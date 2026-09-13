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Олесницкий - Книга притчей Соломоновых (Мишлей)

Олесницкий - Книга притчей Соломоновых (Мишле)
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Theology
Series Академия фундаментальных исследований: БОГОСЛОВИЕ (1 book)

А. А. Олесницкий - Книга притчей Соломоновых (Мишле) и ее новейшие критики

Изд. 2-е. — М.: ЛЕНАНД, 2016. — 152 с. (Академия фундаментальных исследований: БОГОСЛОВИЕ.)

ISBN 978-5-9710-3165-9

Книга воспроизводится стереотипно по изданию: ОлесницкийА. А. Книга притчей Соломоновых (Мишле)и ее новейшие критики. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1884.

А. А. Олесницкий - Книга притчей Соломоновых (Мишле) и ее новейшие критики - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава І.

  • Содержание книги Притчей

  • Внешняя форма книги или виды притчей

  • Разделение книги Притчей

  • Частейшее описание отдельных частей книги и засвидетельствованное преданием их происхождение

  • Значение книги притчей в составе Ветхогозаветнего канона

Глава IІ.

  • Новейшие гипотезы о происхождений книги Притчей

  • Гипотеза Евальда и ее критика

  • Гипотеза Гитига и ее критика

  • Гипотеза Берто и ее критика.

  • Гилотеза Делича и ее критика

  • Гипотезы Ейхгорка, Бертольда, Мейера и других

  • Мнения о происхождения двух последних глав книги Притчей 30-й и 31-й

Глава III.

  • Разности текстовь книги Притчей масоретскаго и LXX:

    • а) перестановки притчей.

    • б) дефекты и дублеты притчей

    • в） излишки притчей

    • 8) различные чтения притчей

Views 50
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2026
Author AlexDigger
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