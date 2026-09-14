Николс - Великие философские дебаты – Свобода воли и детерминизм
Когда мы пытаемся принять трудное решение, нам обычно кажется, что перед нами открыты реальные альтернативы. Сделав выбор, мы чувствуем, что вполне могли бы поступить иначе. Однако когда мы размышляем об устройстве мира в более широком масштабе, нам представляется, что все события происходят в силу предшествующих факторов. Мы склонны полагать, что у любого события должно быть объяснение, и, возможно, это в равной мере относится и к нашим собственным решениям. Угроза для свободы воли исходит из представления о том, что наши поступки совершаются по необходимости, то есть являются неизбежными. Именно эти соображения лежат в самом сердце проблемы свободы воли и детерминизма.
Проблема свободы воли и детерминизма принадлежит к числу величайших философских вопросов. Ее корни уходят в самые ранние дошедшие до нас тексты, и тем не менее она продолжает вызывать непрекращающиеся споры. Насколько нам известно, в любую эпоху и в любой культуре люди рассматривались как способные совершать свободный выбор и нести ответственность за свои поступки. Как и большинство великих философских проблем, вопрос о свободе воли и детерминизме неразрывно связан с целым рядом других фундаментальных вопросов. Споры о детерминизме — это базовый вопрос о фундаментальной природе вселенной. Если мы обладаем свободой воли, это открывает нам нечто исключительно важное о мире: по меньшей мере определенная часть мира не является детерминированной. Проблема свободы воли также тесно переплетена с тем, как мы воспринимаем самих себя. Мы гордимся своими достижениями и испытываем чувство вины за свои проступки. Кроме того, проблема свободы воли очевидным образом смыкается с глубокими вопросами этики: если мы лишены свободы воли, то, судя по всему, мы не можем нести и моральную ответственность за свои действия.
Николс Шон – Великие философские дебаты – Свобода воли и детерминизм
Пер. с англ. — Сиэтл; Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 386 с. — (Открытая кафедра: серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Николс Шон – Великие философские дебаты – Содержание
Биография профессора, благодарности и посвящение
Содержание и задачи курса
Лекция 1. Свобода воли и детерминизм: основные дебаты
Лекция 2. Судьба и карма
Лекция 3. Божественное предопределение и предведение
Лекция 4. Каузальный детерминизм
Лекция 5. Античный и средневековый индетерминизм
Лекция 6. Причинность агента
Лекция 7. Античный и классический компатибилизм
Лекция 8. Современный компатибилизм
Лекция 9. Жесткий детерминизм
Лекция 10. Импоссибилизм свободы воли
Лекция 11. Вера в свободу воли
Лекция 12. Физика и свобода воли
Лекция 13. Нейронаука и детерминизм
Лекция 14. Нейронаука сознательного выбора
Лекция 15. Психология и свобода воли
Лекция 16. Деонтологическая этика и свобода воли
Лекция 17. Утилитаризм и свобода воли
Лекция 18. Ответственность и эмоции
Лекция 19. Пессимизм и иллюзионизм
Лекция 20. Оптимизм и скептицизм
Лекция 21. Этика наказания
Лекция 22. Сила наказания
Лекция 23. Моральная ответственность и психопатия
Лекция 24. Будущее ответственности
Хронология основных событий
Глоссарий
Биографические справки
Библиография
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