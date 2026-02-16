Перед читателями клуба «Евангелия по Иоанну» в переводе Игоря Носова с древнегреческого языка. Это обновление перевода, изданного на Ridero в 2018 году. Это 3-е издание перевода, осуществлённого с классического издания Nestle-Aland, Stuttgart.

Игорь Носов – Благая Весть по Иоанну

1) В начале было слово: слово было Богу, и было слово Богом – в начале был Он Богу, и все через Него стало – без Него, из того, что стало, нет ничего, в Нем жизнь была, и жизнь была свет людям, и свет во тьме светит, и тьма его не взяла.

Стал человек, посланный от Бога, именем Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы поручиться за свет, чтобы все поверили через него. Не он был свет – но чтобы поручиться за свет. Был свет истинный, который освещает каждого человека, идущего в мир: в мире был, и мир через Него стал – а Его не познал; к своим пришел – а свои Его не приняли, которые же приняли Его, дал им власть детьми Бога стать, верящим в знание Его – они не из крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога рождены – и Слово стало плотью, и поселилось среди нас, и мы посмотрели славу Его, славу как одного рожденного от Отца, исполненного благоволения и истины. Иоанн ручается за Него и восклицает: «Этот был, о котором сказано! За мной Идущий передо мной стал, потому что до меня был»; от Его полноты мы все и приняли благой дар по благоволению, потому что через Моисея дан Закон, а благой дар и истина через Иисуса Христа быть стали.