Носачев - Картография неведения

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (31 books)

Книга доктора философских наук Павла Носачева «Картография неведения: мистицизм, психиатрия, нейронауки» — это глубокое критическое исследование того, как современная наука пытается «вскрыть» природу религиозного опыта. Автор ставит провокационный вопрос: не являются ли наши академические инструменты лишь иллюзией понимания? Прослеживая историю трех интеллектуальных традиций, Носачев показывает, как исследователи раз за разом наступают на одни и те же методологические грабли, пытаясь измерить трансцендентное линейкой психологии или зафиксировать молитву на снимке МРТ.

Особенностью работы является ее деконструктивный подход. Автор не просто пересказывает теории, а обнажает их внутренние противоречия, называя это путешествием по маршрутам, ведущим в тупик. От средневековой «мистики» до современных «нейрогаллюцинаций» — книга демонстрирует, что любая попытка объективировать внутренний духовный мир неизбежно превращает живое переживание в стерильный и часто карикатурный научный конструкт. Это незаменимое чтение для тех, кто хочет понять границы применимости нейротеологии, психиатрии и культурологии в вопросах веры.

Павел Носачев — Картография неведения: мистицизм, психиатрия, нейронауки

М. : Новое литературное обозрение, 2026. — 528 с. (Серия «Studia religiosa»)
ISBN 978-5-4448-2798-7.

Павел Носачев — Картография неведения: мистицизм, психиатрия, нейронауки - Содержание

  • Мистическая эра: История превращения живого духовного опыта в научную категорию «мистицизм» и анализ того, как секуляризация изменила наше восприятие чуда.

  • Психиатрическая эра: Исследование тонкой грани между религиозным экстазом и клиническим диагнозом, а также критика психоаналитического подхода к религии.

  • Церебральная эра: Детальный разбор нейротеологии и попыток Эндрю Ньюберга и Патрика Макнамары найти «кнопку Бога» в человеческом мозгу.

  • Системная ошибка интерпретации: Философское заключение о том, почему поиск физических коррелятов духа всегда оставляет исследователя у разбитого корыта.

Added 11.04.2026
Author brat Vadim
Related Books

All Books