Духовенство составляло самую маленькую долю среди полутора миллионов беженцев, которым пришлось покинуть бывшую Российскую империю после окончательного провала Белого движения в 1921 г. Вместе с остатками Добровольческой армии выехало около десяти процентов епископов и чуть больше половины процента священников православного духовенства дореволюционной России. Большинство из этих священников принадлежало к военному духовенству. В странах Антанты и в нейтральных государствах при местных русских храмах еще находился назначенный до революции причт, а в Германии и в странах бывшей Австро-Венгерской империи священников фактически уже не было с начала мировой войны. Многочисленные русские храмы в Германии пустовали.

Очень быстро русские эмигранты взялись за переустройство существующих храмов и за создание новых приходов там, где раньше церквей не было. Для обслуживания этих церквей они стали обращаться к церковноначалию с просьбой о назначении священника или же непосредственно сами занимались поисками подходящего священника. Как замечает тонкий наблюдатель церковной жизни в эмиграции В. А. Маевский, «эмигрантское духовенство носило смешанный характер. Ядром являлось старое русское духовенство, с течением времени вымиравшее. А к нему присоединились люди разного звания, состояния и происхождения, шедшие в ряды духовенства и по призванию, и ради “хлеба куса”». Среди старого духовенства, которое упоминается В. А. Маевским, священники, назначенные в Западной Европе до революции, составляли отдельную группу. Это были высокообразованные люди, умеющие говорить на разных языках, полностью приспособившиеся к жизни за границей. Они не познали испытаний революцией, Гражданской войной и вынужденным бегством с Родины.

Нивьер Антуан - Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920—1995

Биографический справочник

Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»

М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2007. 576 с.: ил.

ISBN 978-5-85887-206-1 (Русский путь)

ISBN 978-2-85065-272-1 (YMCA-Press)

Нивьер Антуан - Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920—1995 - Содержание

Предисловие

Список сокращений

Русское духовенство в рассеянии

Библиография

Биографический справочник

А—Я

Указатель приходов и монастырей