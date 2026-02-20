Прими, святейший Папа, это небольшое сочинение, которое с ревностью к вере составил твой смиренный и ничтожный раб, дабы ты имел под рукой некие первоосновы, необходимые для того, чтобы утвердить решение, когда ты, подобно твоему предшественнику трижды святому Папе Льву, в апостольском духе, с ангельской рассудительностью и божественным красноречием осудившему несторианскую ересь, – будешь в том же духе, с той же рассудительностью и с тем же красноречием указывать на то, что возникшее из несторианской ереси магометанское учение ошибочно и заслуживает искоренения. Никогда и ни в чём не намеревающийся противоречить твоему апостольскому трону, я покорно вверяю тебе, главе в епископате веры, и твоему суду это и всё то, что я написал и напишу, а также и всего себя, как и подобает верующему.

Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга первая

пер. с лат., примеч. Ю. Е. Смирнова

СПб.: Алетейя, 2023, 106 с.

ISBN 978-5-00165-579-4

Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга первая - Cодержание

Пролог

Иной пролог

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая. Об Алькоране и о том, что истинный Бог не является его автором

Глава вторая. О том, что содержит Алькоран согласно тем, кто его восхваляет

Глава третья. О том, что содержит Алькоран согласно суждению совершенных

Глава четвёртая. О том, что Алькоран не заслуживает доверия там, где он противоречит священным писаниям

Глава пятая. О том, что Евангелие предпочтительнее Алькорана

Глава шестая. О том, что Евангелие – это свет истины Алькорана

Глава седьмая. О том, что изящество слога не доказывает, что Алькоран – изречённое Богом

Глава восьмая. О том, что последователи Христа предпочтительнее всех

Глава девятая. О том, что Алькоран злословит христиан, называя их неверными, ибо они говорят, что Христос – Сын Божий

Глава десятая. О том, как ясно показывается, что Христос – Сын Божий

Глава одиннадцатая. Почему Христос назвал себя не Богом, а Сыном Божьим

Глава двенадцатая. Похвалы Христу, содержащиеся в Алькоране, и показывание его божественности

Глава тринадцатая. Простое показывание того, что Христос, будучи словом Бога Отца, является его Сыном

Глава четырнадцатая. Возражение, исходящее от Алькорана, и его опровержение

Глава пятнадцатая. О том, что Иисус, так как он Мессия, – истинный Сын Божий

Глава шестнадцатая. О том, что Христос – Сын Божий, ибо он – слово и высший посланник Бога

Глава семнадцатая. Какие свидетельства Алькорана указывают на то, что Христос – Сын Божий

Глава восемнадцатая. Каким образом следует понимать Алькоран, когда он говорит о том, что Христос – дух и душа Бога

Глава девятнадцатая. Каким образом следует понимать Алькоран, когда он говорит о том, что Христос – благой и наилучший муж и «лик всех народов»

Глава двадцатая. Переход к введению божественных

Послесловие от переводчика