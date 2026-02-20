По окончании шестого класса гимназии Никола хотел сначала поступить в Военную академию, но медицинская комиссия признала его негодным для офицерской службы. Тогда он подал документы и был принят в Белградскую семинарию. Здесь Никола быстро выделился своими успехами в учебе, которые были прямым следствием его упорного труда и прилежания, столь необходимого для раскрытия полученных от Бога талантов. Всегда помня о том, насколько великим грехом будет закопать талант Божий, он неустанно трудился над тем, чтобы его преумножить. Во время учебы он читал не только учебную литературу, но познакомился и со многими классическими произведениями, принадлежащими к сокровищнице мировой литературы. Своими ораторскими способностями и даром слова Никола удивлял учеников и преподавателей семинарии. Во время учебы он принимал участие в издании газеты «Христианский благовестник», где публиковал свои статьи. Вместе с тем в семинарские годы Никола терпел крайнюю нужду и лишения, следствием их стал физический недуг, от которого он страдал на протяжении нескольких лет.
По окончании семинарии он учительствовал в селах неподалеку от Вальева, где еще ближе познакомился с жизнью и душевным устроением своего народа. В это время он близко дружил со священником Саввой Поповичем и помогал ему в его служении. Летние каникулы по совету врача Никола проводил у моря, где познакомился со святынями Адриатического побережья Черногории и Далмации. Со временем впечатления, полученные в этих краях, нашли отражение в его ранних произведениях.
Вскоре по решению церковного священноначалия Никола Велимирович вошел в число государственных стипендиатов и был направлен на учебу за границу. Так он попал на Старокатолический богословский факультет в Берне (Швейцария), где в 1908 году защитил докторскую диссертацию на тему «Вера в воскресение Христово как основной догмат Апостольской Церкви». Следующий, 1909 год он провел в Оксфорде, где подготовил диссертацию по философии Беркли, которую затем защитил на французском языке в Женеве.
В лучших европейских университетах он с жадностью впитывал знания, приобретя с годами прекрасное для того времени образование. Благодаря своему оригинальному мышлению и феноменальной памяти ему удалось обогатиться многими знаниями и затем найти им достойное применение.Осенью 1909 года Никола возвращается на родину, где тяжело заболевает. Шесть недель он проводит в больничных покоях, но, несмотря на смертельную опасность, упование на волю Божию ни на минуту не покидает молодого подвижника. В это время он дает обет, что в случае выздоровления примет монашеский постриг и без остатка посвятит свою жизнь усердному служению Богу и Церкви.
Святитель Николай Сербский - Велимирович - Творения - В 3 книгах - Книга 1 Беседы
Предисл. иером. Игнатия (Шестакова); пер. А. Евстратовой.
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 496 с: ил.
ISBN 978-5-7533-0395-0 (т. 1)
ISBN 978-5-7533-0394-3
Перевод сделан по сербскому изданию: Епископ Николаj. Сабрана дела. — Химелстир, 1986.
Краткое жизнеописание святителя Николая Сербского
Благовещение Пресвятой Богородицы Евангелие Архангела Гавриила
Рождество Христово (I) Евангелие о Первенце
Рождество Христово (II) Евангелие о Небесном Хлебе в соломе
Рождество Христово (III) Евангелие о восточных волхвах
Рождество Христово (IV) Евангелие о Свете во тьме египетской
Неделя пред Богоявлением Евангелие об Иоанне Предтече
Святое Богоявление Евангелие о крещении Господа
Суббота по Богоявлении Евангелие о победе над искушениями
Неделя о мытаре и фарисее
Евангелие об истинном и мнимом богомольце
Неделя о блудном сыне Евангелие о блудном сыне
Неделя мясопустная, о Страшном Суде Евангелие о Страшном Суде
Неделя сыропустная Евангелие о посте
Неделя первая Великого поста. Торжество Православия Евангелие о Господе Всеведущем и о человеке, в котором нет лукавства
Неделя вторая Великого поста Евангелие об исцелении расслабленного
Святитель Николай Сербский - Велимирович - Творения - В 3 книгах - Книга 1 Беседы - Рождество Христово
Легче смертному человеку исследовать глубину моря и высоту звездного неба, нежели глубину и высоту Божественной мудрости в домостроительстве человеческого спасения. Посему гораздо больше сынов человеческих предаются исследованию первого, а не второго. Больше тех, кто исследует глазами, а не духом. Кажется, только кажется, будто шире то поле, которое исследуют глаза; на самом же деле несравнимо шире, протяженнее и глубже исследуемое духом, ибо Дух все проницает, и глубины Божий (1 Кор 2, ю).
