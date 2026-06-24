Норбу - Янтра-йога
Янтра-йога — это древняя система тибетской йоги, представляющая собой глубокую сотериологическую и телесно-ориентированную практику, которая включает в себя динамические движения тела, дыхательные упражнения (пранаямы) и методы ментального сосредоточения. Коренной текст этой традиции, «Янтра единства солнца и луны» ('Phrul 'khor nyi zla kha sbyor), восходит к VIII веку, когда великий учитель Падмасамбхава устно передал эти наставления выдающемуся тибетскому переводчику и мастеру Дзогчена Вайрочане. В отличие от классических индийских систем хатха-йоги, где статическая поза является ключевой, в янтра-йоге основное значение имеет непрерывная, динамическая последовательность движений, строго скоординированная с фазами дыхания и направленная на гармонизацию жизненной энергии.
Главная цель данной системы заключается в координации и управлении праной для расслабления тела, речи и ума в их естественном состоянии, что позволяет практикующему пережить изначальную природу ума за пределами двойственности. Труд содержит подробный коренной текст и детальный комментарий Чогьяла Намкая Норбу «Безупречное драгоценное зеркало», составленный на основе устных наставлений линии преемственности. Книга предлагает подробное описание предварительных очистительных упражнений (цигжонг, лунгсанг и цадул), базовых пранаям, а также уникальных дыхательных схем кумбхаки, служащих незаменимым практическим руководством на пути Великого Совершенства (Дзогчен).
Чогьял Намкай Норбу – Янтра-йога – Тибетская йога движения
Пер. с англ. А. Гамоля; ред. В. Крачковский, Е. Рудь. – СПб.: Издательство Шанг Шунг - Уддияна, 2011. – 424 с. ISBN 978-5-94121-045-9
Чогьял Намкай Норбу – Янтра-йога – Содержание
Предисловие
Вступление
Введение в основы Янтра-йоги
ЯНТРА ЕДИНСТВА СОЛНЦА И ЛУНЫ Вайрочаны
БЕЗУПРЕЧНОЕ ДРАГОЦЕННОЕ ЗЕРКАЛО. Комментарий к Янтре единства солнца и луны
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Приготовления
Одежда и принадлежности для занятий Янтрой
Лунг ро салва - выдыхание застоявшегося воздуха
Физические упражнения
Цигжонг - расслабление суставов
Лунгсанг - очищение праны
Цадул - контроль каналов
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Основные группы пранаям и янтр
Пять групп пранаям
Первая группа: Четыре характерных состояния
Вторая группа: Четыре глубоких применения
Третья группа: Тайное дыхание для направления праны в центральный канал
Четвертая группа: Гладкое дыхание с семью ветвями
Пятая группа: Грубое дыхание с шестью применениями
Краткое описание начальной и заключительной фаз янтр пяти групп
Всеобъемлющий метод поз семи лотосов
Краткое описание начальной и заключительной фаз янтр поз семи лотосов
Знаки и результирующие качества практики
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Заключительные разделы
Преодоление препятствий: Волна Ваджра
Завершающий совет и заключение
Посвящение заслуг и колофон
Приложения
Приложение первое. Функции пяти пран
Приложение второе. О чакрах
Приложение третье. Янтры, связанные с различными аспектами буддийской практики
Приложение четвертое. Подготовительные расслабряющие упражнения
Приложение пятое. Перечень полезных свойств янтр
Примечания и указатели
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