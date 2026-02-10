Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Никонов Александр - За фасадом империи

Никонов Александр - За фасадом империи
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History

«За фасадом империи» — это «антиучебник». Александр Никонов не претендует на академическую полноту, но предлагает читателю сменить угол зрения. Его цель — показать, что за красивым «фасадом» имперского величия часто скрывались неэффективная экономика, подавление личности и технологическое отставание. Книга будет интересна тем, кто любит острую публицистику, не боится разрушения стереотипов и готов к жесткому, порой циничному анализу отечественного прошлого.

Никонов Александр - За фасадом империи - Краткий курс отечественной мифологии

Москва : Издательство АСТ, 2022. — 384 с.

ISBN 978-5-17-149263-2

Никонов Александр - За фасадом империи – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. УБИТЬ ДРАКОНА

  • Глава 1. Проклятие Русской равнины

  • Глава 2. Настоящий татарин

  • Глава 3. Попытка № 2

  • Глава 4. В жмых

  • Глава 5. Дутый всадник

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДАЛЬ СВЕТЛАЯ

  • Глава 1. Хруст французской булки

  • Глава 2. Какая такая революция?

  • Глава 3. Класс паразитов

  • Глава 5. Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью

  • Глава 6. Советская мафия

  • Глава 7. Высшая форма русской власти

  • Глава 8. А еще в шляпе!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СОВЕТСКИЙ ЦИРК

  • Глава 1. У Родины-мамы текли прокладки

  • Глава 2. Демонтаж фундамента

  • Глава 3. Опыты над людьми

  • Глава 4. Когда Февраль, как господин, наденет белое пальто…

Views 72
Rating
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

