В святых книгах многократно и глубоко разъяснено, что от соблюдения заповедей Торы зависит физическое и духовное состояние не только самого человека, но и его семьи, родственников, а также всего еврейского народа. Как это понять на практике? Это означает, что от наших поступков зависит поступление положительной "духовной энергии" в этот мир. При выполнении заповедей Торы духовная гармония мира укрепляется, при нарушении - ослабляется.

Например, если с человеком случаются несчастья (да спасёт нас Вс - вышний от всего плохого) - это часто происходит потому, что из-за поведения этого человека уменьшилось поступление "духовного света", "положительной духовной энергии" в этот мир, и первым пострадал от этого сам человек. Но бывает, что на этом беды не заканчиваются, могут пострадать и другие евреи, так как души всех представителей народа Торы связаны. Поэтому в неприятности, которые с нами происходят (да спасёт Вс-вышний нас и весь еврейский народ от всего плохого), может "внести свой вклад" каждый еврей своим нарушением или невыполнением одной из заповедей Торы.

Употребление в пищу некашерного мяса, некашерных морепродуктов (крабов, креветок и т.д.), некашерной рыбы (некашерна та, у которой нет чешуи и плавников) и т.п. приводит к тому, что человека "покрывает" духовная нечистота (т.е. негативная духовная энергия). От этого у него или в его семье могут происходить большие неприятности, например, со здоровьем и т.д. (да спасёт нас Вс- вышний от всего плохого). Великий каббалист Рав Моше Кордоверо в книге "Томер Двора" приводит, что при нарушении заповеди создается нечистая "духовная энергия": она прикрепляется к человеку, с которого "взыскивается" за совершённый грех.

Проявления "нечистой энергии", зависящие от тяжести проступка, могут вызвать последствия в виде более или менее тяжёлых болезней или других страданий ־ пропорционально приведённой в мир духовной "нечистоте" (это происходит, если человек не раскаялся и не исправил свои поступки). Однако еврей, который выполняет, как положено, заповеди Торы - исправляет себя и тех, кто вокруг него, усиливает в себе и в мире положительную "духовную энергию". И тогда от выполнения заповедей этому человеку и тому, кто вокруг него, приходит "Браха" - "Благословение". Очень важно постоянно помнить об этом: выполнением Воли Творца мы приводим "духовный свет" в мир, а невыполнением (не дай Б-г) - разрушаем себя и окружающий мир.

Леви Нисимов - Посох Левита

Краткие законы мясного и молочного, кашерование кухни

Издание первое

Ерушалаим 5777 г ― 97c.

Леви Нисимов - Посох Левита - Содержание

Вступление

Еврейский обычай - разделять посуду на мясную и молочную

В каком виде запрещено мясо с молоком

Рыба с молоком, сыром и сливочном маслом

Мясная и молочная пища на одном столе

Когда один ест мясное, а другой молочное за одним столом

Отдельная скатерть для мясной и молочной трапезы

Какой должен быть перерыв между мясной и молочной пищей

Можно ли после молочной пищи сразу есть мясное

Ошибки в вопросах "мясного и молочного"

Запрещено использовать мясную посуду для молочной пищи и наоборот

Осторожность в вопросах "мясного и молочного' Запрет замешивать тесто на молоке Кашерование кухни (в том числе на Песах)

Леви Нисимов - Посох Левита - В каком виде запрещено мясо с молоком

Написано в Торе три раза "Не вари козленка в молоке его матери". Один раз - чтобы запретить варить мясное с молочным. Второй раз - чтобы запретить есть мясное, сваренное в молоке. И третий раз - чтобы запретить получать пользу от сваренного мяса с молоком. То есть, если сварили мясо с молоком, то не только запрещено это есть, но и продать кому-то или накормить этим животное. Однако наши мудрецы, благословенной памяти, запретили есть вместе любую мясную пищу с молочной, даже если они вместе не сварены. Например, хлеб со сливочным маслом и колбасой запрещены в еду, или, например, картофельные чипсы, пожаренные в растительном масле, в котором жарили до этого мясо или курицу, запрещено есть с молочным соусом или сыром и т.п. Сколько времени нужно ждать после того, как съели мясную пищу, чтобы есть молочную, и нужно ли ждать после того, как съели молочную пищу, чтобы есть мясную, смотрите в соответствующем разделе.