Глубина Божественной мудрости не явилась при начале ветхого мира ни более глубокой, ни более высокой, чем она явилась при начале нового мира, начавшегося с рождества Господа нашего Иисуса Христа.
Возьмите как пример этой неизглаголанной Божественной мудрости лишь описание рождества Господа нашего, сделанное двумя святыми евангелистами: Лукою и Матфеем. Вообще надо сказать, что все четыре евангелиста, хотя каждый из них представляет собою дивную целостность, все-таки дополняют друг друга, как звезда дополняет звезду, как лето дополняет весну, а зима — осень. И как невозможно представить себе восток без запада, а север — без юга, так и ни одного из евангелистов невозможно представить без другого, двух из них — без третьего, трех — без четвертого.
И еще: как четыре стороны света, каждая по-своему, открывают славу и величие Живаго Триединого Бога, так и четыре евангелиста, каждый по-своему, открывают славу и величие Христа Спасителя. Одни люди, в соответствии со своим темпераментом (а насчитывается четыре главных человеческих темперамента), находят более спокойствия и здоровья для своей телесной жизни на востоке, другие — на западе, третьи — на севере, четвертые — на юге. Про того, кто ни в одной из четырех сторон света не находит ни спокойствия, ни телесного здоровья, обычно говорят, что тут виноват не свет, а он сам. Точно так же одни люди, в соответствии со своим духовным устроением и расположением, находят более отдохновения и лекарства для души своей у евангелиста Матфея, другие — у Марка, третьи — у Луки, четвертые — у Иоанна. Если же кто ни у одного из евангелистов не находит отдохновения и лекарства для души своей, то тут виноваты не евангелисты, но он сам. И вполне можно сказать: для него вообще нет лекарства.
Святитель Николай Сербский - Велимирович - Творения - В 3 книгах - Книга 2 Беседы
Пер. А.Евстратовой.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 496 с.: ил.
ISBN 978-5-7533-0397-7 (т. 2)
ISBN 978-5-7533-0394-3
Неделя первая по Пятидесятнице, Всех святых Евангелие о следовании за Христом
Неделя вторая по Пятидесятнице Евангелие о призвании апостолов
Неделя третья по Пятидесятнице Евангелие о чистоте ума
Неделя четвертая по Пятидесятнице Евангелие о великой вере
Неделя пятая по Пятидесятнице Евангелие о спасении человека и гибели свиней
Неделя шестая по Пятидесятнице Евангелие о радости и злорадстве
Неделя седьмая по Пятидесятнице Евангелие об исцеленных и неисцелимых слепцах
Неделя восьмая по Пятидесятнице Евангелие об Умножившем хлебы в пустом месте
Неделя девятая по Пятидесятнице Евангелие о Сильнейшем природы
Неделя десятая по Пятидесятнице Евангелие о бессилии неверия и силе веры
Неделя одиннадцатая по Пятидесятнице Евангелие о прощении
Неделя двенадцатая по Пятидесятнице Евангелие о бремени богатства
Неделя тринадцатая по Пятидесятнице Евангелие о злых виноградарях
Неделя четырнадцатая по Пятидесятнице Евангелие о браке Царского Сына
Неделя пятнадцатая по Пятидесятнице Евангелие о любви
Неделя шестнадцатая по Пятидесятнице Евангелие о талантах
Неделя семнадцатая по Пятидесятнице Евангелие о постоянстве в вере и молитве
Неделя восемнадцатая по Пятидесятнице Евангелие о богатом улове рыб
Неделя девятнадцатая по Пятидесятнице Евангелие о совершенном милосердии
Неделя двадцатая по Пятидесятнице Евангелие о Господе Воскресителе
