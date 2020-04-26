Никулин - Метафизика и этика
Представляемая на суд читателя книга была первоначально опубликована по-немецки (Metaphysik und Ethik. Theorethische und praktische Philosophie in Antike und Neuzeit. Munchen: С. H. Beck, 1996; Schriftenreihe «Ethik im technischen Zeitalter», hrsg. von V. Hosle).
Мне бы хотелось выразить признательность издательству С. Н. Beck, любезно предоставившему Греко-латинскому кабинету авторские права на публикацию, с некоторыми изменениями, русского варианта текста. Кроме того, хочу сердечно поблагодарить Ю. А. Шичалина, много способствовавшего выходу книги, а также моих друзей, неизменно поддерживавших меня в ее написании.
Д. Никулин, февраль 2005 г.
Дмитрий Никулин - Метафизика и этика - Сравнительно-критический анализ основоположений теоретической и практической философии античности и Нового времени
Москва, Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. - 235 с.
ISBN 5-87245-078-8
Дмитрий Никулин - Метафизика и этика - Сравнительно-критический анализ основоположений теоретической и практической философии античности и Нового времени - Содержание
- Введение
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МЕТАФИЗИКА
- Бытие и Благо
- Основные категории
- Созерцание и конструирование. Принцип verum factum
- Число и величина
- Разум. Структура познавательных способностей
- Природа и искусство. Иерархия наук
- Космос и вселенная
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ЭТИКА
- Теоретический и практический разум
- Принцип verum factum и моральный закон
- Телеологическая и деонтологическая этика
- Благо и долг
- Добродетель и счастье
- Зло и смерть
- Свобода
- П. П. Гайденко. Метафизика бытия и метафизика свободы
Дмитрий Никулин - Метафизика и этика - Сравнительно-критический анализ основоположений теоретической и практической философии античности и Нового времени - Введение
Книга эта посвящена анализу основоположений метафизики и этики в их сравнительно-историческом сопоставлении и представляет собой попытку выявить основания цельного типа миросозерцания, проявляющиеся в теоретической и практической философии. Обыкновенно гораздо скорее мы замечаем что, а не почему какого-либо явления или события, и тем не менее основания и первые принципы неизменно просвечивают сквозь ткань феноменального, присутствуя в нем в неявном, скрытом виде.
Эти основоположения я пытался показать в их взаимосвязи, но для того, чтобы выявить сами эти основания, их надо как-то оттенить, то есть представить на фоне другого, дабы приостановить, пресечь автоматизм привычного взгляда, для чего нужно сравнение. Вообще современность, по-видимому, — эпоха сравнения, собирания смысла пред лицом иной культурной и исторической организации и традиции. Традиция же хотя и передается непосредственно, однако непосредственно не осознается, — к осознанию ее можно прийти через сопоставление традиции с ее другим. Для подобного сопоставления я выбрал две рубежные, поворотные эпохи европейской истории — IV—III вв. до н. э. (а отчасти также и поздней античности) и XVII-XVIII вв., одновременно являющие и катастрофу, глубокий кризис традиционных, доселе принимаемых представлений о мире, но также и высший взлет и расцвет, в ясной и законченной форме собирающие всё предыдущее развитие и вместе с тем осуществляющие прорыв к воплощению нового.
Типологически обе эпохи во многом сходны между собой — это время оформления философии и науки (которые здесь всегда неразлучны: философия, по выражению Канта, всегда должна оставаться хранительницей науки), осознающих себя, с одной стороны, как продолжающие традицию, с другой — как порывающие, совершающие открытия, стоящие при пороге нового мира и представляющие некие высшие ценности в движении Просвещения.
При сравнительном анализе, к сожалению, никогда не удается избежать упрощения и некоторой схематизации, поскольку эмпирическая действительность многообразна, а стоящее за ней просто и может быть выражено в нескольких основоположениях: надо знать не многое и сложное, но главное и простое. Разумеется, в пределах каждого периода мы сталкиваемся с крайним многообразием и пестротой мнений и взглядов, зачастую противоречащих друг другу. И тем не менее я полагаю возможным говорить об исторически оформленном типе миросозерцания как едином, чьи основоположения так или иначе всегда различимы в полифоническом звучании современных ему философских и научных учений, в произведениях искусства, в любом артефакте.
При этом больше внимания в данной работе уделено принципиальному различию, нежели несомненному сходству двух эпох. Важно отметить, что две эти эпохи по-разному представляют приоритеты в стремлении к знанию: если в античности явно выражено первенство и превосходство теоретической философии над практической, то в Новое время практическая философия преобладает над теоретической. Поэтому можно, пожалуй, сказать, что античная философия — это мышление сущего, тогда как нововременная — претворение должного.
Между тем подобное исследование имеет и историческую размерность. История предполагает телеологический процесс развертывания разума. Историцизм же всегда идет рука об руку с релятивизмом, ибо что значит, что у разума есть история? Последовательное прохождение разумом ряда исторических воплощений или превращений — или же смену рациональных парадигм, вполне самостоятельных и взаимно независимых? И кроме того, постоянно является соблазн все обнаруживаемые основоположения и закономерности объявлять только исторически оправдываемыми и лишь таким образом отбираемыми. Между тем, на историю можно смотреть и как на процесс воплощения самостоятельных идеальных телосов-целей. Именно поэтому я старался больше внимания уделять не самой стихии исторического, но держащим его как целое внеисторическим основаниям исторического типа миросозерцания.
Между тем подобное исследование имеет и историческую размерность. История предполагает телеологический процесс развертывания разума. Историцизм же всегда идет рука об руку с релятивизмом, ибо что значит, что у разума есть история? Последовательное прохождение разумом ряда исторических воплощений или превращений — или же смену рациональных парадигм, вполне самостоятельных и взаимно независимых? И кроме того, постоянно является соблазн все обнаруживаемые основоположения и закономерности объявлять только исторически оправдываемыми и лишь таким образом отбираемыми. Между тем, на историю можно смотреть и как на процесс воплощения самостоятельных идеальных телосов-целей. Именно поэтому я старался больше внимания уделять не самой стихии исторического, но держащим его как целое внеисторическим основаниям исторического типа миросозерцания.
спасибо