Николаус - Юнг и Бердяев
Георг Николаус - К. Г. Юнг и Н. Бердяев: Индивидуация и Личность. Критическое сравнение
М.: ИД «Городец», 2017. — 288 с.
ISBN 978-5-906815-07-1
Георг Николаус - К. Г. Юнг и Н. Бердяев – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ
Глава 2. ЖИЗНЬ БЕРДЯЕВА
Глава 3. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ БЕРДЯЕВА
Глава 4. ЛИЧНОСТЬ В ПОНИМАНИИ ЮНГА И БЕРДЯЕВА
Глава 5. ESSE IN ANIMA И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ СЕРДЦА
Глава 6. ЛИЧНОСТЬ И БОГО-ОБРАЗ
Глава 7. ИНДИВИДУАЦИЯ И ЭТИКА ТВОРЧЕСТВА
Глава 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРЕД-/ТРАНС-ЗАБЛУЖДЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
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