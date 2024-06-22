Слово «нирвана» обычно ассоциируется с буддизмом, однако это слово может обозначать выход из круговерти перерождений и в индуизме, выступая в таком случае синонимом понятия «мокша /мукти»1. В частности, в этом значении оно употребляется в БхГ (2.72; 5.24-26; 6.15). И именно данное слово является ключевым в тексте, перевод которого предлагается вашему вниманию. Нирвана-тантра (в дальнейшем — НирванаТ) принадлежит к числу малых каулических тантр2. Эти небольшие по объему тексты посвящены культу грозных женских божеств — Кали и Тары — в их разнообразных проявлениях, включая трансгрессивные ритуальные практики с использованием алкоголя, мяса и секса, при этом делается акцент на почитании женщин как проявлений богинь.

Практически все дошедшие до нас манускрипты НирванаТ обнаружены на территории штата Западная Бенгалия и записаны бенгальским письмом [Nirvana-tantra 1970]. Это однозначно свидетельствует о том, что родиной текста является Бенгалия, а это неудивительно, учитывая распространение каулического тантризма в этом регионе. Что касается времени создания текста, то НирванаТ не упоминается в ранних списках тантр и цитируется только в небольшом числе нибандх (сборников цитат из тантр) [Goudriaan 1981: 84]. Данные факты дают основание предположить, что временем создания НирванаТ является период XVI-XVII вв.

Имеющиеся манускрипты НирванаТ содержат от 14 до 18 глав. Для перевода мной был использован оригинал текста, опубликованный в вышедшем в Варанаси в 1970 г. сборнике тантр [Nirvana-tantra 1970]. В этом издании в НирванаТ насчитывается пятнадцать глав (patala) и 503 шлоки, последняя глава явно была заимствована из ТТ. Положительной чертой данного издания является то, что здесь указываются разночтения, существующие между несколькими манускриптами, обозначаемыми буквами алфавита деванагари. Всего таких манускриптов пять: ka, kha, ga, gha и ha. Также использовался электронный текст оригинала, размещенный на сайте «Индологического исследовательского института Муктабодхи» («Muktabodha Indological Research Institute») [Nirvana-tantra 2008] (далее — манускрипт «Муктабод- хи»). В последнем четырнадцать глав и 475 шлок, и в нем обнаруживаются подчас серьезные разночтения с бенаресским изданием 1970 г.

Как и почти все тантры, текст представляет собой диалог Шивы и Парвати, выступающих здесь под именами Шанкара и Чандика, но особенностью НирванаТ является то, что диалог происходит во время соития божественной четы в позе випарита- рати («обратное» или «перевернутое наслаждение»), когда женщина находится на мужчине.

Некоторые места в НирванаТ отличаются поэтичностью (2.10(2)-11(1); 3.1(2); 8.2; 10.38; 10.42-48; 11.7(2)-8(1); 11.7(2)-8(1); 11.19(2)-22; 11.33; 11.35-36). Однако, как правило, средства сравнения в этих шлоках заимствованы из более ранних текстов, хотя сам объект сравнения может быть другим. Например, в 13.14(2)-15(1) сказано: «Даже если есть равная тебе женщина или подобный мне мужчина, нет мантры, равной десятислоговой, о та, чей лик прекрасен». Это явно навеяно Ку- ларнаваТ (2.17): «Даже если найдется женщина, равная тебе, иль равный мне мужчина, то никогда не будет учения, равного ученью кулы».

Нирвана – Тантра

Перевод с санскрита: Андрей Игнатьев. - М.: «Касталия», 2024. — 242 с.

ISBN 978-5-521-24084-5

Нирвана – Тантра – Содержание

Предисловие

ГЛАВА ПЕРВАЯ Описание Парабрахмана

ГЛАВА ВТОРАЯ Путь души

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Гаятри

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Описание земли и муладхары

ГЛАВА ПЯТАЯ Описание Бхуварлоки, Вайкунтхи и свадхиштханы

ГЛАВА ШЕСТАЯ Описание Сварлоки и манипуры

ГЛАВА СЕДЬМАЯ Описание Махарлоки и анахаты

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Описание Джаналоки и вишуддхи

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Описание Таполоки и аджни

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Описание Сатьялоки и сахасрары

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Знание таттв

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Описание таттв Вишну

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ О санньясе

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Об ашрамах авадхут, брахмачарьев и домохозяев

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ О почитании Шивы

Словарь имен

Словарь предметов и терминов

Список сокращений

Литература

ПРИЛОЖЕНИЕ Нагота в индийском эпосе и мифологии

Литература

Об авторе перевода