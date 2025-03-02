Родоначальнику коранического тафсира, двою­родному брату Пророка ‘Абдуллаху ибн ‘Аббасу (ум. 68/687) приписывается огромное количество со­общений (асар), посвященных разъяснению текста Священного Писания ислама. Ибн ‘Аббас не обошел вниманием и айаты, критикующие христианский взгляд на ‘Псу, сына Марйам; в частности, толкова­тель одним из первых изложил свою версию избавле­ния ‘Исы от рук палачей: «Когда захотел Аллах под­нять ‘Ису на Небо, [последний] вышел к своим спо­движникам - а в доме находились двенадцать его учеников, - облившись водой из источника у дома; с его головы капала вода.

Он сказал: “Среди вас есть те, кто отрекутся от меня двенадцать раз после того, как уверовали!”. Он продолжил: “На кого будет наложено сходство со мной? Кто будет убит за меня и разделит со мною мою ступень?”. Один из наиболее молодых юношей встал и сказал: “Я!”... И стал [юно­ша] похож на ‘Ису, а [последний] - мир ему! - был вознесен на Небо через отверстие в кровле дома. Иудеи же, пришед, взяли похожего на ‘Ису [челове­ка], убили его и распяли. Некоторые из [учеников] отреклись от него двенадцать раз после того, как уве­ровали». Экзегет очертил также и тот взгляд на ис­торию современного ему христианства, который, пусть и со многими изменениями и корректировками, будет впоследствии взят за основу мусульманской ересиографии: «Разошлись они на три группировки. Первая, яковитская, сказала: “Был среди нас Аллах, сколько пожелал - и вознесся на Небо”; вторая, несторианская, замечала: “Был среди нас сын Аллаха, сколько пожелал - и вознес его Аллах на Небо”; тре­тья, покорившаяся [Господу] (муслима), возгласила: “Был среди нас раб Аллаха и Его посланник, сколько Он пожелал - и вознес его Аллах на Небо”.

Две не­верные [группировки] победили верную и, сразив­шись с нею, убили ее; правоверие же оставалось без­молвным до тех пор, пока Аллах не послал Мухаммада». Одако большее внимание Ибн ‘Аббас уделял про­блеме искажения «людьми Писания» ниспосланного Богом текста: так, уличая христиан и иудеев в тексту­альном искажении Торы и Евангелия, двоюродный брат Пророка назвал «царей» главными виновниками подмены слов Всевышнего, подчеркнув, что при­чиной, побудившей правителей к подобному беззако­нию, являлись упреки верных в неправедности вла­стей со ссылкой на Писание. По мнению Ибн ‘Аб­баса, появление монашества напрямую связано с дан­ным греховным «нововведением» (бид'а): «Третья группа отвечала [царям]: “Постройте нам жилье в пу­стыне, позвольте нам рыть колодцы и собирать ово­щи - и мы не запретим вам, не смешаемся с вами”... тогда Аллах - велик Он и преславен! - ниспослал: “Монашество они изобрели; Мы им его не предпи­сывали, если не для снискания благоволения Аллаха. Но они не соблюли этого должным соблюдени­ем”». Неудивительно, что средневековые апологе­ты неоднократно возвращались к теме искажения предшествующих Корану Писаний в том виде, в ка­ком ее обозначил Ибн ‘Аббас, а именно - к роли вла­сти императора в закреплении и обосновании религи­озных догматов, противоречащих первозданным установлениям Откровения.

Фарис Османович Нофал – Философия исламо-христианского диалога: наброски к методологии полемики

Издательство – «Канон плюс»

Москва – 2019 г. / 192 с.

ISBN 978-5-88373-558-4

Фарис Османович Нофал – Философия исламо-христианского диалога: наброски к методологии полемики – Содержание