“То, что происходит сейчас по всей Северной Америке, с полным основанием можно считать гражданской войной между ценностями, — утверждают Джеймс Добсон и Гэри Бауэр. В битве, охватывающей все слои общества, столкнулись стороны с совершенно различными и несовместимыми мировоззрениями”. Эта “Вторая гражданская война", война за наших детей и внуков, и рассматривается в настоящей книге. И битвы этой войны, как считают Дж. Добсон и Г. Бауэр, ведутся “за сердца и умы людей. Это война идей”. Если быть точными, это — сражение мировоззрений. С одной стороны — христианское мировоззрение, с другой — гуманистическое, подразделяющееся на три четко выраженных направления: светский гуманизм, марксизм-ленинизм и космический гуманизм (движение “Новый век”).

Хотя эти три движения и не сходятся в деталях, они едины в своем противостоянии библейскому христианству. Именно в этом контексте мы и попытаемся выяснить, что представляют собой эти три направления, и в то же время представим веские, обоснованные и нефальсифицированные аргументы в защиту библейско-христианского мировоззрения. “Однажды, — говорят Добсон и Бауэр, — и это будет скоро, [в этом сражении за умы и сердца наших детей] выявится победитель, а проигравший выпадет из человеческой памяти. Исход же этого сражения пока совершенно не ясен”3. Чтобы оказаться победителями, христианам следует как можно скорее осмыслить современный мир, чтобы знать, “что когда надлежит делать” (1 Пар 12: 32).

Дэвид Ноубель - Осмысливая современность

Современные мировоззрения и поиск истины

Центр просветительских программ Международной ассоциации христианских школ 1998

ISBN 5-7454-0263-6

Дэвид Ноубель - Осмысливая современность - Содержание

Глава 1: Битва за сердца и умы

Глава 2: Столкновение религиозных мировоззрений

Богословие

Глава 3: Богословие светского гуманизма

Глава 4: Богословие марксизма-ленинизма

Глава 5: Богословие космогуманизма

Глава 6: Богословие библейского христианства

Философия

Глава 7: Философия светского гуманизма

Глава 8: Марксистско-ленинская философия

Глава 9: Философия космогуманизма

Глава 10: Библейско-христианская философия

Этика

Глава 11: Этика светского гуманизма

Глава 12: Марксистско-ленинская этика

Глава 13: Этика космогуманизма

Глава 14: Библейско-христианская этика

Биология

Глава 15: Биология светского гуманизма

Глава 16: Марксистско-ленинская биология

Глава 17: Биология космогуманизма

Глава 18: Библейско-христианская биология

Психология

Глава 19: Психология светского гуманизма

Глава 20: Марксистско-ленинская психология

Глава 21: Психология космогуманизма

Глава 22: Библейско-христианская психология

4 Социология

Глава 23: Социология светского гуманизма

Глава 24: Марксистско-ленинская социология

Глава 25: Социология космогуманизма

Глава 26: Библейско-христианская социология

Право

Глава 27: Право светского гуманизма

Глава 28: Марксистско-ленинское право

Глава 29: Космогуманистическое право

Глава 30: Библейско-христианское право

Политика

Глава 31: Политика светского гуманизма

Глава 32: Марксистско-ленинская политика

Глава 33: Политика космогуманизма

Глава 34: Библейско-христианская политика

Экономика

Глава 35: Экономика светского гуманизма

Глава 36: Марксистско-ленинская экономика

Глава 37: Экономика космогуманизма

Глава 38: Библейско-христианская экономика

История

Глава 39: Светский гуманизм: понимание истории

Глава 40: Марксистско-ленинский взгляд на историю

Глава 41: Космогуманизм: понимание истории

Глава 42: Библейско-христианская история

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