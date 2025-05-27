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Нортон Сэмуэль - Возвращение Сатурна на небеса

Нортон Сэмуэль - Возвращение Сатурна на небеса
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Series Librarium Aureum. Opus Minus (19 books)
Сэмуэль Нортон (1548-1621), выдающийся английский алхимик XVI века, в своём труде Возвращение Сатурна на небеса, излагает методику создания Философского камня, как белого, так и красного, с использованием свинца и олова.
***
Дa не будет для вас ничтожным то, что многими года ранее было составлено трудами Нортона, — эти наши размышления (какими бы они ни были) мы хотим представить вам и надеемся, что они будут приняты вами с благосклонностью.
Я признаю, что исследования и стремления такого рода не воспринимаются невежественной толпой иначе, как бабьи сказки, которые они привыкли вспоминать с отвращением и не без тошноты, а кроме того, обращать внимание лишь на результаты конкретного мастера: если же тот окажется в чём-либо менее удачливым и не достигнет желаемого результата, они тут же набрасываются на само Искусство, впиваясь в него ядовитыми зубами.

Нортон Сэмуэль - Возвращение Сатурна на небеса

Пер. с лат. и прим. В. Е. Бородина, ред. и послесл. Б. К. Двинянинова
СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 112 с.: ил.
(Серия Librarium Aureum. Opus Minus)
ISBN 978-5-94396-311-7

Нортон Сэмуэль - Возвращение Сатурна на небеса - Содержание

Эдмунд Дин шлёт приветствие
Сатурн. Свинец и Красная Жаба
Малый трактат о методе философов в Делании Сатурна, нами дополненный и исправленный
Таблица, или Ветвь Философского Древа об Эликсире Юпитера, или Олове
Исправленное и дополненное руководство по Риплиевскому очищению вознесённой ртути
Дополнение в виде иллюстрация из свитков Джорджа Рипли
Послесловие издателя
Библиография
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Views 251
Rating 5.0 / 5
Added 27.05.2025
Author esxatos
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5.0/5 (2)

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