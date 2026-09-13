Олесницкий - Книга притчей Соломоновых (Мишлей)
А. А. Олесницкий - Книга притчей Соломоновых (Мишле) и ее новейшие критики
Изд. 2-е. — М.: ЛЕНАНД, 2016. — 152 с. (Академия фундаментальных исследований: БОГОСЛОВИЕ.)
ISBN 978-5-9710-3165-9
Книга воспроизводится стереотипно по изданию: ОлесницкийА. А. Книга притчей Соломоновых (Мишле)и ее новейшие критики. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1884.
А. А. Олесницкий - Книга притчей Соломоновых (Мишле) и ее новейшие критики - Содержание
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава І.
Содержание книги Притчей
Внешняя форма книги или виды притчей
Разделение книги Притчей
Частейшее описание отдельных частей книги и засвидетельствованное преданием их происхождение
Значение книги притчей в составе Ветхогозаветнего канона
Глава IІ.
Новейшие гипотезы о происхождений книги Притчей
Гипотеза Евальда и ее критика
Гипотеза Гитига и ее критика
Гипотеза Берто и ее критика.
Гилотеза Делича и ее критика
Гипотезы Ейхгорка, Бертольда, Мейера и других
Мнения о происхождения двух последних глав книги Притчей 30-й и 31-й
Глава III.
Разности текстовь книги Притчей масоретскаго и LXX:
а) перестановки притчей.
б) дефекты и дублеты притчей
в） излишки притчей
8) различные чтения притчей
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