Рыба с молоком, сыром и сливочном маслом. В некоторых общинах не едят рыбу с молочными продуктами из-за возможного вреда для здоровья. (Что касается сливочного масла, смотрите далее). Однако, если рыба нечаянно упала в молоко или, например, кто-то приготовил рыбу по ошибке в молочном соусе или с сыром, то в такой ситуации данное блюдо можно съесть [разрешение это привёл глава поколения, великий законодатель р.Овадия Йосеф, благословенной памяти]. Что касается сливочного масла, можно есть рыбу или рыбные продукты со сливочным маслом в любой форме.

Рыба с мясом. Не едят рыбное с мясным из-за опасности для здоровья. И даже если кто-то по ошибке смешал рыбу с мясом, есть это запрещено. Даже вилкой, испачканной мясной пищей, не едят рыбу. И наоборот. Это касается и другой посуды (например, на испачканной мясом тарелке нельзя есть рыбу). Если на одной трапезе хотят подать рыбные и мясные блюда, то сначала правильнее подать рыбные, а потом мясные.

Между рыбной и мясной пищей необходимо вымыть руки, заесть чем-либо и выпить какую-либо жидкость (подробнее об этих законах см. в разделе "Можно ли поеле молочной пищи сразу есть мясное"). Если же ели вилкой или ложкой, и руки не испачкались, то мыть руки нет необходимости. Однако можно варить рыбу в чистой мясной кастрюле (даже если в ней в последние двадцать четыре часа варили мясо). [От имени выдающегося раввина р. Даниэля Гудиса, да продлятся дни мудреца и праведника].

Мясная и молочная пища на одном столе. Запрещено класть молочную пищу на стол, за которым сейчас едят мясное блюдо (и также наоборот). Причина запрета - чтобы не съесть вместе мясную и молочную пищу. (В каком случае, несмотря на запрет, можно будет одному человеку есть мясную, а другому молочную пищу за одним столом, см. далее).

Сортировка. Однако, если вы не едите за столом, а хотите только разложить продукты, то можно на один и тот же стол класть мясные и молочные продукты, при условии, если они не касаются друг друга. Причина разрешения в том, что нет опасения, что во время сортировки человек съест мясную и молочную пищу вместе. Например, вы пришли из магазина и хотите разложить купленные продукты. Поскольку вы сейчас не едите за столом, а просто раскладываете продукты - в холодильник, шкаф и т.д., в такой ситуации разрешено и мясные, и молочные продукты класть на один стол, опять же при условии, что они не касаются друг друга.

Когда один ест мясное, а другой молочное за одним столом. Выше упоминалось, что запрещено класть молочную пищу на стол, за которым сейчас едят мясное блюдо (и также наоборот), однако часто бывают ситуации, например, когда супруг хочет мясное, а супруга - молочное, как быть? В этом случае необходимо положить на стол "hэкер" - "напоминалку", т.е. предмет, который обычно на столе не находится. Например, если Вы обычно на стол во время еды не кладёте кошелёк, то можно им воспользоваться, и тогда можно будет есть одному молочную пищу, а другому мясную.

И необходимо, чтобы "напоминалка" была заметна глазу (не была слишком маленькая и плоская). Смысл "hэкер" - напоминать нам быть аккуратными во время еды, чтобы не забыться и не съесть мясную и молочную пищу вместе. Кроме "hэкер" ־ "напоминалки" есть ещё несколько способов разрешить двум людям есть одному мясную, а другому молочную пищу:

каждый ест на своей скатерти (при условии, что вы обычно так не едите).

один ест на скатерти, другой ест, подняв скатерть на своей части стола.

сесть на расстоянии друг от друга, на котором невозможно дотянуться до пищи сидящего рядом человека.

За самолётным столиком можно есть мясную пищу, если сосед за своим отдельным столиком ест молочную (даже если это близкие люди).