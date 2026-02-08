Римляне, стоящие перед крахом своего светлого великого мира, не знали ничего о будущем темном тысячелетии. Мы — предупреждены наукой, историей и просвещением. И потому сейчас все мыслители ищут новых дорог, новой жизни, новых парадигм. К сожалению, часто этих мыслителей заносит не туда. Порой они хватаются за старые инструменты, пытаясь решить новые задачи. Апеллируют к «традиционным ценностям», призывают нас вернуться к тому, от чего человечество уже ушло. Но нам нужны новые инструменты. И главный из них — иная мировоззренческая картина. Новая идеологическая парадигма. Новое миропонимание. То есть новое отношение к миру, к самим себе и окружающим нас. В построении этой новой картины мира есть две опасности, между которыми мы должны проскочить.

Чтобы выжить, человечество должно протиснуться в узкую щель возможности — между традиционными и жестокими установками прежнего мира и мягкотелой импотентностью, порожденной последним полувеком европейского существования. Нам нужно оставить в своем арсенале победителя гуманность и алертность, необходимую жесткость и скрепляющий их прагматизм. И безжалостно отбросить жестокость, мифологичность, романтизм и слюнтяйство. В кризис может выжить может только жесткий и суровый. А жить дальше и развиваться — только гуманный и гибкий. Левый и правый бока мы жестоко обдерем, пролезая между Сциллой и Харибдой.

Никонов Александр - Между Сциллой и Харибдой - Последний выбор цивилизации

Москва : Издательство АСТ, 2022, 352 с.

ISBN 978-5-17-149080-5

Никонов Александр - Между Сциллой и Харибдой - Последний выбор цивилизации - Оглавление

Три капли на стакан

ЧАСТЬ I IQ КАК ОН ЕСТЬ

Глава 1. Глупая история умных тестов

Глава 2. «Гомо» — значит «человек». А «секс» — это секс

Глава 3. Кто такой Джон Глэд?

ЧАСТЬ II БОГ КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Глава 1. С чем мы имеем дело, или Бог и Наука

Глава 2. Смерть homo sapiens, или Цивилизация на алтаре

Глава 3. Даже тишайшие из тишайших

Глава 4. Зауженное сознание, или Религия с точки зрения психиатрии

Глава 5. Живая бомба, или Религия с точки зрения физиологии и социологии

Глава 6. Почему Россия не Америка

Глава 7. Религия vs интеллект

ЧАСТЬ III НА ПЕРЕЛОМЕ

Глава 1. Уносимые ветром

Глава 2. Эшелон в Пигмейстан

ЧАСТЬ IV ВТОРАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Глава 1. От левизны до кривизны — один шаг

Глава 2. Слева направо, не меняя сути

Глава 3. Похлопывая стеком по голенищу

Глава 4. Зеленый шум, или Отупление ведет к экологизму

Глава 5. Страна Лимония, мечта дураков

Глава 6. Реакция

ЧАСТЬ V РЕАКЦИЯ НА РЕАКЦИЮ