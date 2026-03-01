Книга «Нируттара-тантра» (2026), выпущенная издательством «Касталия», представляет собой первый полный перевод на русский язык одного из фундаментальных текстов бенгальской тантрической традиции. Слово niruttara в названии означает «непревзойденный», указывая на высшее состояние освобождения (мокша), выше которого ничего не существует. Текст построен в классической форме диалога между Шивой и Богиней (Деви), раскрывающего тайны пути левой руки и глубокую эзотерику шактизма.

Исследование и перевод локализуют происхождение памятника в бенгальско-ассамском регионе, что подтверждается частыми упоминаниями священной питхи Камакхья. Согласно тексту, это место обладает такой силой, что божество пребывает там постоянно, избавляя адепта от необходимости сложных обрядов призывания. Тантра детально описывает методы почитания богини Кали, работу с мантрами Шакти и способы обретения сверхъестественных способностей (сиддхи), подчеркивая, что без связи с Камакхьей духовная практика не обретает своей истинной действенности.

Данное издание объемом 238 страниц снабжено колоссальным научным аппаратом: подробными комментариями к каждой из пятнадцати глав, а также специализированными словарями имен, терминов, топонимов, флоры и фауны. Это делает книгу не только ценным артефактом для практикующих тантриков, но и серьезным академическим пособием для востоковедов и филологов. Перевод с санскрита позволяет читателю прикоснуться к аутентичной традиции «непревзойденного состояния», сохранив многослойный символизм оригинала.

М.: Касталия, 2026. — 238 с.

ISBN 978-5-908110-04-4

