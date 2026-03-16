Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ethics, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

В работе рассматривается возможность появления новой универсальной системы взглядов, стремящейся объединить различные культурные, философские и религиозные традиции в условиях глобализации. Автор анализирует тенденции современного мира — развитие науки, рост межкультурных контактов, формирование глобального общества — и размышляет о том, как эти процессы могут влиять на религиозное сознание человечества.

Особое внимание уделяется сравнению традиционных религий и новых мировоззренческих концепций, которые претендуют на роль общепланетарной духовной системы. Автор обсуждает вопросы духовной идентичности, религиозного синтеза и будущего религии в глобальном мире.

Книга представляет собой философско-религиоведческое размышление о возможных направлениях развития религиозного сознания человечества и о том, как идеи глобального единства могут влиять на будущее религии и культуры.

Николай Николаев – Новая мировая религия – Опыт сравнительного размышления о планетаризме

М.: ИД «Городец», 2023. – 472 с.

ISBN 978-5-907641-19-8

Николай Николаев – Новая мировая религия – Содержание

Предисловие

Благодарности

Вступление

ЧАСТЬ 1. ИДЕИ, СОЗДАЮЩИЕ НАС

  • Глава 1. Смысл жизни

    • Наука и религия: движение навстречу?

  • Глава 2. Упорядочивая Вселенную

    • Во что же нам верить?

  • Глава 3. Религия: закат и снова рассвет - «Горе вам, книжники и фарисеи…» - «Духовной жаждою томим…»

ЧАСТЬ 2. НОВАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ

  • Глава 4. Группа идей, захватывающих мир

    • Спаси планету! - Практическая экология против иррациональности планетаризма

  • Глава 5. Сравнимы ли религии?

    • Универсальная ценность религиозной идеи - Предмет сравнения — религия

  • Глава 6. Универсальная структура религии

    • Универсальная структура религии в христианстве - Универсальная структура религии в исламе - Универсальная структура религии в буддизме - Универсальная структура религии в марксизме - Идеи, ставшие объектами веры, но не ставшие религиями - Универсальная структура религии в планетаризме

ЧАСТЬ 3. КАК НАУЧНАЯ ИДЕЯ СТАЛА РЕЛИГИЕЙ

  • Глава 7. В поисках новой истины

    • Пророки новой религии - Дихотомия Мальтуса

  • Глава 8. Планетаризм идет в народ

    • Вера и дело – Добровольность - Миссионерство

  • Глава 9. Сакральное и профанное

    • Территория сакрального - После смерти

  • Глава 10. Догматизация веры

    • Горение. Догма. Контроль – Соборы - Священное Писание и священное предание

  • Глава 11. Апология веры

    • Сила искусства – Литература – Кино – Чудеса - Годовой круг

ЧАСТЬ 4. ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕЛИГИИ

  • Глава 12. Этика и религия

    • Жертвы вечности - Этика или этики? - Откуда мы знаем, как поступить правильно?

  • Глава 13. Этика планетаризма

    • Утилитаризм — этика новой религии - Принуждение к морали

  • Глава 14. Какова ценность человеческой жизни?

    • Ценна ли жизнь ребенка? - Аборт: преступление или благо - Стоит ли долго жить?

  • Глава 15. Семья и гендер

  • Глава 16. Права человека и животного

    • Собаки, дети, пенсионеры… кто разумнее? - Животные в Третьем рейхе - Свободу коровам! - Животное раздора

  • Глава 17. Этика труда и сохранение природы

    • Труд на благо… кого? - Кто не работает, тот ест!

  • Глава 18. Тирания ESG

    • Новый стандарт для жизни - «Е» - «S» - «G»

ЧАСТЬ 5. ХРУПКИЙ МИРОВОЙ БАЛАНС

  • Глава 19. Защитная реакция

    • Спасение ислама

  • Глава 20. Россия: выбор князя Владимира

    • Религиозная конкуренция

  • Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Приложение 1. Десять заповедей Закона Божьего - Приложение 2. Моральный кодекс строителя коммунизма - Приложение 3. Перечень заповедей «Неудобной правды» Альберта Гора - Приложение 4. Основной закон планеты Земля Томаса Берри - Приложение 5. Законы Третьего рейха по зоозащите

Added 16.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books