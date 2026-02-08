Никонов Александр - Между Сциллой и Харибдой
Римляне, стоящие перед крахом своего светлого великого мира, не знали ничего о будущем темном тысячелетии. Мы — предупреждены наукой, историей и просвещением. И потому сейчас все мыслители ищут новых дорог, новой жизни, новых парадигм. К сожалению, часто этих мыслителей заносит не туда. Порой они хватаются за старые инструменты, пытаясь решить новые задачи. Апеллируют к «традиционным ценностям», призывают нас вернуться к тому, от чего человечество уже ушло. Но нам нужны новые инструменты. И главный из них — иная мировоззренческая картина. Новая идеологическая парадигма. Новое миропонимание. То есть новое отношение к миру, к самим себе и окружающим нас. В построении этой новой картины мира есть две опасности, между которыми мы должны проскочить.
Чтобы выжить, человечество должно протиснуться в узкую щель возможности — между традиционными и жестокими установками прежнего мира и мягкотелой импотентностью, порожденной последним полувеком европейского существования. Нам нужно оставить в своем арсенале победителя гуманность и алертность, необходимую жесткость и скрепляющий их прагматизм. И безжалостно отбросить жестокость, мифологичность, романтизм и слюнтяйство. В кризис может выжить может только жесткий и суровый. А жить дальше и развиваться — только гуманный и гибкий. Левый и правый бока мы жестоко обдерем, пролезая между Сциллой и Харибдой.
Никонов Александр - Между Сциллой и Харибдой - Последний выбор цивилизации
Москва : Издательство АСТ, 2022, 352 с.
ISBN 978-5-17-149080-5
Никонов Александр - Между Сциллой и Харибдой - Последний выбор цивилизации - Оглавление
Три капли на стакан
ЧАСТЬ I IQ КАК ОН ЕСТЬ
Глава 1. Глупая история умных тестов
Глава 2. «Гомо» — значит «человек». А «секс» — это секс
Глава 3. Кто такой Джон Глэд?
ЧАСТЬ II БОГ КАК РЕАЛЬНОСТЬ
Глава 1. С чем мы имеем дело, или Бог и Наука
Глава 2. Смерть homo sapiens, или Цивилизация на алтаре
Глава 3. Даже тишайшие из тишайших
Глава 4. Зауженное сознание, или Религия с точки зрения психиатрии
Глава 5. Живая бомба, или Религия с точки зрения физиологии и социологии
Глава 6. Почему Россия не Америка
Глава 7. Религия vs интеллект
ЧАСТЬ III НА ПЕРЕЛОМЕ
Глава 1. Уносимые ветром
Глава 2. Эшелон в Пигмейстан
ЧАСТЬ IV ВТОРАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
Глава 1. От левизны до кривизны — один шаг
Глава 2. Слева направо, не меняя сути
Глава 3. Похлопывая стеком по голенищу
Глава 4. Зеленый шум, или Отупление ведет к экологизму
Глава 5. Страна Лимония, мечта дураков
Глава 6. Реакция
ЧАСТЬ V РЕАКЦИЯ НА РЕАКЦИЮ
Глава 1. Не возлюби ближнего своего насильно
Глава 2. Последняя клетка шахматной доски
Глава 3. Как стать правым либералом, если умом не вышел
Глава 4. На жирном примере
Глава 5. Без стыда
