора

Глава 17. Этика труда и сохранение природы Труд на благо… кого? - Кто не работает, тот ест!

Глава 18. Тирания ESG Новый стандарт для жизни - «Е» - «S» - «G»



ЧАСТЬ 5. ХРУПКИЙ МИРОВОЙ БАЛАНС

Глава 19. Защитная реакция Спасение ислама

Глава 20. Россия: выбор князя Владимира Религиозная конкуренция

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