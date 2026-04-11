Книга доктора философских наук Павла Носачева «Картография неведения: мистицизм, психиатрия, нейронауки» — это глубокое критическое исследование того, как современная наука пытается «вскрыть» природу религиозного опыта. Автор ставит провокационный вопрос: не являются ли наши академические инструменты лишь иллюзией понимания? Прослеживая историю трех интеллектуальных традиций, Носачев показывает, как исследователи раз за разом наступают на одни и те же методологические грабли, пытаясь измерить трансцендентное линейкой психологии или зафиксировать молитву на снимке МРТ.

Особенностью работы является ее деконструктивный подход. Автор не просто пересказывает теории, а обнажает их внутренние противоречия, называя это путешествием по маршрутам, ведущим в тупик. От средневековой «мистики» до современных «нейрогаллюцинаций» — книга демонстрирует, что любая попытка объективировать внутренний духовный мир неизбежно превращает живое переживание в стерильный и часто карикатурный научный конструкт. Это незаменимое чтение для тех, кто хочет понять границы применимости нейротеологии, психиатрии и культурологии в вопросах веры.

Павел Носачев — Картография неведения: мистицизм, психиатрия, нейронауки

М. : Новое литературное обозрение, 2026. — 528 с. (Серия «Studia religiosa»)

ISBN 978-5-4448-2798-7.

