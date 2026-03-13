Книга Елены Николаевны Никулиной «Богослужебный устав и гимнография» является фундаментальным учебным пособием, предназначенным для глубокого изучения литургической традиции Православной Церкви. Автор ставит перед собой задачу не просто изложить правила совершения церковных служб, но раскрыть их внутреннюю логику, богословский смысл и историческое развитие. Основная идея произведения заключается в том, что Устав (Типикон) — это не сухой перечень предписаний, а живой ритм молитвенной жизни Церкви, где гимнография выступает как «озвученное богословие», облекающее догматические истины в поэтическую форму.

Содержательная часть пособия разделена на два взаимосвязанных блока. В первом разделе подробно рассматривается история формирования и структура современного Устава, объясняется устройство суточного, седмичного и годового кругов богослужения. Автор детально разбирает чинопоследования всенощного бдения и Божественной литургии, а также особенности праздничных и постных служб. Второй блок посвящен гимнографии — изучению различных жанров церковной поэзии (тропарей, кондаков, канонов, стихир). Никулина анализирует содержание главных гимнографических текстов Октоиха, Миней и Триодей, показывая, как через эти песнопения Церковь раскрывает верующим суть празднуемых событий и догматов.

Текст написан в строгом, научно-богословском, но при этом ясном стиле, что делает его доступным как для студентов духовных учебных заведений, так и для мирян, желающих осмысленно участвовать в богослужении. Автор мастерски соединяет практические аспекты (как читать Марковы главы или соединять службы разных святых) с глубоким анализом содержания молитв. Работа служит незаменимым справочником и учебником, помогающим превратить пребывание в храме из внешнего присутствия в глубокое духовное сопереживание. Это чтение, которое открывает читателю красоту и стройность православного культа как целостной системы спасения человека.

Елена Николаевна Никулина - Богослужебный устав и гимнография

Издательство Православного Свято‑Тихоновского гуманитарного университета, 2013

ISBN 978‑5‑7429‑0858‑6

Елена Николаевна Никулина - Богослужебный устав и гимнография - Содержание

Предисловие

Тема 1. Вводные понятия

1.1. Богослужебное время

1.2. Богослужебные книги

1.3. Богослужебные тексты

Тема 2. Воскресное и праздничное богослужение. Особенности будничных служб

2.1. Всенощное бдение

2.1.1. Общие сведения о Всенощном бдении

2.1.2. Великая вечерня в составе Всенощного бдения

2.1.3. Утреня с полиелеем в составе всенощного бдения

2.1.4. Признаки праздничного богослужения

2.2. Изменяемые части Литургии

Тема 3. Православные праздники

Тема 4. Великий пост

4.1. Подготовительный период к Великому посту

4.2. Своеобразие великопостного богослужения

4.3. Особые воспоминания в дни великого поста

4.4. Литургия Преждеосвященных Даров

Тема 5. Богослужение Страстной седмицы

5.1. Великие Понедельник, Вторник и Среда

5.2. Великий Четверг

5.3. Великая Пятница

5.4.Великая Суббота

Тема 6. Период пения Цветной триоди

6.1. Пасха и Светлая седмица

6.2. Особые воспоминания в период пения Цветной Триоди

Литература

Приложения

Приложение 1. Следованная Псалтирь

Приложение 2. Схемы служб

Приложение 3. Практическая осуществимость всего устава всенощной

Приложение 4. Неподвижные двунадесятые праздники

Приложение 5. Лазарева суббота и Неделя ваий

Приложение 6. Утреня Великой Пятницы

Приложение 7. Канон «О распятии Господни и на плач Пресвятой Богородицы»

Приложение 8. О церковном пении, чтении и иконописи

Приложение 9. Отсчет времени по Св. Писанию, Богослужебному Уставу и современный

Приложение 10. Пасхальные слова свт. Григория Богослова

Приложение 11. Орос IV Вселенского Собора и тексты догматиков

Приложение 12. Из Триоди Постной