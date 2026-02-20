Николай Кузанский - О просеивании Алькорана
Прими, святейший Папа, это небольшое сочинение, которое с ревностью к вере составил твой смиренный и ничтожный раб, дабы ты имел под рукой некие первоосновы, необходимые для того, чтобы утвердить решение, когда ты, подобно твоему предшественнику трижды святому Папе Льву, в апостольском духе, с ангельской рассудительностью и божественным красноречием осудившему несторианскую ересь, – будешь в том же духе, с той же рассудительностью и с тем же красноречием указывать на то, что возникшее из несторианской ереси магометанское учение ошибочно и заслуживает искоренения. Никогда и ни в чём не намеревающийся противоречить твоему апостольскому трону, я покорно вверяю тебе, главе в епископате веры, и твоему суду это и всё то, что я написал и напишу, а также и всего себя, как и подобает верующему.
Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга первая
пер. с лат., примеч. Ю. Е. Смирнова
СПб.: Алетейя, 2023, 106 с.
ISBN 978-5-00165-579-4
Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга первая - Cодержание
Пролог
Иной пролог
КНИГА ПЕРВАЯ
- Глава первая. Об Алькоране и о том, что истинный Бог не является его автором
- Глава вторая. О том, что содержит Алькоран согласно тем, кто его восхваляет
- Глава третья. О том, что содержит Алькоран согласно суждению совершенных
- Глава четвёртая. О том, что Алькоран не заслуживает доверия там, где он противоречит священным писаниям
- Глава пятая. О том, что Евангелие предпочтительнее Алькорана
- Глава шестая. О том, что Евангелие – это свет истины Алькорана
- Глава седьмая. О том, что изящество слога не доказывает, что Алькоран – изречённое Богом
- Глава восьмая. О том, что последователи Христа предпочтительнее всех
- Глава девятая. О том, что Алькоран злословит христиан, называя их неверными, ибо они говорят, что Христос – Сын Божий
- Глава десятая. О том, как ясно показывается, что Христос – Сын Божий
- Глава одиннадцатая. Почему Христос назвал себя не Богом, а Сыном Божьим
- Глава двенадцатая. Похвалы Христу, содержащиеся в Алькоране, и показывание его божественности
- Глава тринадцатая. Простое показывание того, что Христос, будучи словом Бога Отца, является его Сыном
- Глава четырнадцатая. Возражение, исходящее от Алькорана, и его опровержение
- Глава пятнадцатая. О том, что Иисус, так как он Мессия, – истинный Сын Божий
- Глава шестнадцатая. О том, что Христос – Сын Божий, ибо он – слово и высший посланник Бога
- Глава семнадцатая. Какие свидетельства Алькорана указывают на то, что Христос – Сын Божий
- Глава восемнадцатая. Каким образом следует понимать Алькоран, когда он говорит о том, что Христос – дух и душа Бога
- Глава девятнадцатая. Каким образом следует понимать Алькоран, когда он говорит о том, что Христос – благой и наилучший муж и «лик всех народов»
- Глава двадцатая. Переход к введению божественных
Послесловие от переводчика
Николай Кузанский - О просеивании Алькорана - Книга вторая
Переводчик: Смирнов Ю.
Санкт-Петербург: Алетейя, 2021, 112 с.
ISBN: 978-5-00165-315-8
Николай Кузанский - О просеивании Алькорана. Книга вторая - Содержание
- Глава первая О мистической теологии, согласно которой Бог невыразим
- Глава вторая Об утвердительной теологии, согласно которой Бог - троичній и един творец
- Глава третья О том, что по действию разумной природы ми видим природу божественную
- Глава четвертая Каким образом мы восходми от плодородия разумной прроды к плодородию природы божественной
- Глава пятая Переход од тех, которые существуют в мире, к созерцанию троичного Бога
- Глава шестая Переход од троичности разумной к троичности божественной
- Глава седьмая Переход к тому же самому посредством любви
- Глава восьмая Разьяснение святой Тройцы
- Глава девятая Иносказание, пусть и неявное, указующее на благословенную Тройцу
- Глава десятая Новый переход посредством трех лиц
- Глава одиннадцатая О том, что арабам необходимо признать Тройцу
- Глава двенадцатая О том, что Христос воистину был распят на кресте ипринял смерть
- Глава тринадцатая О том, что распятие - это возвеличивание и прославление Христа
- Глава четырнадцатая Каким образом Бог возвратил к себе душу Христа, переселил его и вознёс к себе
- Глава пятнадцатая О воскресении Иисуса Христа
- Глава шестнадцатая Тайна рождения и смерти Христа
- Глава семнадцатая О плоде, принесенном смертью Христа
- Глава восемнадцатая О рае
- Глава девятнадцатая Выпад против Алькорана
Послесловие от переводчика
Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга третья
СПб.: Алетейя, 2022. 112 с.
ISBN 978-5-00165-438-4
Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга третья - Содержание
- Глава 1. Алькоран угождает всем своей верой во единого Бога
- Глава 2. Магомет не ведал, как надлежит поступать
- Глава 3. Почему верящих Алькорану называют спасёнными
- Глава 4. Бог Алькорана выглядит отделённым
- Глава 5. Бог Алькорана кажется меньшим, чем все вещи
- Глава 6. Магомет опрометчиво преследует Христа
- Глава 7. Предзнание Бога делает всё происходящее необходимым
- Глава 8. Цель труда Магомета - самовозвеличивание
- Глава 9. Христос - Бог и человек, человек, единичный Бог, или Бог множественный
- Глава 10. Магомет непоследователен
- Глава 11. Алькоран не закон Авраама
- Глава 12. Алькоран злословит Авраама
- Глава 13. Обетование, данное преисполненному веры Аврааму
- Глава 14. Договор Бога и Авраама исключает измаильтян
- Глава 15. Лишь молящийся Троице в единстве, может быть сыном Авраама
- Глава 16. Арабы не знают закона Авраама
- Глава 17. Попытка убедить султана принять свет Евангелия
- Глава 18. Багдадскому калифу о иудейском добавлении в Алькоран
- Глава 19. Без Христа невозможно стать счастливым
- Глава 20. Христос заслужил для христиан бессмертие
- Глава 21. Разъяснение подобия Адама и Христа
