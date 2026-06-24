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Норбу - Янтра-йога

Норбу - Янтра-йога
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, **Practical Psychology, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Health, Эзотеризм

Янтра-йога — это древняя система тибетской йоги, представляющая собой глубокую сотериологическую и телесно-ориентированную практику, которая включает в себя динамические движения тела, дыхательные упражнения (пранаямы) и методы ментального сосредоточения. Коренной текст этой традиции, «Янтра единства солнца и луны» ('Phrul 'khor nyi zla kha sbyor), восходит к VIII веку, когда великий учитель Падмасамбхава устно передал эти наставления выдающемуся тибетскому переводчику и мастеру Дзогчена Вайрочане. В отличие от классических индийских систем хатха-йоги, где статическая поза является ключевой, в янтра-йоге основное значение имеет непрерывная, динамическая последовательность движений, строго скоординированная с фазами дыхания и направленная на гармонизацию жизненной энергии.

Главная цель данной системы заключается в координации и управлении праной для расслабления тела, речи и ума в их естественном состоянии, что позволяет практикующему пережить изначальную природу ума за пределами двойственности. Труд содержит подробный коренной текст и детальный комментарий Чогьяла Намкая Норбу «Безупречное драгоценное зеркало», составленный на основе устных наставлений линии преемственности. Книга предлагает подробное описание предварительных очистительных упражнений (цигжонг, лунгсанг и цадул), базовых пранаям, а также уникальных дыхательных схем кумбхаки, служащих незаменимым практическим руководством на пути Великого Совершенства (Дзогчен).

Чогьял Намкай Норбу – Янтра-йога – Тибетская йога движения

Пер. с англ. А. Гамоля; ред. В. Крачковский, Е. Рудь. – СПб.: Издательство Шанг Шунг - Уддияна, 2011. – 424 с. ISBN 978-5-94121-045-9

Чогьял Намкай Норбу – Янтра-йога – Содержание

  • Предисловие

  • Вступление

  • Введение в основы Янтра-йоги

  • ЯНТРА ЕДИНСТВА СОЛНЦА И ЛУНЫ Вайрочаны

  • БЕЗУПРЕЧНОЕ ДРАГОЦЕННОЕ ЗЕРКАЛО. Комментарий к Янтре единства солнца и луны

    • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Приготовления

      • Одежда и принадлежности для занятий Янтрой

      • Лунг ро салва - выдыхание застоявшегося воздуха

      • Физические упражнения

        • Цигжонг - расслабление суставов

        • Лунгсанг - очищение праны

        • Цадул - контроль каналов

    • ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Основные группы пранаям и янтр

      • Пять групп пранаям

        • Первая группа: Четыре характерных состояния

        • Вторая группа: Четыре глубоких применения

        • Третья группа: Тайное дыхание для направления праны в центральный канал

        • Четвертая группа: Гладкое дыхание с семью ветвями

        • Пятая группа: Грубое дыхание с шестью применениями

      • Краткое описание начальной и заключительной фаз янтр пяти групп

      • Всеобъемлющий метод поз семи лотосов

      • Краткое описание начальной и заключительной фаз янтр поз семи лотосов

      • Знаки и результирующие качества практики

    • ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Заключительные разделы

      • Преодоление препятствий: Волна Ваджра

      • Завершающий совет и заключение

      • Посвящение заслуг и колофон

  • Приложения

    • Приложение первое. Функции пяти пран

    • Приложение второе. О чакрах

    • Приложение третье. Янтры, связанные с различными аспектами буддийской практики

    • Приложение четвертое. Подготовительные расслабряющие упражнения

    • Приложение пятое. Перечень полезных свойств янтр

  • Примечания и указатели

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Added 24.06.2026
Author brat Vadim
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