Нофал – Философия исламо-христианского диалога
Родоначальнику коранического тафсира, двоюродному брату Пророка ‘Абдуллаху ибн ‘Аббасу (ум. 68/687) приписывается огромное количество сообщений (асар), посвященных разъяснению текста Священного Писания ислама. Ибн ‘Аббас не обошел вниманием и айаты, критикующие христианский взгляд на ‘Псу, сына Марйам; в частности, толкователь одним из первых изложил свою версию избавления ‘Исы от рук палачей: «Когда захотел Аллах поднять ‘Ису на Небо, [последний] вышел к своим сподвижникам - а в доме находились двенадцать его учеников, - облившись водой из источника у дома; с его головы капала вода.
Он сказал: “Среди вас есть те, кто отрекутся от меня двенадцать раз после того, как уверовали!”. Он продолжил: “На кого будет наложено сходство со мной? Кто будет убит за меня и разделит со мною мою ступень?”. Один из наиболее молодых юношей встал и сказал: “Я!”... И стал [юноша] похож на ‘Ису, а [последний] - мир ему! - был вознесен на Небо через отверстие в кровле дома. Иудеи же, пришед, взяли похожего на ‘Ису [человека], убили его и распяли. Некоторые из [учеников] отреклись от него двенадцать раз после того, как уверовали». Экзегет очертил также и тот взгляд на историю современного ему христианства, который, пусть и со многими изменениями и корректировками, будет впоследствии взят за основу мусульманской ересиографии: «Разошлись они на три группировки. Первая, яковитская, сказала: “Был среди нас Аллах, сколько пожелал - и вознесся на Небо”; вторая, несторианская, замечала: “Был среди нас сын Аллаха, сколько пожелал - и вознес его Аллах на Небо”; третья, покорившаяся [Господу] (муслима), возгласила: “Был среди нас раб Аллаха и Его посланник, сколько Он пожелал - и вознес его Аллах на Небо”.
Две неверные [группировки] победили верную и, сразившись с нею, убили ее; правоверие же оставалось безмолвным до тех пор, пока Аллах не послал Мухаммада». Одако большее внимание Ибн ‘Аббас уделял проблеме искажения «людьми Писания» ниспосланного Богом текста: так, уличая христиан и иудеев в текстуальном искажении Торы и Евангелия, двоюродный брат Пророка назвал «царей» главными виновниками подмены слов Всевышнего, подчеркнув, что причиной, побудившей правителей к подобному беззаконию, являлись упреки верных в неправедности властей со ссылкой на Писание. По мнению Ибн ‘Аббаса, появление монашества напрямую связано с данным греховным «нововведением» (бид'а): «Третья группа отвечала [царям]: “Постройте нам жилье в пустыне, позвольте нам рыть колодцы и собирать овощи - и мы не запретим вам, не смешаемся с вами”... тогда Аллах - велик Он и преславен! - ниспослал: “Монашество они изобрели; Мы им его не предписывали, если не для снискания благоволения Аллаха. Но они не соблюли этого должным соблюдением”». Неудивительно, что средневековые апологеты неоднократно возвращались к теме искажения предшествующих Корану Писаний в том виде, в каком ее обозначил Ибн ‘Аббас, а именно - к роли власти императора в закреплении и обосновании религиозных догматов, противоречащих первозданным установлениям Откровения.
Фарис Османович Нофал – Философия исламо-христианского диалога: наброски к методологии полемики
Издательство – «Канон плюс»
Москва – 2019 г. / 192 с.
ISBN 978-5-88373-558-4
Фарис Османович Нофал – Философия исламо-христианского диалога: наброски к методологии полемики – Содержание
- Предисловие
- История классической антихристианской исламской апологетики
- Ранняя исламская апологетическая традиция
- Начало «схоластического» периода исламо-христианской полемики
- Апологетические «суммы»: закат исламской антихристианской мысли
- Ислам и христианство: архитектоника богословия как основание диалога
- «Разногласие обо всем»: две теоретические ошибки
- «Символ» и «таинство» в исламе и христианстве
- «Теология жертвы»
- «Авраамизм» в исламе: историческая преемственность форм
- «Мессия» в исламе: между деконструкцией понятия и его аннигиляцией
- Метафизика жертвы как архитектоника преемственности
- «Сучок в глазу», или Немного о теологической близорукости
- Этика и догматика: вечный конфликт
- О единстве «хрислама» и «хригума»
- «Священное насилие»
- Женщина, «потерявшаяся» в традициях
- О «сучках» и «бревнах»
- Заключение
- Список библиографических сокращений и рекомендованной литературы
- Предметный указатель
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