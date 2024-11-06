Многоуважаемый и дорогой учитель! Я посвящаю эту книгу вам, чтобы с чувством удовлетворения публично засвидетельствовать факт, что без ваших работ она не могла бы быть написана.

Понятие о вырождении, первоначально научно обоснованное Морелем и гениально разработанное вами, дало, благодаря вашим трудам, богатые плоды в самых разнообразных отраслях знания. Вы пролили поток света на многочисленные вопросы психиатрии, уголовного права, политики и социологии; свет этот не видят только те, кто из упрямства умышленно закрывает глаза или настолько подслеповат, что даже самое яркое освещение ему помочь не может. Но есть обширная и важная область, в которую ни вы, ни ваши ученики еще не внесли светоча вашего метода: это искусство и литература.

Процесс вырождения распространяется не только на преступников, проституток, анархистов и умалишенных, но и на писателей и художников, и последние представляют в духовном, а по большей части и в физическом отношении характеристические черты, свойственные членам той же антропологической семьи, хотя и удовлетворяют болезненные свои наклонности не ножом или динамитом, а пером или кистью.

Макс Нордау - Вырождение

- Москва : Издательство АСТ, 2024. - 736 с.

ISBN: 978-5-17-155164-3

Макс Нордау - Вырождение - Содержание

НАЗАД ИЛИ ВПЕРЕД? Предисловие к русскому изданию книги

Вместо предисловия

I. КОНЕЦ ВЕКА (FIN DE SIECLE)

«Гибель народов»

Симптомы болезни

Диагноз болезни

Причины болезни

II. МИСТИЦИЗМ

Психология мистицизма

Прерафаэлиты (Рёскин, Россетти, Суинберн, Моррис)

Символисты (Верлен, Малларме, Мореас)

Толстовщина

Рихард Вагнер

Карикатурные формы мистицизма (Пеладан, Роллина, Метерлинк)

III. ЭГОТИЗМ

Психология эготизма

Парнасцы и демонисты (Катюль Мендес, Бодлер)

Декаденты и эстетики (Гюисманс, Баррес, Уайльд)

Генрик Ибсен

IV. РЕАЛИЗМ

Эмиль Золя и его последователи

V. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК