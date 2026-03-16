Николаев - Новая мировая религия
В работе рассматривается возможность появления новой универсальной системы взглядов, стремящейся объединить различные культурные, философские и религиозные традиции в условиях глобализации. Автор анализирует тенденции современного мира — развитие науки, рост межкультурных контактов, формирование глобального общества — и размышляет о том, как эти процессы могут влиять на религиозное сознание человечества.
Особое внимание уделяется сравнению традиционных религий и новых мировоззренческих концепций, которые претендуют на роль общепланетарной духовной системы. Автор обсуждает вопросы духовной идентичности, религиозного синтеза и будущего религии в глобальном мире.
Книга представляет собой философско-религиоведческое размышление о возможных направлениях развития религиозного сознания человечества и о том, как идеи глобального единства могут влиять на будущее религии и культуры.
Николай Николаев – Новая мировая религия – Опыт сравнительного размышления о планетаризме
М.: ИД «Городец», 2023. – 472 с.
ISBN 978-5-907641-19-8
Николай Николаев – Новая мировая религия – Содержание
Предисловие
Благодарности
Вступление
ЧАСТЬ 1. ИДЕИ, СОЗДАЮЩИЕ НАС
Глава 1. Смысл жизни
Наука и религия: движение навстречу?
Глава 2. Упорядочивая Вселенную
Во что же нам верить?
Глава 3. Религия: закат и снова рассвет - «Горе вам, книжники и фарисеи…» - «Духовной жаждою томим…»
ЧАСТЬ 2. НОВАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ
Глава 4. Группа идей, захватывающих мир
Спаси планету! - Практическая экология против иррациональности планетаризма
Глава 5. Сравнимы ли религии?
Универсальная ценность религиозной идеи - Предмет сравнения — религия
Глава 6. Универсальная структура религии
Универсальная структура религии в христианстве - Универсальная структура религии в исламе - Универсальная структура религии в буддизме - Универсальная структура религии в марксизме - Идеи, ставшие объектами веры, но не ставшие религиями - Универсальная структура религии в планетаризме
ЧАСТЬ 3. КАК НАУЧНАЯ ИДЕЯ СТАЛА РЕЛИГИЕЙ
Глава 7. В поисках новой истины
Пророки новой религии - Дихотомия Мальтуса
Глава 8. Планетаризм идет в народ
Вера и дело – Добровольность - Миссионерство
Глава 9. Сакральное и профанное
Территория сакрального - После смерти
Глава 10. Догматизация веры
Горение. Догма. Контроль – Соборы - Священное Писание и священное предание
Глава 11. Апология веры
Сила искусства – Литература – Кино – Чудеса - Годовой круг
ЧАСТЬ 4. ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕЛИГИИ
Глава 12. Этика и религия
Жертвы вечности - Этика или этики? - Откуда мы знаем, как поступить правильно?
Глава 13. Этика планетаризма
Утилитаризм — этика новой религии - Принуждение к морали
Глава 14. Какова ценность человеческой жизни?
Ценна ли жизнь ребенка? - Аборт: преступление или благо - Стоит ли долго жить?
Глава 15. Семья и гендер
Глава 16. Права человека и животного
Собаки, дети, пенсионеры… кто разумнее? - Животные в Третьем рейхе - Свободу коровам! - Животное раздора
Глава 17. Этика труда и сохранение природы
Труд на благо… кого? - Кто не работает, тот ест!
Глава 18. Тирания ESG
Новый стандарт для жизни - «Е» - «S» - «G»
ЧАСТЬ 5. ХРУПКИЙ МИРОВОЙ БАЛАНС
Глава 19. Защитная реакция
Спасение ислама
Глава 20. Россия: выбор князя Владимира
Религиозная конкуренция
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Десять заповедей Закона Божьего - Приложение 2. Моральный кодекс строителя коммунизма - Приложение 3. Перечень заповедей «Неудобной правды» Альберта Гора - Приложение 4. Основной закон планеты Земля Томаса Берри - Приложение 5. Законы Третьего рейха по зоозащите
