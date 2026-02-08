Во II тысячелетии до н. э. египтяне имели довольно развитый математический аппарат: они вычисляли площади разных фигур (треугольника, неправильного четырехугольника, круга); работали с так называемыми аликвотными дробями (вида 1/n); умели вычислять квадратные корни; возводили числа в разные степени; находили среднее арифметическое и даже решали уравнения второй степени с одним неизвестным, то есть придумали тот самый «икс», заменяющий в современной математике неизвестную величину. Число «икс» египтяне писали иероглифом «куча»… Кроме того египтяне были знакомы с арифметическими и геометрическими прогрессиями. Ну и поскольку они умели вычислять площадь круга, мы можем сделать вывод, что египтяне открыли число «пи», которое считали равным 3,1605 (как видите, погрешность в определении «пи» египтянами составила менее 1%!)

До нас дошли несколько египетских математических папирусов времен Среднего царства (4000 лет тому назад). Эти папирусы — копии с каких-то более древних источников. При взгляде на них историки науки отмечают, что в решениях задач нет никаких доказательств. Просто приводится готовая формула. И лишь иногда вкратце излагается ход вычислений. Из этого историки делают следующий вывод: видимо, «египетская математика развивалась путем обобщений и гениальных догадок»

Никонов Александр - Исчезнувшие цивилизации - Взаимосвязь культур и парадоксы истории

Москва : Издательство «АСТ», 2020, 368 с.

Серия "История и наука Рунета"

ISBN 978-5-17-116264-1

Никонов Александр - Исчезнувшие цивилизации - Взаимосвязь культур и парадоксы истории - Оглавление

Заправляя сифоны… (вместо введения)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЭВОЛЮЦИЯ С ВОПРОСАМИ

Глава 1. История с математикой

Глава 2. История с астрономией

Глава 3. История с географией

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВВЕРХ

Глава 1. Вода, вода, кругом вода

Глава 2. Да, были люди в наше время! Не то, что нынешнее племя

Глава 3. Хронические болезни хронологии

Глава 4. Контакт? Есть контакт!

Глава 5. Уходит бригантина от причала

Глава 6. Курочка по зернышку клюет

Глава 7. Азоры здесь тихие

Глава 8. Плавильный котел

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОТКРЫВАТЕЛИ ИЗВЕСТНОГО

Глава 1. Загадка Петра I

Глава 2. Ваша карта бита!

Глава 3. Счастливый адмирал

Глава 4. Игра в карты

Глава 5. По берегам замерзающих рек

Глава 6. Всё, что нажито непосильным трудом!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЗДЕСЬ, ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ, Я КАК ГОСТЬ НЕЖЕЛАННЫЙ

Глава 1. Неизвестная пирамида Хеопса

Глава 2. Ну что, Данила-мастер, не выходит каменный цветок? — Выхо-о-одит!

Глава 3. Бетонные лбы

Глава 4. Волнение о волнах

Глава 5. Реальность невозможного

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ТЕЧЕТ С НЕБЕС ВОДА ОБЫКНОВЕННАЯ

Глава 1. Слив защитан!

Глава 2. На дне

За тех, кто в море… (вместо эпилога)