Новые имена: Алан Нобл Я знаю многих людей, которые прожили болезненную, трагическую жизнь. По своей молодости я считал этих людей ненормальными. А их страдания были исключением, подтверждающим правило, что хорошо прожитая жизнь - это приятная жизнь.

Близкие мне люди голодали и жили в нечистотах. Некоторые из них были зависимы от алкоголя, метамфетамина, кокаина и бог знает, чего еще. Они были готовы почти на все, чтобы почувствовать себя живыми, - даже на передозировку. Другие осиротели, были брошены, обделены вниманием, а позже оказались в тюрьме. Некоторых совращали, насиловали и избивали родители, супруги и друзья семьи. Все они прожили тяжелую, трудную жизнь, в которой ежедневные переживания были либо острым страданием, либо длительным оцепенением. И эти ужасы передавались их детям и внукам. И я не знаю, чем все это закончится.

Хотя в детстве я полагал, что эти трагедии - исключение из правил. Я понимал, что за пределами своего круга я обнаружу, что большинство взрослых живут довольно приятной и безопасной жизнью. Не идеальная жизнь - не без трудностей и несчастных случаев, - но в целом приятная, комфортная жизнь. Хорошая работа. Благополучный брак. Захватывающая сексуальная жизнь. Фотогеничная семья. Чувство выполненного долга. Новый телефон. Не слишком много долгов. Достаточно крепкое здоровье. Неизменное ощущение счастья. Твердый средний класс. Очень христианский. Приятная жизнь. Нормальная жизнь. Жизнь, которую я мог иметь.

Я не верил, что мне причитается такая нормальная жизнь. Но мое представление о мире и христианстве заключалось в том, что если я буду трудиться и уделять Богу время, то ни одно из этих благ не будет недостижимым. Это были нормальные, разумные ожидания. Не то чтобы у меня были грандиозные мечты о славе или богатстве. Я просто ожидал, что все будет хорошо, если я буду заботиться о своем деле. Я так и делал.

По мере взросления мой опыт в основном подтверждал мои представления о том, как выглядит нормальная жизнь. Я встречал все больше людей, и в основном они казались мне вполне счастливыми. Они встречали меня приветливыми улыбками и интересными разговорами. У них были красивые вещи. Они наслаждались собой. Жизнь давалась им легко. Жизнь была приятной и безопасной.

С теми немногими людьми, с которыми я встречался, у которых была трудная жизнь, похоже, они сами выбирали свои страдания. Я мог проследить, что все их проблемы связаны с недостатками характера или интеллекта. Они также, как правило, не были христианами или, по крайней мере, не были хорошими христианами. Насколько я мог судить, они сами решили быть несчастными, или депрессивными, или неудачниками, или еще кем-то. И я думал: " Если бы они просто сделали лучший выбор, если бы они были дисциплинированными и перестали придумывать оправдания, им не пришлось бы так страдать".

Вы можете подолгу ходить вокруг да около, думая о подобной чепухе - о том, что у большинства взрослых все в порядке и они живут безопасной, приятной жизнью, а те, у кого не все в порядке, винят только себя. Легко так считать, как друзья Иова.

Алан Нобл - Вставая с постели: бремя и дар жизни

[пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS – Валерий Дейбук, электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 90 с.

ISBN 978-1-5140-0444-9 (digital) (англ)

Алан Нобл - Вставая с постели: бремя и дар жизни - Отзывы о книге

«Алан Нобл рассказывает о парализующем ужасе панической атаки, а также о том, что чувствует внутри хроническая меланхолия невысокого уровня. В некоторые дни все, что вы можете сделать, - это просто встать с постели. Нобл не предлагает никаких быстрых решений. Напротив, он указывает страдающим христианам на страдающего Спасителя как на единственную причину продолжать жить. В Божьем Царстве важны мелочи: например, чашка холодной воды, поданная во имя Иисуса. Алан Нобл напоминает нам, что простое выполнение следующего действия может быть мужественным актом веры, как и вставание с постели, когда мы предпочли бы этого не делать».

Гарольд Л. Сенкбейл, автор книги «Christ and Calamity: Grace and Gratitude in the Darkest Valley» и почетный исполнительный директор организации Doxology: Лютеранского центра духовной помощи и консультирования.

«Алан Нобл преподнес нам еще один великий дар, написав эту небольшую, честную и глубоко трогательную книгу о мощном свидетельстве доброты жизни и Бога - просто вставать с постели каждый день, особенно когда мы испытываем душевные страдания или недуги. В ней содержится множество жемчужин мудрости и глубоких истин, таких как жизнь по дням, по шагам, принятие Божьей любви и благодати и помощи других людей, включая специалистов в области психического здоровья и обычных людей, и протягивание руки помощи другим в сообществе. Настоятельно рекомендую!»

Сян-Ян Тан, профессор психологии Фуллеровской теологической семинарии и автор книги Counseling and Psychotherapy: А Christian Perspective

«Непринужденно, убедительно и глубоко искренне. Алан Нобл непоколебим в своем описании как глубин отчаяния, так и основополагающей веры в непреходящую ценность человеческой жизни. Он убеждает нас увидеть в простом, но порой кажущемся непреодолимым действии - встать с постели - акт веры и свидетельство Божьей благости, не зависящей от чувств и обстоятельств. Я буду рекомендовать эту книгу».

Диана Грувер, автор книги «Companions in the Darkness: Seven Saints Who Struggled with Depression and Doubt

«В этой вдохновляющей и заставляющей задуматься книге Алан Нобл встает рядом с нами в наших неизбежных страданиях, напоминая нам, что они являются частью человеческого состояния, и сострадательно призывает нас прожить жизнь как дар Божий».

Тодд В. Холл, профессор психологии в Rosemead School of Psychology и автор книги The Connected Life

«На этих наполненных мудростью страницах Алан Нобл исследует, как мужественный акт вставания с постели может быть одновременно вызовом отчаянию и свидетельством Божьей доброты. С сочувствием, основанным на личном опыте, и надеждой, выкованной в страданиях, Алан размышляет над вопросами: «Зачем жить?» и «Как же нам жить, особенно в горе и страданиях? Приготовьтесь к тому, что его прозрения расширят и ободрят вас. On Getting Out of Bed - это сильная и важная книга».

Шэрон Гарлоу Браун, автор серии «Sensible Shoes» и «Shades of Light».