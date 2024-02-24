Носов - Благая весть по Луке

Раз многие уже пробовали сложить повествование о исполнившихся среди нас делах – как передали нам с (самого) начала (их) своими глазами видевшие и ставшие служащими (их) разумению, помыслилось и мне, исследовавшему все с самого начала и точно по-порядку, написать (о них) тебе, могущественный Феофил, чтобы надежность разумения, относительно которого наставлен, ты познал.

В дни Ирода, государя Иудеи, настало быть некоему иерею по имени Захария, от службы Авии, и его жене, из дочерей Аарона, имя которой Елизавета. Оба они перед Богом были праведны, по всем заповедям и правде Господа поступая безупречно, но не было у них детей, потому что Елизавета была бесплодна, и оба были уже в летах.

И вот посреди своего служения согласно принятому жребию священства, когда по чину дневной службы он вошел в Храм Господа, настало ему быть перед Богом для возжигания ладана – а в час каждения ладаном все множество народа было вовне, молясь; и узрен был им вестник Господа, вставший справа от жертвенника с ладаном – (его) узрев, Захария содрогнулся, и напал на него страх, а вестник ему сказал: «Не бойся, Захария, раз стало услышано моление твое, и Елизавета, жена твоя, тебе родит сына. Ты назовешь имя его – „Иоанн“, и настанет радость и ликование тебе, и многие при его рождении возрадуются. Перед Господом он будет велик, „вино-пиво пить не станет“, исполненным будет Духом Святым еще от чрева матери своей и многих сыновей Израиля возвратит к Господу Богу их, а сам идет перед Ним в духе и силе Илии – к детям обратить сердца отцов, непокорных в разумении праведного, Господу приготовить народ готовый».

И сказал Захария вестнику: «Чего ради это признаю? Я – старик, и жена моя уже в летах». И в ответ ему вестник сказал: «Я – Гавриил, стоящий перед Богом, посланный эту благую весть принести тебе и рассказать тебе – а ты пребудешь в молчании, неспособным к речи до дня, когда это настанет – за то, что слову моему, которое исполнится в свой срок, ты не поверил». А люди пребывали в ожидании Захарии и удивлялись, что мешкать ему в Храме – но выйдя, он заговорить с ними не смог, и поняли, что в Храме у него было прозрение. И вот оставаясь немым, он делал знаки головой, и когда дни его служения вышли, настало, что ушел в дом свой, а Елизавета, его жена, после дней тех зачала и пять месяцев таилась, сказав: «Так мне сотворил Господь в день, в который воззрел, (чтобы) снять поношение мое среди людей».

И. М. Носов - Благая весть по Луке - Обновление 11

«Издательские решения», 2023. – 31 с.

ISBN 978-5-44-936229-2

Это 11-ое обновление нового перевода с древнегреческого языка «Евангелия от Луки». Перевод выполнен по классическому изданию Nestle-Aland, (Stuttgart). Перевод 2013—2023 гг.

Благая Весть по Луке

(XV) И вот стоя рядом и слушая Его, все бестолковые и взыматели налогов были с Ним, а фарисеи и буквоеды роптали: «Этот принимает бестолковых и с ними ест». И сказал им такую притчу: «Кто из вас человек, который сто овец имея и потеряв одну из них, девяносто девять не оставит в пустынном месте и не идет за потерянной до тех пор, пока не найдет? – И найдя, радуясь, кладет ее на свои плечи, и придя домой, созывает соседей и друзей, говоря им – «Радуйтесь со мной, я потерянную мою овцу нашел». И вам говорю – так на Небе радость за одного бестолкового раскаивающегося будет больше, чем за девяносто девять праведных, у которых нет нужды в раскаянии.

И какая-нибудь женщина, у которой десять серебрянных монет, если одну монету потеряет – возжигает светильник, подметает дом и старательно ищет до тех пор, пока не найдет. И найдя, созывает подруг и соседок – «Радуйтесь со мной. Монету, которую я потеряла, нашла». И вам говорю – так перед вестниками Бога настает радость за одного бестолкового раскаивающегося».

И сказал: «У одного человека было два сына, и младший из них отцу сказал – „Отец, отдай мне полагающуюся долю имущества“ – и хозяйство разделил. И через недолгое время собрав все, младший сын уехал в далекую страну, и живя там беспечно, имущество рассеял. А когда растратил все, по всей той стране настал великий голод, и он начал терпеть лишения, и пойдя, пристал к одному из жителей той страны, и тот послал его на свои поля пасти свиней. И вот он желал поесть стручки, которые ели свиньи, но никто ему не давал; и придя в себя, он сказал – „Столько работников моего отца с избытком получают хлеб, а я здесь погибаю от голода! Восстав, пойду к моему отцу и скажу ему: „Отец, я бестолков для Неба и перед тобой и теперь называться твоим сыном недостоин. Прими меня одним из работников твоих““. И поднявшись, пошел к своему отцу, и издалека отец его увидел и пожалел, и побежав, пал ему на шею и расцеловал его, а сын ему сказал – „Отец! Я бестолков для Неба и перед тобой и теперь называться твоим сыном недостоин“. И своим рабам отец сказал – „Немедля парадную одежду выносите и облеките его, и подайте перстень на руку его, а на ноги – сандалии; и ведите откормленного бычка и заколите его, и поев, мы примемся за празднование, потому что этот сын мой был мертв – и ожил, был потерян – и обретен“; и стали они праздновать. А его старший сын был в поле, и возвращаясь, когда приблизился к дому – услышал музыку и пение, и из служек позвав, спросил – „Что это?“ И сказали ему – „Здесь твой брат; и раз твой отец получил его здравым, он заколол откормленного бычка“. И он разгневался, и войти не желал; и его отец, выйдя, его просил – и своему отцу в ответ сказал – „Вот уже столько лет работаю для тебя и ни разу твой наказ не нарушил, а ты ни разу мне козленка не дал, чтобы с моими друзьями я праздновал. А когда этот твой сын, с блудницами проев хозяйство твое, пришел – ты заколол откормленного бычка“. И ему он сказал – „Чадо, ты всегда со мной, и все мое – твое. Надлежит возрадоваться и отпраздновать, что твой брат был мертв – и ожил; был потерян – и обретен“».