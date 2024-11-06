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Нордау - Вырождение

Макс Нордау - Вырождение
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art
Многоуважаемый и дорогой учитель! Я посвящаю эту книгу вам, чтобы с чувством удовлетворения публично засвидетельствовать факт, что без ваших работ она не могла бы быть написана.
Понятие о вырождении, первоначально научно обоснованное Морелем и гениально разработанное вами, дало, благодаря вашим трудам, богатые плоды в самых разнообразных отраслях знания. Вы пролили поток света на многочисленные вопросы психиатрии, уголовного права, политики и социологии; свет этот не видят только те, кто из упрямства умышленно закрывает глаза или настолько подслеповат, что даже самое яркое освещение ему помочь не может. Но есть обширная и важная область, в которую ни вы, ни ваши ученики еще не внесли светоча вашего метода: это искусство и литература.
Процесс вырождения распространяется не только на преступников, проституток, анархистов и умалишенных, но и на писателей и художников, и последние представляют в духовном, а по большей части и в физическом отношении характеристические черты, свойственные членам той же антропологической семьи, хотя и удовлетворяют болезненные свои наклонности не ножом или динамитом, а пером или кистью.

Макс Нордау - Вырождение

- Москва : Издательство АСТ, 2024. - 736 с.
ISBN: 978-5-17-155164-3

Макс Нордау - Вырождение - Содержание

НАЗАД ИЛИ ВПЕРЕД? Предисловие к русскому изданию книги
  • Вместо предисловия
I. КОНЕЦ ВЕКА (FIN DE SIECLE)
  • «Гибель народов»
  • Симптомы болезни
  • Диагноз болезни
  • Причины болезни
II. МИСТИЦИЗМ
  • Психология мистицизма
  • Прерафаэлиты (Рёскин, Россетти, Суинберн, Моррис)
  • Символисты (Верлен, Малларме, Мореас)
  • Толстовщина
  • Рихард Вагнер
  • Карикатурные формы мистицизма (Пеладан, Роллина, Метерлинк)
III. ЭГОТИЗМ
  • Психология эготизма
  • Парнасцы и демонисты (Катюль Мендес, Бодлер)
  • Декаденты и эстетики (Гюисманс, Баррес, Уайльд)
  • Генрик Ибсен
IV. РЕАЛИЗМ
  • Эмиль Золя и его последователи
V. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
  • Прогноз
  • Терапия
Views 228
Rating 5.0 / 5
Added 06.11.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (3)

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