Нисанзон - Зоар - Том 6

Вашему вниманию представлен шестой том серии Зоар на ТаНаХ - недельная глава Пинхас (вторая часть). Изучение книги Зоар очищает каждого человека, который стремится к святости, и это чудо происходит даже, если человек не понимает смысла прочитанного. Однако, когда раскрывается драгоценная глубина Зоара, то вознаграждение несравненно выше.

Эта книга раскрывает секреты молитвы, глубокий смысл Крият Шма, она описывает тайны цицит и тфилин, разъясняет, почему в определённых местах молитвы Амида следует кланяться, а в других - выпрямляться, какие качества следует воспитывать в себе, чтобы стать придворным Мэлеха. Мы получим объяснение, почему есть праведники, которые страдают и грешники, которые преуспевают. Книга описывает глубокий смысл праздника Рош аШана и субботы. Человек подобен высшим мирам, и Зоар в этом томе устанавливает соответствие между разными органами и духовными ступенями, между едой и питьём и между видами Света. Что такое Роза? И на каком Орле летал Шломо аМэлех? Что символизируют семь Небосводов?

Эти и многие другие вопросы получают здесь неожиданные объяснения. Книга раскрывает глубокий смысл поступка Пинхаса и объясняет, почему считается, что Пинхас и Элияhу - это одно лицо, что происходило в духовных мирах, когда Хава совершала грех, кто такие зрев рае, как следует укреплять Веру? В этом томе раскрывается глубокий смысл жертвоприношений. Дай Б-г, чтобы мы с вами, уважаемые читатели, прониклись святостью этой книги и научились работать для Него всем сердцем. Тогда Вс-вышний раскроет нам Свой Лик и лицо праведного Избавителя. Амен взамен! Уважаемые читатели, хочу напомнить, что у вас всегда есть возможность связаться с автором по телефону и по Skype.

Здоровья и успеха всем вам.

Зоар - на Танах - от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая - с комментарием «Сулам» Святого Бааль Сулама рабби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага - 6 - Недельная глава Пинхас (вторая часть) - перевод Нисанзон

Перевод, общая редакция и комментарий - р. Цви Элазара Давида Нисанзона

Израиль , 5772 – 502 с.

ISBN 978-965-91497-5-9

