Николай Онуфриевич Лосский

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Philosophy
Series Философия России первой половины XX века (1 book)

Сборник «Николай Онуфриевич Лосский», изданный под редакцией В. П. Филатова в серии «Философия России первой половины XX века», представляет собой комплексное междисциплинарное исследование наследия одного из самых плодовитых и систематических русских мыслителей. Книга ставит задачу всесторонне осветить философский универсум Лосского — от его фундаментальных гносеологических построений до этики, эстетики и биографических перипетий. Основная идея тома заключается в том, что иерархический персонализм и интуитивизм Лосского являются не просто историческим памятником, а живой интеллектуальной традицией, способной вступать в плодотворный диалог с современными философскими течениями, такими как феноменология и аналитическая философия.

Содержательная часть книги разделена на два больших блока, первый из которых посвящен теоретическим основам системы Лосского. Ведущие исследователи анализируют «пять ипостасей» русского интуитивизма, сопоставляют взгляды Лосского с идеями Эдмунда Гуссерля и Густава Шпета, а также исследуют уникальные архивные материалы, касающиеся дискуссии Лосского с Альбертом Эйнштейном о природе пространства и времени. Вторая часть расширяет горизонт исследования до вопросов личности, культуры и религии. Здесь авторы рассматривают концепцию перевоплощения, интерпретацию Лосским истории русской философии и его влияние на развитие мысли в Польше и Словакии, где философ провел значительную часть лет в эмиграции.

Текст сборника отличается высоким академическим уровнем и разнообразием подходов: от строгого семантического анализа терминов до историко-публицистических очерков о «трудных днях» 1922 года и «философском пароходе». Издание снабжено богатым справочным аппаратом, включая подробную хронику жизни мыслителя и фундаментальную библиографию его трудов. Работа служит незаменимым ресурсом для исследователей русской мысли, предлагая глубокое погружение в интеллектуальную биографию человека, который стремился доказать, что мир — это органическое целое, а познание — это непосредственное вхождение субъекта в реальность объекта.

Под редакцией В. П. Филатова

Москва: Политическая энциклопедия, 2016 г. - 397 с.

(Философия России первой половины XX века)

ISBN 978-5-8243-2064-0

Николай Онуфриевич Лосский - Содержание

Филатов В. П. От редактора

Часть 1. Теория познания и метафизика

  • Гайденко П. П. Иерархический персонализм Н. О. Лосского

  • Нэтеркотт Ф. Русский интуитивизм

  • Новиков А. А. Пять ипостасей русского интуитивизма (О «пропедевтической» гносеологии Н. Лосского)

  • Молчанов В. И. Позиции и предпосылки. Теория знания Н. О. Лосского и феноменология

  • Лехциер В. Л. Интуитивизм Н. О. Лосского в контексте феноменологических идей Э. Гуссерля (сюжеты влияния)

  • Щедрина Т. Г. Проблема «я» в гносеологической перспективе: Николай Лосский и Густав Шпет

  • Бешкарева И. Ю. Интуитивизм в русской философии: Лосский и Франк

  • Пушкарский А. Г. Об одной малоизвестной работе Н. О. Лосского

  • Сердюкова Е. В. Материалы из архивов Н. О. Лосского и А. Эйнштейна: о природе пространства и времени

Часть 2. Личность. Религия. Культура

  • Ванчугов В. В. Н. О. Лосский как интерпретатор истории русской философии

  • Блауберг И. И. Трактовка персональности в философии Н. О. Лосского (семантический анализ)

  • Гранин Р. С. Эсхатологическая парадигма в учении Н. О. Лосского о перевоплощении

  • Попова В. С. Культурные основания стиля философствования (на материале творчества Н. О. Лосского)

  • Бабосов Е. М. Философский интуитивизм Н. О. Лосского: жизненные истоки и развитие системы

  • Оболевич Т. Николай Онуфриевич Лосский в Польше

  • Плашиенкова 3. Вклад Н. О. Лосского в развитие философской мысли в Словакии

  • Ермишин О. Т. Философская публицистика Н. О. Лосского

  • Подоксенов А. М. Михаил Пришвин и Николай Лосский: иерархический персонализм как философский стержень творчества писателя

  • Опалев А. В., Шульц В. Л. Н. О. Лосский: трудные дни 1922 года

Хроника жизни и творчества Н. О. Лосского Сост. В. П. Филатов

Библиография работ Н. О. Лосского Сост. И. И. Блауберг

Избранная библиография работ о Н. О. Лосском Сост. И. И. Блауберг

Именной указатель

Сведения об авторах

