Никонов Александр - Исчезнувшие цивилизации

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series История и наука Рунета (25 books)

Во II тысячелетии до н. э. египтяне имели довольно развитый математический аппарат: они вычисляли площади разных фигур (треугольника, неправильного четырехугольника, круга); работали с так называемыми аликвотными дробями (вида 1/n); умели вычислять квадратные корни; возводили числа в разные степени; находили среднее арифметическое и даже решали уравнения второй степени с одним неизвестным, то есть придумали тот самый «икс», заменяющий в современной математике неизвестную величину. Число «икс» египтяне писали иероглифом «куча»… Кроме того египтяне были знакомы с арифметическими и геометрическими прогрессиями. Ну и поскольку они умели вычислять площадь круга, мы можем сделать вывод, что египтяне открыли число «пи», которое считали равным 3,1605 (как видите, погрешность в определении «пи» египтянами составила менее 1%!)

До нас дошли несколько египетских математических папирусов времен Среднего царства (4000 лет тому назад). Эти папирусы — копии с каких-то более древних источников. При взгляде на них историки науки отмечают, что в решениях задач нет никаких доказательств. Просто приводится готовая формула. И лишь иногда вкратце излагается ход вычислений. Из этого историки делают следующий вывод: видимо, «египетская математика развивалась путем обобщений и гениальных догадок»

Никонов Александр - Исчезнувшие цивилизации - Взаимосвязь культур и парадоксы истории

Москва : Издательство «АСТ», 2020, 368 с.
Серия "История и наука Рунета"
ISBN 978-5-17-116264-1

Никонов Александр - Исчезнувшие цивилизации - Взаимосвязь культур и парадоксы истории - Оглавление

Заправляя сифоны… (вместо введения)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЭВОЛЮЦИЯ С ВОПРОСАМИ

  • Глава 1. История с математикой

  • Глава 2. История с астрономией

  • Глава 3. История с географией

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВВЕРХ

  • Глава 1. Вода, вода, кругом вода

  • Глава 2. Да, были люди в наше время! Не то, что нынешнее племя

  • Глава 3. Хронические болезни хронологии

  • Глава 4. Контакт? Есть контакт!

  • Глава 5. Уходит бригантина от причала

  • Глава 6. Курочка по зернышку клюет

  • Глава 7. Азоры здесь тихие

  • Глава 8. Плавильный котел

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОТКРЫВАТЕЛИ ИЗВЕСТНОГО

  • Глава 1. Загадка Петра I

  • Глава 2. Ваша карта бита!

  • Глава 3. Счастливый адмирал

  • Глава 4. Игра в карты

  • Глава 5. По берегам замерзающих рек

  • Глава 6. Всё, что нажито непосильным трудом!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЗДЕСЬ, ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ, Я КАК ГОСТЬ НЕЖЕЛАННЫЙ

  • Глава 1. Неизвестная пирамида Хеопса

  • Глава 2. Ну что, Данила-мастер, не выходит каменный цветок? — Выхо-о-одит!

  • Глава 3. Бетонные лбы

  • Глава 4. Волнение о волнах

  • Глава 5. Реальность невозможного

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ТЕЧЕТ С НЕБЕС ВОДА ОБЫКНОВЕННАЯ

  • Глава 1. Слив защитан!

  • Глава 2. На дне

За тех, кто в море… (вместо эпилога)

