А. А. Олесницкий - Книга притчей Соломоновых (Мишле) и ее новейшие критики

Изд. 2-е. — М.: ЛЕНАНД, 2016. — 152 с. (Академия фундаментальных исследований: БОГОСЛОВИЕ.)

ISBN 978-5-9710-3165-9

Книга воспроизводится стереотипно по изданию: ОлесницкийА. А. Книга притчей Соломоновых (Мишле)и ее новейшие критики. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1884.

А. А. Олесницкий - Книга притчей Соломоновых (Мишле) и ее новейшие критики - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава І.

Содержание книги Притчей

Внешняя форма книги или виды притчей

Разделение книги Притчей

Частейшее описание отдельных частей книги и засвидетельствованное преданием их происхождение

Значение книги притчей в составе Ветхогозаветнего канона

Глава IІ.

Новейшие гипотезы о происхождений книги Притчей

Гипотеза Евальда и ее критика

Гипотеза Гитига и ее критика

Гипотеза Берто и ее критика.

Гилотеза Делича и ее критика

Гипотезы Ейхгорка, Бертольда, Мейера и других

Мнения о происхождения двух последних глав книги Притчей 30-й и 31-й

Глава III.