Неделя двадцать первая по Пятидесятнице Евангелие о Господе Сеятеле
Неделя двадцать вторая по Пятидесятнице Евангелие о Лазаре и богаче
Неделя двадцать третья по Пятидесятнице Евангелие о спасении человека и гибели свиней
Неделя двадцать четвертая по Пятидесятнице Евангелие о силе Божией и вере человеческой
Неделя двадцать пятая по Пятидесятнице Евангелие о милосердном самарянине
Неделя двадцать шестая по Пятидесятнице Евангелие о многопопечительности и о наглой смерти
Неделя двадцать седьмая по Пятидесятнице Евангелие о скорченном теле и скорченных душах
Неделя двадцать восьмая по Пятидесятнице Евангелие о браке Царского Сына
Неделя двадцать девятая по Пятидесятнице Евангелие об исцелении десяти прокаженных
Неделя тридцатая по Пятидесятнице Евангелие о бремени богатства
Неделя тридцать первая по Пятидесятнице Евангелие о слепом Вартимее
Неделя тридцать вторая по Пятидесятнице Евангелие о покаявшемся Закхее
Святитель Николай Сербский - Велимирович - Творения - В 3 книгах - Книга 3 Миссионерские письма
Пер. С. Луганской. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 544 с: ил.
ISBN 978-5-7533-0397-4 (т. 3)
ISBN 978-5-7533-0394-3
Святитель Николай Сербский - Велимирович - Творения - В 3 книгах - Книга 3 Миссионерские письма - Рабочему, спрашивающему о духовной жизни
Духовная жизнь и есть настоящая жизнь. Все остальное — прах. Прах и тело наше — земля, взятая в долг у земли. Земля, вода, огонь и воздух — из них, этих четырех стихий, создано тело человека. Создано так искусно, так чудесно, что не выразить. И все же само по себе тело не есть жизнь, повозка не путник, клетка не птица.
Что же такое жизнь? Священное Писание Божие ясно отвечает на этот вопрос на первой своей странице: И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою
(Быт 2, 7).
Хорошо ли ты понимаешь значение слов «опосредованно» и «непосредственно»? Опосредованно, то есть посредством земли, сотворил Господь плоть, а непосредственно — из Себя вдунул в лице его дух жизни. Так человек стал душею живою.
Итак, человек видимым образом телесен, но тело имеет в себе дыхание жизни, которое непосредственно от Творца.
Этот дух связывает человека с Творцом и с небесным духовным миром вокруг Него. Малое пламя, подобное вечному Божественному пламени. И, хотя тело наше влачится по земле среди насекомых и зверей, этим пламенем связаны мы с небом и вечностью.
Жизнь души, которую ведет и живит Божественный Дух, — вот что такое человеческая жизнь.
Иными словами, духовная жизнь — это непрестанный труд ради того, чтобы стать достойными Божественного Духа, Который в нас. Почему нам надлежит трудиться? Потому, что мы получили дар от Творца. Никто из нас не покупал его и не платил за него; он дарован нам
Вечной Любовью. За дар плата не дается. Дар есть дар. Но тот, кто принимает дар, и такой драгоценный дар, как жизнь, должен показать себя достойным этого дара.
Как нам любовью ответить Господу на Его любовь и как нам стать достойными этого Божественного дара — в этом великая наука, называемая духовной наукой, которая выше всех наук. Она дана человеку Духом Святым. Тот, Кто даровал драгоценнейший дар, Сам научил человека быть достойным его.
Если желаешь проникнуть в эту светлую и сладкую науку, да будет благословенно желание твое.
Мир тебе и радость от Господа.
