Нордау - Вырождение
Многоуважаемый и дорогой учитель! Я посвящаю эту книгу вам, чтобы с чувством удовлетворения публично засвидетельствовать факт, что без ваших работ она не могла бы быть написана.
Понятие о вырождении, первоначально научно обоснованное Морелем и гениально разработанное вами, дало, благодаря вашим трудам, богатые плоды в самых разнообразных отраслях знания. Вы пролили поток света на многочисленные вопросы психиатрии, уголовного права, политики и социологии; свет этот не видят только те, кто из упрямства умышленно закрывает глаза или настолько подслеповат, что даже самое яркое освещение ему помочь не может. Но есть обширная и важная область, в которую ни вы, ни ваши ученики еще не внесли светоча вашего метода: это искусство и литература.
Процесс вырождения распространяется не только на преступников, проституток, анархистов и умалишенных, но и на писателей и художников, и последние представляют в духовном, а по большей части и в физическом отношении характеристические черты, свойственные членам той же антропологической семьи, хотя и удовлетворяют болезненные свои наклонности не ножом или динамитом, а пером или кистью.
Макс Нордау - Вырождение
- Москва : Издательство АСТ, 2024. - 736 с.
ISBN: 978-5-17-155164-3
Макс Нордау - Вырождение - Содержание
НАЗАД ИЛИ ВПЕРЕД? Предисловие к русскому изданию книги
- Вместо предисловия
I. КОНЕЦ ВЕКА (FIN DE SIECLE)
- «Гибель народов»
- Симптомы болезни
- Диагноз болезни
- Причины болезни
II. МИСТИЦИЗМ
- Психология мистицизма
- Прерафаэлиты (Рёскин, Россетти, Суинберн, Моррис)
- Символисты (Верлен, Малларме, Мореас)
- Толстовщина
- Рихард Вагнер
- Карикатурные формы мистицизма (Пеладан, Роллина, Метерлинк)
III. ЭГОТИЗМ
- Психология эготизма
- Парнасцы и демонисты (Катюль Мендес, Бодлер)
- Декаденты и эстетики (Гюисманс, Баррес, Уайльд)
- Генрик Ибсен
IV. РЕАЛИЗМ
- Эмиль Золя и его последователи
V. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
- Прогноз
- Терапия
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