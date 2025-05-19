Мы любим слишком сильно, если «любить» для нас значит «страдать». Мы любим слишком сильно, если большинство разговоров с близкими подругами вертится вокруг него, его проблем, его мыслей, его чувств и почти все наши фразы начинаются со слова «он».

Мы любим слишком сильно, если оправдываем его скверный характер, безразличие или грубость трудным детством и пытаемся взять на себя роль психотерапевта.

Мы любим слишком сильно, если, читая руководство типа «Как помочь самому себе», отмечаем все то, что, на наш взгляд, может помочь ему.

Мы любим слишком сильно, если нам не нравятся многие черты его характера, ценности и поступки, но мы миримся с ними и думаем: побольше привлекательности и любви – и он захочет измениться ради нас.

Мы любим слишком сильно, если любовь ставит под угрозу наше эмоциональное благополучие, а может быть, здоровье и безопасность.

Несмотря на все страдания и разочарования, для многих женщин слишком сильная любовь – это столь обычное состояние, что мы почти уверены, будто близкие отношения должны быть именно такими. Большинство из нас хотя бы раз в жизни любили слишком сильно, а для многих это стало привычным состоянием. Некоторые из нас до того одержимы своими возлюбленными и своей любовью, что ни на что другое сил почти не хватает.

В этой книге мы постараемся разобраться, почему многие женщины, ищущие человека, который бы их полюбил, неизбежно находят партнера, который их не любит и вообще совершенно невыносим. Мы увидим, что любовь превращается в слишком сильную, когда наш партнер нам не подходит, не ценит нас или не уделяет нам внимания, и все же мы не только не можем с ним расстаться, но, напротив, тяга и привязанность к нему только усиливаются. Мы поймем, почему наше желание и потребность любить, сама наша любовь превращаются в зависимость.

Зависимость – страшное слово. Оно вызывает в памяти образы жертв героина, вонзающих иглы себе в вены и явно идущих по пути к самоубийству. Это слово нам не нравится, нам не хочется употреблять его применительно к своим отношениям с мужчинами. Но очень и очень многие из нас были жертвами любви, и, как и другие жертвы зависимости, мы должны признать всю серьезность этой болезни, чтобы встать на путь выздоровления.

Робин Норвуд - Комплект книг: «Женщины, которые любят слишком сильно»

«Добрая книга», 2008. – 559 с.

Робин Норвуд - Комплект книг: «Женщины, которые любят слишком сильно» - Содержание

Женщины, которые любят слишком сильно

Предисловие

Глава первая. Любовь к мужчине, который вас не любит

Глава вторая. Хороший секс при плохих отношениях

Глава третья. Ты полюбишь меня, если из-за тебя я буду страдать?

Глава четвертая. Нужда быть нужной

Глава пятая. Потанцуем?

Глава шестая. Мужчины, которые выбирают слишком сильно любящих женщин

Глава седьмая. Красавица и Чудовище

Глава восьмая. Когда одна зависимость питает другую

Глава девятая. Умереть от любви

Глава десятая. Путь к исцелению

Глава одиннадцатая. Исцеление и близость: сократить разрыв

Приложение. Как организовать собственную группу поддержки

Размышления на каждый день для женщин, которые любят слишком сильно

Почему это произошло? Почему именно со мной? Почему именно сейчас? Как отвечать на вызовы, которые бросает нам жизнь

Благодарности

Введение

Глава первая. Почему это произошло именно со мной?

Исцеление, выходящее за рамки физического

Эзотерический взгляд на мир и человека

Несчастье как катализатор перемен

Чему нас учит СПИД

СПИД с планетарной точки зрения

Несчастья с точки зрения души

Глава вторая. Что пытается сказать мне мое тело?

Как тело служит сознанию

Конфликт тела и личности

Отсутствие честности и диссонанс

Как тело служит душе

Глава третья. Вижу ли я полную картину своей жизни?

Случай сексуальной зависимости

Корни виктимизации в прошлом

Эволюция человеческого сознания

Как мы конструируем свое очередное воплощение

Проявление свободной воли

Морфогенетический резонанс и исцеляющие циклы

Принцип действия исцеляющих циклов

Ложные боги и исцеляющие циклы

Как мы привлекаем уроки из окружающего нас мира

Физика кармы

Карма уравновешивает, а не наказывает

Прощение исцеляет

Глава четвертая. В чем смысл страданий?

Спираль эволюции

В чем состоит ваша травма?

Как травмы помогают нам в нашем развитии

Устранение изъянов характера через исцеление травм

К истине через травму

Раскрытие дара в травме

Глава пятая. Почему мне с таким трудом даются отношения?

Отношения и судьба

Истинная цель отношений

Создание и разрушение иллюзий

Процесс пробуждения

Наши желания способствуют нашему развитию

Почему некоторые люди выбирают неблагополучных родителей

Практика пересмотра отношений

Глава шестая. За что мне достались такие родственники?

Миф о возможности предотвращения неприятностей

Трудности естественны для роста

Зависимость как путь к трансформации

Темы, круги и семейная карма

Семейная карма трех поколений

Наш вклад в развитие человечества

Общие кармические задачи

Глава седьмая. Куда я направляюсь и когда я туда попаду?

Личность как посланница души

Развитие человека от рождения до смерти

Развитие души на протяжении многих жизней

Молодые и старые души

Как сознание расширяется благодаря жизненному опыту

Карма, искупление и концепция раненого целителя

Наша внутренняя карта достигнутого уровня сознания

Внешние проявления судьбы и внутреннее развитие

Поиск своего места на Пути

Смысл неопределенности

Глава восьмая. Как помочь себе и другим исцелиться

Невзгоды как страх перемен

Катастрофические перемены и исцеление

Исцеление на ментальном уровне

Природа исцеления

Правила исцеления

Правила помощи другим в исцелении

Исцеление и просветление

Послесловие

Рекомендуемая литература

Письма от женщин, которые любят слишком сильно

Благодарности

Предисловие

Введение

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая

Глава девятая

Глава десятая

Рекомендуемая литература

Приложение