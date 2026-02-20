Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга первая
Прими, святейший Папа, это небольшое сочинение, которое с ревностью к вере составил твой смиренный и ничтожный раб, дабы ты имел под рукой некие первоосновы, необходимые для того, чтобы утвердить решение, когда ты, подобно твоему предшественнику трижды святому Папе Льву, в апостольском духе, с ангельской рассудительностью и божественным красноречием осудившему несторианскую ересь, – будешь в том же духе, с той же рассудительностью и с тем же красноречием указывать на то, что возникшее из несторианской ереси магометанское учение ошибочно и заслуживает искоренения. Никогда и ни в чём не намеревающийся противоречить твоему апостольскому трону, я покорно вверяю тебе, главе в епископате веры, и твоему суду это и всё то, что я написал и напишу, а также и всего себя, как и подобает верующему.

Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга первая

пер. с лат., примеч. Ю. Е. Смирнова
СПб.: Алетейя, 2023, 106 с.
ISBN 978-5-00165-579-4

Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга первая - Cодержание

Пролог
Иной пролог
КНИГА ПЕРВАЯ
  • Глава первая. Об Алькоране и о том, что истинный Бог не является его автором
  • Глава вторая. О том, что содержит Алькоран согласно тем, кто его восхваляет
  • Глава третья. О том, что содержит Алькоран согласно суждению совершенных
  • Глава четвёртая. О том, что Алькоран не заслуживает доверия там, где он противоречит священным писаниям
  • Глава пятая. О том, что Евангелие предпочтительнее Алькорана
  • Глава шестая. О том, что Евангелие – это свет истины Алькорана
  • Глава седьмая. О том, что изящество слога не доказывает, что Алькоран – изречённое Богом
  • Глава восьмая. О том, что последователи Христа предпочтительнее всех
  • Глава девятая. О том, что Алькоран злословит христиан, называя их неверными, ибо они говорят, что Христос – Сын Божий
  • Глава десятая. О том, как ясно показывается, что Христос – Сын Божий
  • Глава одиннадцатая. Почему Христос назвал себя не Богом, а Сыном Божьим
  • Глава двенадцатая. Похвалы Христу, содержащиеся в Алькоране, и показывание его божественности
  • Глава тринадцатая. Простое показывание того, что Христос, будучи словом Бога Отца, является его Сыном
  • Глава четырнадцатая. Возражение, исходящее от Алькорана, и его опровержение
  • Глава пятнадцатая. О том, что Иисус, так как он Мессия, – истинный Сын Божий
  • Глава шестнадцатая. О том, что Христос – Сын Божий, ибо он – слово и высший посланник Бога
  • Глава семнадцатая. Какие свидетельства Алькорана указывают на то, что Христос – Сын Божий
  • Глава восемнадцатая. Каким образом следует понимать Алькоран, когда он говорит о том, что Христос – дух и душа Бога
  • Глава девятнадцатая. Каким образом следует понимать Алькоран, когда он говорит о том, что Христос – благой и наилучший муж и «лик всех народов»
  • Глава двадцатая. Переход к введению божественных
Послесловие от переводчика

Николай Кузанский - О просеивании Алькорана - Книга вторая

Переводчик: Смирнов Ю.
Санкт-Петербург: Алетейя, 2021, 112 с.
ISBN: 978-5-00165-315-8

Николай Кузанский - О просеивании Алькорана. Книга вторая - Содержание

  • Глава первая О мистической теологии, согласно которой Бог невыразим
  • Глава вторая Об утвердительной теологии, согласно которой Бог - троичній и един творец
  • Глава третья О том, что по действию разумной природы ми видим природу божественную
  • Глава четвертая Каким образом мы восходми от плодородия разумной прроды к плодородию природы божественной
  • Глава пятая Переход од тех, которые существуют в мире, к созерцанию троичного Бога
  • Глава шестая Переход од троичности разумной к троичности божественной
  • Глава седьмая Переход к тому же самому посредством любви
  • Глава восьмая Разьяснение святой Тройцы
  • Глава девятая Иносказание, пусть и неявное, указующее на благословенную Тройцу
  • Глава десятая Новый переход посредством трех лиц
  • Глава одиннадцатая О том, что арабам необходимо признать Тройцу
  • Глава двенадцатая О том, что Христос воистину был распят на кресте ипринял смерть
  • Глава тринадцатая О том, что распятие - это возвеличивание и прославление Христа
  • Глава четырнадцатая Каким образом Бог возвратил к себе душу Христа, переселил его и вознёс к себе
  • Глава пятнадцатая О воскресении Иисуса Христа
  • Глава шестнадцатая Тайна рождения и смерти Христа
  • Глава семнадцатая О плоде, принесенном смертью Христа
  • Глава восемнадцатая О рае
  • Глава девятнадцатая Выпад против Алькорана
Послесловие от переводчика

Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга третья

СПб.: Алетейя, 2022. 112 с.
ISBN 978-5-00165-438-4

Николай из Кузы - О просеивании Алькорана. Книга третья - Содержание

  • Глава 1. Алькоран угождает всем своей верой во единого Бога
  • Глава 2. Магомет не ведал, как надлежит поступать
  • Глава 3. Почему верящих Алькорану называют спасёнными
  • Глава 4. Бог Алькорана выглядит отделённым
  • Глава 5. Бог Алькорана кажется меньшим, чем все вещи
  • Глава 6. Магомет опрометчиво преследует Христа
  • Глава 7. Предзнание Бога делает всё происходящее необходимым
  • Глава 8. Цель труда Магомета - самовозвеличивание
  • Глава 9. Христос - Бог и человек, человек, единичный Бог, или Бог множественный
  • Глава 10. Магомет непоследователен
  • Глава 11. Алькоран не закон Авраама
  • Глава 12. Алькоран злословит Авраама
  • Глава 13. Обетование, данное преисполненному веры Аврааму
  • Глава 14. Договор Бога и Авраама исключает измаильтян
  • Глава 15. Лишь молящийся Троице в единстве, может быть сыном Авраама
  • Глава 16. Арабы не знают закона Авраама
  • Глава 17. Попытка убедить султана принять свет Евангелия
  • Глава 18. Багдадскому калифу о иудейском добавлении в Алькоран
  • Глава 19. Без Христа невозможно стать счастливым
  • Глава 20. Христос заслужил для христиан бессмертие
  • Глава 21. Разъяснение подобия Адама и Христа
